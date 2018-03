Les Echos : Serait-ce la chute de l’Empire américain? Heureusement il reste la Banque centrale…

La bataille de l’acier « trumpé »

Il se pourrait que la Maison Blanche, qui ressemble à une maison des courants d’air depuis l’intronisation de Donald Trump tant les démissions s’y succèdent à un rythme effréné, enregistre un nouveau départ en la personne de Gary C.Cohn, le conseiller économique du président. A Washington il se dit en tout cas que l’intéressé aurait averti son patron de l’impossibilité pour lui de rester si des taxes protectionnistes sur l’acier et l’aluminium importés étaient bien mises en place. Taxes, c’est le petit nom pour augmentation des prix des voitures, de la bière, des locations d’appartements, et des voyages touristiques ( voitures et maisons ont besoin d’acier, canettes et avions d’aluminium), mais aussi du matériel militaire, dont le premier atteint sera le consommateur américain. La décision de Trump d’accroître de 25% les droits de douane sur les importations d’acier et de 10% sur l’aluminium a soulevé un tollé en Europe, en Australie et au Canada, fait gronder la Chine et la Russie et entrainé à la baisse les bourses mondiales. L’Union Européenne réfléchit déjà à des mesures de rétorsion. La perspective d’une guerre commerciale inquiète tout le monde sauf le lobby américain de l’acier, dont le plus puissant représentant, Wilbur Ross, est précisément secrétaire d’Etat au commerce à Washington. ..Les économistes rappellent que la dernière fois que les Etats-Unis s’étaient risqués à imposer des taxes sur l’acier, en 2002, elles avaient été retirées vingt mois après à cause des conséquences redoutées sur l’emploi dans les autres filières industrielles. Au Pentagone, on craint surtout l’impact désastreux de ce genre de cavalier seul sur la solidarité militaire du camp occidental, au moment où Poutine relance la course aux armements et face à un leader chinois en train de se prolonger à vie au pouvoir. Bref, cette nouvelle « trumperie » s’annonce comme une de ses initiatives les plus dommageables à long terme. Elle a du coup fait oublier son excellent choix pour le poste de numéro 2 de la Fed: Richard Clarida, le stratégiste vedette de Pimco en matière monétaire. Comme la banque centrale reste le dernier filet de sécurité pour récupérer toutes les bêtises que peut faire l’exécutif, en ce moment particulier c’est tout de même rassurant.

Publicités