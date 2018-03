Le fascisme au coeur de la gauche post moderne par Patricia Castro

» alors que le fascisme avance, le postmodernisme s’est transformé en un dogme de foi, il s’est converti en une sorte de fascisme central (…) la gauche a abandonné la lutte contre l’exploitation sous quelque forme que ce soit, que ce soit le travail salarié Ou L’exploitation sexuelle et la prostitution (elle est passée à la régulation). Tout ce qui remet en cause les racines du système est considéré comme quelque chose de passé à la mode, au profit d’une contestation molle qui ne critique pas les structures, mais qui s’en accommode. (…)

Les-Ipost-modernes, se battent séparément sur chaque sujet,en cherchant à se différencier de plus en plus entre eux tout en créant plus de scissions dans chaque collectif. Leur contribution est nécessaire car dans le monde il y a le racisme, le machisme et la planète est gravement blessée, mais peut-être devrions-nous poser la question de savoir sii la lutte atomisée a un sens (..)

Il sont loin les jours des grandes mobilisations sociales, des rues pleines et des manifestations assourdissantes en faveur du mouvement ouvrier, de l’amélioration des conditions de vie et de la dignité humaine. Aujourd’hui, ce sont des luttes partielles qui, loin de s’additionner et de faire un bloc uni et complexe, divisent sans cesse et atomisaient toutes les causes qui ont autrefois provoquaient de grands changements dans la société. (..) on se bat maintenant pour que chaque groupe ait ses droits, pas pour rendre un monde meilleur, ni plus juste ; on ne cherche que l’intérêt de chacun. Le Triomphe de l’individualisme (..) où même les groupes qui sont créés pour fairer entendre de nouvelles voies ont tendance à s’atomiser. C’est tout le contraire des valeurs pour lesquelles la gauche a toujours lutté, l’organisation et le collectif sont en voie d’extinction (..)

Nous ne pouvons pas être maître de notre propre destin si nous ne sommes pas conscients des structures qui conditionnent notre vie, et que nous devons changer pour pouvoir changer la société. (..) Nous sommes passés de la volonté de mettre fin à ce système à celui de vouloir décorer nos poubelles comme nous le désirons(…) nous avons cessé de dénoncer Reagan pour vouloir mettre fin à l’urss – qui faisait contrepoids au capitalisme occidental -, à la période où nous avons honte de Prononcer le mot socialisation. Après 40 ans de défaite, nous voyons les coutures de ce monstre qui s’avère être l’Occident. Nous savons maintenant qu’après la chute du mur de Berlin, nous n’avons rien gagné, mais que nous avons perdu tout espoir d’un avenir meilleur. Et C’est là que nous en sommes , nous avons avancé en reculant à pas de géant, en nous laissant vaincre par le corporatisme des transnationales.

