le crime et l’oubli

Quand j’entends Burkhina Faso , le pays des hommes droits, je pense à ce 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, tombe sous les balles d’un commando. Trente ans après, à Ouagadougou, le souvenir de cet assassinat reste frais dans les mémoires de ses contemporains et de toute l’Afrique. Personne ne croit à la tension personnelle entre deux amis proches Sankara et Compaoré. Mais en revanche tout le monde accuse les service secrets français d’avoir monté cette affaire contre un des leaders africains les plus respectés, des histoires qui se répètent sur tout le continent africain où l’on voit comme avec Lumumba les leaders proches du marxisme, des non alignés mais aussi de l’URSS être exécutés et à leur place sont installées des brutes sanguinaires à la Bokassa.Est-ce un hasard si l’Etat-major des forces armées et l’ambassade ont été attaquées ensemble.

On a tout fait pour empêcher l’Afrique de se libérer du colonialisme et pour y laisser prospérer aujourd’hui le fascisme islamiste. On c’est-à-dire la bourgeoisie française et les partis colonialistes sui de la guerre du Rif à l’intervention récente en libye, en passant par l’Algérie, par l’Afrique, ont toujours oeuvré en ce sens qu’il s’agisse de la droite au PS. L’assassinat de la figure lumineuse de Thomas Sankara est là pour marquer à jamais le crime de la bourgeoisie française contre l’Afrique. Seul le PCF a pris le parti des luttes de Libération nationale. Mais qui se souvient des anti-colonialistes français de Jean Suret canale par exemple, ce n’est pas le PCF tel qu’il est devenu et encore moins l’humanité qui feront revivre ces communistes-là.Vous ne savez pas qui est jean Suret canale, cherchez mais vous ne mesurerez pas à quel point cet intellectuel ne s’est pas contenté de lutter contre le colonialisme en Afrique par ses écrits, mais comment il a organisé les communistes dans les luttes anti-coloniales contre le colonialisme de la bourgeoisie française , comment on a failli lui enlever la nationalité française. Nous nous savions tout cela… Mais on vous a fait perdre la mémoire… des crimes comme des héros…