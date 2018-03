La direction communiste chinoise appelle à l’approfondissement de la réforme du parti et de l’Etat

Il semble que les travaux de ce comité central aient pour objet, premièrement de laisser toute sa souplesse au « marché » pour développer les « forces productives », l’innovation, mais dans le même temps donner au parti à tous les niveaux plus de pouvoir pour garder le cap sur la réduction des inégalités et l’accès de tous à une moyenne aisance. Une interprétation à une nouvelle étape du principe de deng Xia ping , on ne doit pas étrangler le capitalisme on doit le faire voler dans une cage »du moins tant qu’il est une condition de la sortie du sous développement . Seul le parti est capable de mener cette contradiction mais pour cela il doit être le produit d’une sélection rigoureuse et accroître son pouvoir politique sur l’ensemble de l’administration, le tout avec une direction renforcée de XI. Le prolongement de ce que nous avons vu se dessiner dans les textes de l’Ecole centrale du parti à propos du manifeste de Marx. (traduction et note de danielle Bleitrach pour Histoire et societe) CHINE 03/03/2018

Le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) élu au 19ème Congrès a tenu sa troisième session plénière de lundi à mercredi (28/2).

Selon l’édition portugaise du Quotidien du Peuple sur Internet, le Secrétaire général Xi Jinping « a prononcé un discours important à la session », qui était présidé par le Bureau politique du Comité central du PCC.

Il y avait 202 membres titulaires et 171 adjoints du Comité central du PCC, ainsi que les sous-secrétaires de la Commission centrale de contrôle de la discipline et des hauts fonctionnaires des départements concernés.

La session plénière a entendu et discuté un rapport de travail présenté par Xi, chargé de la tâche par le Bureau politique du Comité central du PCC.

La réunion a délibéré sur les listes de candidats proposés pour le leadership de l’Etat, qui sera recommandé à la première session de la 13e Assemblée populaire nationale (APN), et la direction du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), qui sera recommandé pour la première session du 13e Comité national de cette institution.

La session de l’APN débutera le 5 mars et la session de la CCPPC le 3 mars.

La réunion du Comité central du PCC a discuté et discuté de la poursuite de la réforme du Parti et des institutions de l’Etat. Les objectifs de l’approfondissement de la réforme des institutions du Parti et de l’État comprennent les mesures suivantes:

– mettre en place un système fonctionnel d’institutions du parti et de l’État bien conçues, bien construites, fonctionnelles

– former un système de leadership du PCC qui assure que le Parti exerce toujours un leadership complet et coordonne les efforts de toutes les entités impliquées, un système de gouvernance administrative basé sur la loi avec des rôles et responsabilités clairs, un système de forces armées de classe mondiale avec des caractéristiques chinoises, ainsi qu’un système de travail sain des organisations populaires pour s’unir et servir la population ;

– promouvoir des actions coordonnées entre les assemblées populaires, les gouvernements, les organes consultatifs politiques et les organes de supervision, judiciaires et du parquet, les organisations populaires, les entreprises, les institutions publiques et les organisations sociales sous la direction unifiée du PCC.

Selon le communiqué de la réunion du Comité central, de nouvelles réformes du PCC et des institutions étatiques amélioreront le niveau et la capacité de gouvernance de la Chine.

L’une des tâches majeures de l’approfondissement de la réforme des institutions du Parti et de l’État consiste à améliorer le système de sélection des dirigeants du Parti afin de le renforcer dans tous les secteurs, d’assurer sa couverture globale et de la rendre plus puissante.

Des efforts devraient être faits pour établir et améliorer les institutions et les mécanismes par lesquels le Parti exerce un leadership sur les tâches principales, et rehausser le statut des organisations du Parti parmi les organisations proches

La réforme devrait mieux saisir le rôle des départements du Parti , créer des institutions du Parti et des institutions gouvernementales avec des plans intégrés, et promouvoir la réforme des systèmes d’inspection disciplinaire et la supervision du pays.

Le Comité central du PCC a souligné la nécessité de transformer les fonctions du gouvernement et la volonté d’éliminer les barrières institutionnelles afin que le marché joue un rôle décisif dans la distribution des ressources et que le gouvernement joue un meilleur rôle.

La transformation devrait se concentrer sur la promotion d’un développement de haute qualité, le développement d’une économie moderne, l’ajustement et l’optimisation des fonctions des institutions gouvernementales, ainsi que la répartition des fonctions des institutions macro-administratives d’une manière raisonnable, selon le document.

La déclaration a appelé à des efforts pour simplifier davantage l’administration et déléguer les pouvoirs.

Il a également souligné la mise en place de meilleurs systèmes de surveillance du marché, de gestion des ressources naturelles et de l’environnement et de gestion des services publics.

Le gouvernement devrait renforcer la surveillance opérationnelle et post-opérationnelle, augmenter l’efficacité administrative et l’efficacité du gouvernement pour devenir un gouvernement orienté vers la satisfaction des besoins de la population, selon la déclaration.

Le PCC promouvra des réformes coordonnées des institutions au sein du parti, du gouvernement, de l’armée et des organisations de base, indique le document.

Ces réformes sont nécessaires pour renforcer la direction centralisée et unifiée du PCC, ainsi que pour mener à bien les fonctions coordonnées et efficaces de ces institutions, selon la déclaration.

La réforme devrait mettre en évidence l’optimisation des fonctions des départements du parti, des organes de l’Etat, des organisations populaires et des institutions publiques. L’arrangement des corps de partie et de gouvernement devrait être amélioré, le rapport a indiqué.

Le communiqué appelle à un approfondissement des réformes des assemblées populaires, des organes consultatifs politiques et des organes judiciaires.

La réforme devrait renforcer la direction du PCC, augmenter la capacité administrative du gouvernement, inspirer la vitalité des organisations populaires et sociales, améliorer la capacité de combat de l’armée afin que les différentes institutions puissent se connecter et se coordonner entre elles.

Le Comité central du PCC a appelé à de meilleures relations entre les autorités centrales et locales. Une relation avec des responsabilités clairement définies est la clé pour gouverner un grand pays comme le nôtre, selon le communiqué.

Le document stipule que la structure des institutions centrales et locales et la répartition des responsabilités devraient être améliorées pour construire un système stable et vigoureux dans lequel les ordres sont exécutés sans échec.

Alors que les autorités centrales vont intensifier la macro-administration, les autorités locales doivent mettre en œuvre des ordres de haut niveau pour les processus détaillés et bien accomplir leurs tâches. Davantage de pouvoirs décisionnels devraient être accordés aux gouvernements provinciaux ou de niveau inférieur.

Au niveau local, la structure des institutions devrait être améliorée, chacune avec des responsabilités clairement définies pour renforcer la gouvernance locale, indique le document.

Le Comité central du PCC prévoit un système de gouvernance propre et efficace.

La déclaration indique également qu’il est important de légaliser l’attribution des personnes issues des institutions. Des règles et des règlements devraient être rédigés pour définir les fonctions, les pouvoirs et les opérations de ces institutions.

Identifiant la réforme comme un projet complexe, la session plénière a appelé les comités des partis et les gouvernements à plusieurs niveaux à se concentrer sur la pleine mise en œuvre de la réforme et à fournir des garanties de réforme en vertu de la loi et de la réglementation. Ils doivent également mettre en œuvre la réforme de manière plus systématique, holistique et coordonnée. La plénière a demandé que tout le parti et le peuple chinois de tous les groupes ethniques unissent étroitement autour du Comité central du PCC ayant un noyau camarade Xi Jinping, à réaliser l’unité de la pensée et de l’action et assurer la pleine mise en œuvre des tâches réforme institutionnelle. Des efforts continus sont nécessaires pour améliorer la structure bien conçue, entièrement construite, basée sur la procédure et fonctionnellement efficace des institutions des partis et de l’Etat, indique le communiqué.

La plénière a également appelé à un travail acharné pour assurer une victoire décisive dans l’achèvement de la construction d’une société modérément prospère dans tous les sens, pour accélérer la modernisation socialiste et réaliser le rêve chinois de revitalisation nationale.

Source: Quotidien du Peuple

