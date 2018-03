56% des Brésiliens pensent que la condamnation de Lula était politique

Une enquête menée par Vox Populi, personnalisé CUT, dans 118 municipalités brésiliennes montre que pour 56% des Brésiliens le processus et la condamnation de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva faisait partie d’une décision politique.

Photo: Ricardo Stuckert

Pour 32%, le processus était normal, sans mélanger les problèmes juridiques avec les politiques. 13% ne savait pas ou n’a pas répondu.

Lorsqu’on on leur a demandé si la condamnation de Lula était juste et basée sur des preuves et qu’il devrait être arrêté, 49% ont déclaré que l’ancien président ne devrait pas être arrêté; 36% qu’il le devrait et 16% ne savent pas ou n’ont pas répondu.

Les personnes interrogées ont également estimé que le ministère de la Justice n’avait pas réussi à prouver la culpabilité de l’ancien président dans le cas du triplet Guarujá et que sa condamnation était pour des raisons politiques.

Selon les données, 40% des personnes interrogées pensent que les juges n’ont pas prouvé la culpabilité de Lula. 34% pense que les jugesl’ ont prouvé et 27% ne savaient pas ou ne voulaient pas répondre.

Entre Décembre et Février le pourcentage de ceux qui n’ont pas confiance dans le décision des juges et qui trouvent que ceux-ci le traitent plus mal que d’ autres politiciens comme Michel Temer (MDB) Aécio Neves, sénateur PSDB -MG est passé 40% à 46% . Déjà le pourcentage de ceux qui croient que Lula est traité avec la même rigueur que les autres, est passé de 43% à 40% au cours de la même période.

L’enquête souligne également que 48% des personnes interrogées estiment que celui qui doit juger Lula est le peuple, les sondages, et non Moro ou d’autres juges. 41% ne sont pas d’accord et 11% ne savent pas ou ne veulent pas répondre.

IA augmenté de 60% à 62% entre décembre de l’année dernière et février de cette année, le pourcentage de répondants qui croient que Lula a fait des erreurs, mais a fait beaucoup plus de bonnes choses pour le peuple brésilien et pour le Brésil. Dans la même période, le pourcentage de ceux qui pensent que Lula a mal agi est tombé de 32% à 29%.

Il a été également souligné que la plupart des Brésiliens défendent le droit de l’ancien président Lula à être candidat, qu’ils votent ou non pour l’ancien président.

Pour 54%, Lula devrait et a le droit d’être candidat, malgré la conviction qui pourrait l’empêcher de se présenter aux prochaines élections. Un autre 37% pense que Lula devrait être arrêté et 9% ne savaient pas ou ne voulait pas répondre.

L’enquête a interrogé 2 000 personnes dans 118 municipalités. La marge d’erreur est de 2,2%, estimée à un intervalle de confiance de 95%.

Nous avons interrogé des Brésiliens de plus de 16 ans, vivant dans des zones urbaines et rurales, de tous les Etats et du District Fédéral, dans les capitales, les régions métropolitaines et à l’intérieur des terres, de toutes les couches socio-économiques.

Depuis le portail rouge, avec des informations de CUT

