Beijing et Moscou prévoient d’organiser des commémorations communes pour le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale; Les experts notent que les pays le font ouvertement pour dénoncer les mythes historiques créés par l’Occident.

Le défilé du V-Day ne présentera que le matériel militaire de pointe de la Russie

Selon les experts, la décision de la Chine et de la Russie de commémorer conjointement l’événement historique devrait être considérée dans le contexte de leur expérience de guerre.Les deux pays ont subi de lourdes pertes, à une échelle que l’Occident ne pouvait guère imaginer. Alors que la guerre a coûté la vie à 418 000 Américains, à 600 000 Français et à 450 000 Britanniques, les pertes de l’URSS se sont élevées à 27 millions et celles de la Chine à près de 20 millions de morts.Il est à noter que ce chiffre de 600.000 français correspond aux victimes de la Résistance et ceux qui ont été envoyés dans les camps de concentration et pas aux combats militaires (note de Danielle Bleitrach)

Cependant, l’expert Paul Letters a noté que les chiffres des victimes des forces militaires nazies et de leurs alliés dans ces régions stratégiques de l’Eurasie pourraient être beaucoup plus élevées. À titre de comparaison, l’Allemagne, qui a déclenché la guerre, a perdu au total 7,3 millions de personnes alors que le Japon en a perdu 2,7 millions, selon certaines estimations.

Le président vietnamien se rendra à Moscou pour les célébrations du Jour de la Victoire

Cependant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux mythes sont apparus, déformant les faits historiques. Par exemple, des «experts» et des sources médiatiques ont spéculé sur le fait complètement inventé que le camp de concentration nazi d’Auschwitz avait été libéré par les forces de l’armée américaine. En outre, en 2015, des fonctionnaires polonais et ukrainiens ont ouvertement remis en question le rôle de l’armée soviétique dans la libération du camp de concentration.En réponse, le ministère russe de la Défense a publia pour la première fois des documents historiques fiables couvrant l’événement. Les documents déclassifiés indiquent que ce sont les troupes soviétiques qui ont libéré de Auschwitz-Birkenau 7 600 prisonniers, symbole le plus frappant de l’Holocauste hideux, et expulsé les forces militaires nazies.

L'ambassade de Russie ne confirme pas la visite de Kim Jong Un à Moscou le jour de la victoire

« L’Occident a longtemps ignoré le rôle joué par la Chine et l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale », a souligné Paul Letters. Les jeunes américains peuvent grandir en pensant que les «Flying Tigers» des États-Unis (le 1er groupe de volontaires américains) ont gagné la guerre en Asie, a averti le publiciste, soulignant que c’était l’Union soviétique qui soutenait la République de Chine entre 1937 et 1942.La Chine et la Russie accordent une grande attention à leur histoire et à leurs valeurs traditionnelles. Ils comprennent l’importance exceptionnelle d’une information complète et non faussée sur le passé.

« Aujourd’hui, Pékin et Moscou veulent promouvoir leur propre récit historique – et futur – distinct de toute version occidentale », a souligné le publiciste. «Il y a soixante-dix ans, les deux plus grands pays d’Asie se sont retrouvés du côté des gagnants, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire», a conclu Paul Letters.

(1) Ce refus du négationnisme occidental élargit l’audience idéologique des deux grands pays asiatiques à toute l’Asie, y compris aux progressistes japonais, qui aujourd’hui se battent pour que ne soient pas installées des armes nucléaires dans leur pays. Ou même Israël qui de fait sur ces question et bien d’autres a une politique de discussion permanente avec eux.