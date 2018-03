Interpellé par un retraité, Macron « assume demander des efforts aux plus âgés », c’est la justification de la voyoucratie

En déplacement à Châlons-en-Champagne jeudi, Emmanuel Macron a été interpellé par un retraité inquiet au sujet de son pouvoir d’achat et de l’augmentation de la CSG. S’en est suivi un échange au cours duquel le chef de l’Etat a tenté de convaincre son interlocuteur du bien-fondé de ses réformes:

« Je sais que je demande des efforts aux plus âgés, que parfois certains râlent, ça ne me rend pas forcément populaire mais je l’assume », a répondu le chef de l’Etat. « Mais si on ne produit pas, on ne peut pas redistribuer ».