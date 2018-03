Devant le Parlement russe réuni, Poutine trace les grandes lignes de son action future

A 17 jours de la présidentielle en Russie, le discours annuel de Vladimir Poutine devant les représentants des deux chambres du Parlement prend un relief particulier. Dans une actualité riche, le président livre ses grandes orientations. il est clair que toute la campagne a été organisée non seulement pour déconsidérer son ,principal opposant, le candidat du parti communiste de la fédération de Russie. La droite allant jusqu’à reprocher aux communistes d’avoir un candidat milliardaire, alors que les deux autres candidats en lice, Jirinowski et Poutine sont incontestablement bien pourvus.Mais Poutine comme dans ce discours à la veille des élections présidentielles s’est en quelque sorte intronisé comme « le candidat officiel ». cela dit ce qu’il dit sur l’état du monde et les dangers de guerre mérite d’être entendu. (note de danielle Bleitrach)

Président et candidat à sa propre succession, Vladimir Poutine prend la parole ce 1er mars à 10h (heure française) devant les deux chambres du Parlement russe réunies en Assemblée fédérale. L’occasion pour le chef d’Etat de donner ses grandes orientations à moins de trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle, le 18 mars 2018. Dans un contexte international en mouvement, le discours sera également l’opportunité de défendre son bilan.

Conformément à la constitution russe, le président de la Russie se prête de façon annuelle à ce discours à la Nation, à ses représentants, ainsi qu’aux membres du gouvernement.

