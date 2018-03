Banques : la facture colossale de la crise

345 milliards de dollars. Le chiffre est spectaculaire. C’est la somme des diverses amendes et transactions que les banques ont dû régler aux autorités depuis la crise pour solder leurs errements passés. Davantage que toute la richesse produite en une année par l’Afrique du Sud. Presque de quoi nourrir le budget de l’Etat français ! Cette somme, pourtant, n’a pas bénéficié à tout le monde. Les Etats-Unis – le Trésor américain, les régulateurs de Wall Street et les consommateurs lésés – se sont arrogé la part du lion, en récoltant plus de 300 milliards. L’Europe n’a récupéré qu’un maigre 22 milliards. Etrange morale de l’histoire. Car c’est bien l’Amérique qui a engendré la pire crise financière depuis la Grande dépression. Et c’est elle qui impose ses vues aujourd’hui sur les plans réglementaire ou judiciaire face à des autorités européennes souvent désarmées. On pourrait presque parler de « diktat » américain sur la finance mondiale.

Lu dans les echos aujourd’hui sans oublier ce qu’on versé aux banques les Etats pour les renflouer et tous ces gens ne cessent de nous présenter l’addition en nous privant du droit à la santé, à une retraite décente, à l’éducation, au logement, tc…

