.

je reçois d’un ami, à l’instant le lien avec un site d’extrême-droite israélien, dont les participants affichent par ailleurs l’opinion que Staline aurait été pire qu’Hitler. Un article raconte que le rapport Khrouchtchev aurait du rester secret, le dit Khrouchtchev ne l’ayant prononcé qu’à huis clos devant 1400 membres (sic). un exemplaire avait été envoyé par ailleurs à chaque parti frère. Un journaliste polonais d’origine juive était allé voir sa petite amie (le nom des deux est donné dans le texte). Le journaliste voit sur le bureau un rapport sur lequel est écrit en grosses lettres qu’il est secret . Il s’en empare et le prend pour le lire à tête reposée chez lui. la petite amie qui ne lui refuse rien le lui laisse. ce texte qui pourrait faire le bonheur d’u site antisémite anti-impérialiste est sans complexe.

selon le site en envoie la copie en israël, la CIA aussitôt prévenue, il est décidé au plus haut niveau de le diffuser massivement.

Le journaliste, qui vient de décéder, est désormais considéré comme un héros digne de daniel Elsberg en lutte contre la guerre du Viet Nam.bref c’est un héros du monde libre qui a détruit le communisme. la boucle de l’antitotalitarisme est désormais achevée, Staline pour l’extrême-droite israélienne et pour ceux qui suivent sa politique est pire qu’Hitler et ceux qui ont abattu le héros de Stalingrad et de la lutte contre le nazisme ont plus mérité que les membres de l’affiche rouge.

le tout en français assorti de la une de l’humanité à la mort de Staline.

Le double anniversaire de la Révolution d’octobre mais aussi de mars 1968, le pogrom en Pologne, ses incidences sur les gauchistes de mai 1968 et sur la contre-révolution à l’intérieur de ce gauchisme, l’opération Mitterrand , tout ce que nous tentons d’élucider commence à remonter à la surface et chacun tente à sa manière de se repositionner par rapport à qui a fait quoi.

l’ami a aussitôt efface le lien mais j’en ai trouvé un autre toujours sur un site d’extrême-droite israélien.

http://www.juif.org/…/26135,israel-deces-de-celui-qui-a-rev…

cela me confirme dans le fait que nous avons soulevé une question essentielle et que tout va être fait pour nous empêcher de procéder à une analyse de notre point de vue de communistes, non pour accabler ceux qui ont conduit une épopée ou démontrer comme le voudrait certains que le communisme n’a jamais existé nulle part ou pour entretenir des haines racistes, et pour y compris réhabiliter le nazisme, mais pour que la vérité qui est révolutionnaire nous aide dans notre combat contre le capital devenu totalement destructeur.