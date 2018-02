INTERVENTION DE AVELÃS NUNES, CONFÉRENCE «DEUXIÈME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE KARL MARX – HÉRITAGE, INTERVENTION, LUTTE. TRANSFORMER LE MONDE »

1. Les contradictions qui ont conduit à la Première Guerre mondiale ont vu apparaître la Révolution d’Octobre et la crainte qu’elle a semée: «L’Europe entière est imprégnée de l’esprit de la Révolution. (…) L’ ensemble de l’ ordre existant dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est remise en cause par la masse de la population d’un extrême à l’ autre en Europe. « (Lettre Lloyd George et Clemenceau à Woodrow Wilson, 25/03/1919 )

En 1932, Harry Truman écrivait que « le système de l’entreprise privée libre était proche de l’effondrement. Il y avait un réel danger que le peuple américain adopte un autre système. »

2 . – Keynes a compris la nécessité de changer quelque chose pour sauver le capitalisme . C’est son point de départ: 1) « les situations de plein emploi sont rares et éphémères »; 2) il est possible d’avoir un chômage involontaire ; 3) rien ne justifie que les inégalités soient aussi brutales et aussi arbitraires que celles qui sont en cours: elles entravent la croissance économique et favorisent la survenance de crises cycliques; 4)« l’intensification des crises cycliques et le caractère chronique croissant du chômage ont montré que le capitalisme privé est en déclin pour résoudre le problème économique ».

3. Comprenant que les crises sont le résultat d’ une demande effective insuffisante , Keynes soutient que les États devraient faire face, en période de récession, aux dépenses que les entreprises et les familles ne font pas, dans le cadre de politiques anticycliques actives visant à renforcer stabiliser la demande effective , combinée à des politiques actives de promotion du plein emploi , en supposant le besoin de déficits budgétaires , financés par l’utilisation du crédit aux particuliers.

A cette fin, il préconise une politique de monnaie bon marché , une politique centrée sur la politique financière , fondée sur un système fiscal progressif et sur des dépenses qui favorisent et stabilisent le pouvoir d’achat de la grande masse des travailleurs. Globalement, Keynes défend « une large expansion des fonctions traditionnelles de l’Etat » et « l’existence d’organes directeurs centraux »: « dans les conditions actuelles, si nous voulons la prospérité et les profits , écrivait-il, nous avons besoin de beaucoup plus de planification centrale que ce que nous avons à présent. « l’ État capitaliste doit prendre une » action coordonnée intelligemment « pour assurer une utilisation plus correcte de l’ épargne nationale etcoordonner l’investissement de toute la communauté . Pour deux raisons fondamentales: a) les problèmes liés à la répartition de l’épargne par les canaux nationaux les plus productifs « ne devraient pas être laissés entièrement à des jugements privés et à des profits privés »; b) « ne peut pas sans inconvénients donner au secteur privé le soin régulier du flux d’investissement actuel. » L’Etat capitaliste – cite toujours Keynes – doit prendre « une responsabilité toujours plus grande pour les investissements organiser directement » et d’adopter une socialisation de l’investissement .

4. – Le compromis keynésien a été « imposé » par les luttes des travailleurs, au niveau syndical et au niveau politique, et l’émulation exercé, dans la plupart des pays capitalistes (avant la faillite de nazi-fasciste « solution »), le simple fait l’existence de l’URSS et de la communauté socialiste.

À l’ère de la production de masse , Keynes a réalisé que, pour assurer une plus grande stabilité aux économies capitalistes, il était nécessaire de nourrir et de stabiliser la consommation de masse . D’ où l’ allocation de chômage , la prestation de maladie et d’ invalidité , le régime de retraite et les correspondants des pensions .

Les fondements de l’État social keynésien sont de nature économique, liées à la nécessité de réduire la fréquence, l’intensité et la durée des crises cycliques. Au lendemain de la barbarie nazie-fasciste, il était une tentative de concilier le progrès social et l’ efficacité économique , la condition jugée essentielle pour parvenir à ce que l’ on appelle la « paix démocratique-capitaliste » (Wolfgang Streeck), agissant dans la logique du capitalisme, comme facteur de «rationalisation», de stabilisation et de sécurité et comme anesthésique des tensions sociales, dans le cadre de la guerre froide .

5. Entre 1945 et 1975, les trente glorieuses ont été caractérisées par des taux de croissance économique relativement élevés, de faibles taux de chômage et des taux d’inflation modérés et contrôlés.

Nombreux étaient ceux qui attribuaient ces bons résultats aux politiques keynésiennes ,assurant que, grâce à elles , la science économique avait découvert le «remède» aux maladies structurelles du capitalisme. Nous avons parlé de «l’obsolescence des cycles économiques» et célébré l’arrivée du capitalisme sans crise .

Dans ce contexte, la social-démocratie européenne a fait de l’ Etat social sa bannière: le « capitalisme social » s’habille en « socialisme démocratique », réduit à un « socialisme du possible » indéfini, qui n’est pas, après tout, que le capitalisme possible dans (ou le capitalisme requis par) les circonstances du temps.

6. Au début des années 1970, ce mythe est tombé à terre.

Avec soi-disant crise pétrolière , est venu la stagflation , ce qui confirme que les crises cycliques font encore partie de la vie du capitalisme et demontre que, dans le cadre du capitalisme de monopole, le pouvoir de marché (et le pouvoir politique ) des grandes entreprises monopolistiques il se pourrait que des taux d’inflation élevés et croissants ont coexisté avec des taux de croissance des produits proches de zéro voire négatifs (accompagnés de taux de chômage élevés).

Le paradoxe de la stagflation a désorienté les keynésiens, qui se sont mis sur la défensive, compte tenu des limites de leurs politiques.

En août 1971, l’administration Nixon rompit unilatéralement l’engagement pris à Bretton Woods: c’était le début du régime de taux de change flottant (ce sont les marchés qui dictent les taux de change).

Et les monétaristes, avec Hayek et Milton Friedman en tête, sont passés à l’attaque , mettant Keynes sur le banc des accusés et accusant la politique keynésienne de tous les maux du monde: l’inflation et le chômage.

En même temps, une énorme opération de propagande assurait la «victoire» de l’idéologie monétariste / néolibérale. Compte tenu de sa propre participation à cette campagne de manipulation de masse , Hayek reconnaît la nature de son «travail»: «Ce que j’ai fait en Amérique était une expérience très corruptrice. (…) Nous sommes devenus des acteurs et je ne savais pas que j’avais cette qualité en moi. Mais avoir l’occasion de jouer avec un public, je commençais à aimer ça . « Quelques années plus tard (1961), le même spectacle de propagande a été monté autour d’ un livre de Milton Friedman, aboutissant à une série de programmes qui ont occupé le prime time sur les télévisions dans le monde capitaliste.

Des expériences de corruption comme celle de Hayek se sont multipliées au fil des ans, servant les mêmes intérêts. Et ils continuent à ce jour, en utilisant les techniques les plus sophistiquées de manipulation idéologique et de corruption intellectuelle, qui ont transformé le néolibéralisme en une sorte de «religion», à la «seule vraie foi», selon laquelle il n’y a pas d’alternative.

Ce sont les chemins qui nous ont menés aux «âges sombres de la macroéconomie». (Paul Krugman)

7. – De retour au passé, les monétaristes ont récupéré les mythes de la main invisible et la loi de Say , en faisant valoir que les économies capitalistes ont tendance spontanément à l’équilibre de plein emploi, de refuser ou de dévaluer la possibilité de crises cycliques généralisées et concluant que les économies capitalistes ne doivent pas nécessairement être équilibré, et les politiques anticycliques inutiles et d’ être des politiques inutiles et téméraires pour lutter contre le chômage et promouvoir le plein emploi, qui ne peuvent pas leurs objectifs et de générer l’ inflation.

Les néolibéraux ont également repris la thèse selon laquelle le chômage est toujours un chômage volontaire : le chômage ne se produit que parce que les travailleurs n’acceptent pas une réduction des salaires suffisante pour rendre attrayant l’embauche de plus de travailleurs. En d’autres termes, si vous n’avez pas d’emploi, vous pouvez toujours trouver un emploi si vous acceptez un salaire inférieur au salaire actuel. Si vous ne l’acceptez pas, vous préférez continuer sans emploi, en choisissant de chercher un meilleur emploi.

Les situations de chômage n’ont rien à voir avec la nature du capitalisme, elles sont le résultat d’ imperfections sur le marché du travail . En particulier: la liberté d’association, le droit à la négociation collective, la garantie du salaire minimum, les allocations de chômage, les droits découlant de l’existence d’un système public de sécurité sociale. Ce sont ces imperfections qui rendent les situations de chômage particulièrement attrayantes (Milton Friedman) et qui empêchent le mécanisme des prix de remplir sa fonction de rééquilibrage automatique du marché du travail. Conclusion: il est nécessaire de rendre le marché du travail plus flexible , en le «libérant» des «facteurs de rigidité» (les «imperfections»).

Les néo-libéraux donnent aux syndicats une grande responsabilité dans la promotion et la défense des imperfections susmentionnées du marché du travail . Mais ils les tiennent aussi responsables du chômage en résistant à la baisse des salaires nominaux . Bien qu’il y ait des travailleurs sans emploi – défendre le néo – libéral – les syndicats doivent accepter la réduction des salaires nominaux , jusqu’à ce qu’il devienne attrayant pour embaucher plus de travailleurs, , ..

Pour les thèses néolibérales, le commentaire de Keynes sur la théorie «classique» reste comme un gant: «beaucoup de gens essaient de résoudre le problème du chômage avec une théorie basée sur l’hypothèse qu’il n’y a pas de chômage».

8. – . « Incompatible avec l’économie de libre entreprise » Ces thèses ont ouvert la voie à la guerre ouverte contre les « monopoles du travail d’ oppression », accusés d’être Hayek soutient pour la nécessité de « soutenir sans ambiguïté un rejet frontal des demandes syndicales, sans vaciller à l’effet que cette attitude peut avoir à court terme « , ils ont tout comme Pinochet, soutenu (idéologiquement, politiquement et militairement) néolibérales (les intérêts et les pouvoirs qu’ils représentent.): ne pas faiblir devant les conséquences dramatiques de politiques.

Mais il est vrai que dans un pays où le mouvement syndical était traditionnellement considéré comme une institution presque aussi intouchable que la royauté, Thatcher n’a pas hésité à accuser les syndicats de vouloir «détruire l’État», les érigeant ainsi en un ennemi interne sur lequel toute répression prétend être légitimée. Tout comme au début de la révolution industrielle, lorsque de nouveaux salariés industriels ont été nommés et traités comme des «barbares qui menacent d’envahir la ville».

9. – Le « succès » de la « contre-révolution monétariste » a consacré la suprématie du capital financier sur le capital productif , « système pur et gigantesque de la spéculation et le jeu », dont Marx et dont les dangers ont été mis en évidence par Keynes.

L’idéologie néolibérale est l’ idéologie du grand capital financier . Cela ne signifie pas seulement une opposition radicale à la philosophie informative et à la pratique concrète de la démocratie économique et sociale, qui a gagné des forums constitutionnels dans un bon nombre de pays. Elle dirige un projet d’orientation totalitaire , qui dispense avec l’ engagement des temps de l’ Etat-providence keynésien , le remplacer par la violence de l’ État néolibéral ( État régulateur et Etat garant , qui socialise les pertes et privatise les bénéfices), la violence qui est tombée sur les travailleurs, avec l’objectif de transférer à la capitale, sans partage, les gains de productivité.

Il est maintenant clair que le projet politique du néolibéralisme ne se passe pas d’un État de classe fort et qu’il est prêt à tout faire , sans hésitation , pour frapper durement les intérêts, les droits et la dignité des travailleurs.

10. – L’ état social est sans doute dès le début, l’ennemi favori du néolibéralisme. Hayek fait valoir que le terme de justice sociale devrait être aboli du langage des économistes. Et Milton Friedman dit que le principe de la responsabilité sociale collective est donc « doctrine essentiellement subversive », déduire la nécessité de « mettre définitivement bas l’Etat-providence » parce que, entre autres effets néfastes, il provoque « odeclínio des activités privées de charité » pour Friedman, la «charité privée destinée à aider les moins fortunés» est «le plus désirable» de tous les moyens pour atténuer la pauvreté et constitue «un exemple de l’usage correct de la liberté».

C’est un projet politique qui cherche à détruire un Etat qui garantit à tous les citoyens le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit à la sécurité sociale, à le remplacer par n’importe quel état de soins ou de charité .

Un projet politique dans lequel l’Etat tue impitoyablement les droits inhérents au système public de sécurité sociale à coups de sabre, puis promeut des institutions charitables. Un projet politique qui représente une rétrogression civilisationnelleinadmissible de nos jours.

Nous devons le critiquer sans modération et nous devons le combattre de toutes nos forces, car, dans les conditions de notre temps, sans état social, il n’y a pas de démocratie. C’est l’une des raisons pour lesquelles le néolibéralisme est incompatible avec la démocratie . C’est la raison qui justifie que la gauche aujourd’hui mette dans la première ligne du combat politique la défense de l’état social .

11. Les crises pétrolières des années 1970 ont également mis en évidence le phénomène de la baisse du taux de profit moyen , observée clairement, surtout depuis le milieu des années 1960, dans les économies capitalistes les plus importantes.

Ce fut une autre des ressorts d’entraînement de la « révolution conservatrice », « code » que l’on – appelé Consensus de Washington , qui a remplacé le consensus keynésien et a été le script directeur de politiques de la mondialisation néolibérale , qui viennent dans l’ aggravation exploitation des travailleurs, augmenter le temps de travail non rémunéré , afin d’augmenter la plus-value (d’où vient le profit , qui est le carburant qui alimente la machine capitaliste). C’est parce que nous savons par Ricardo que, pour augmenter les profits, il faut baisser les salaires.

L’histoire du capitalisme mature montre que l’augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs a toujours accompagné des périodes de croissance économique et de progrès social. Cela signifie que la hausse des salaires réels, conséquence de la lutte des organisations de travailleurs, a toujours été un facteur de développement au moins aussi important que le développement scientifique et technologique, les exportations et les investissements étrangers directs.

Parmi les autres auteurs, Marx et Keynes ont montré (chacun à leur manière) que les salaires augmentent lorsque le chômage diminue et diminue lorsque le chômage augmente, et non l’inverse. Personne n’a démontré que Marx et Keynes se trompent, mais les économistes néolibéraux, la Commission européenne, l’OCDE, le FMI et les commentateurs au service des grandes entreprises n’hésitent jamais à répéter que les bas salaires garantissent des niveaux d’emploi plus élevés.

Cela a toujours été le cas: lorsque les conditions objectives permettent de nourrir le rêve que le capitalisme a garanti l’éternité, la tentation réactionnaire de revenir à la violence des «relations industrielles» qui marque les premiers jours du capitalisme prend de la force.

12. La mise en œuvre du programme néolibéral inscrit dans la stratégie «codifiée» du Consensus de Washington a été facilitée par l’émergence d’un marché du travailvéritablement mondial qui a mis les travailleurs en concurrence dans le monde entier avec des différences abyssales.

Ce phénomène (que beaucoup considèrent comme la principale conséquence sociale de la mondialisation ) est un nouvel élément dans la caractérisation globale du capitalisme, qui n’existait pas en 1916, lorsque Lénine a publié une étude classique Impérialisme , et a agi dans le sens contraire aux intérêts et les droits des travailleurs, offrant aux grands capitaux une énorme augmentation de l’armée de réserve des travailleurs et la possibilité de «jouer» avec l’arme de la délocalisation des entreprises , à la recherche d’une main-d’œuvre bon marché et libre de droits.

Au niveau mondial, plusieurs études montrent qu’en dépit de l’augmentation significative de la productivité, la part du revenu du travail dans le revenu global est tombée systématiquement de 1980 à un niveau exceptionnellement bas selon les normes historiques.

L’augmentation constante des inégalités de revenu et de richesse est l’indice du «succès» de la «révolution conservatrice». Mais la crise actuelle a confirmé ce que nous savions déjà: dans les périodes d’inégalité croissante et croissante, le rythme de la croissance économique est plus lent et le nombre de pauvres est plus faible. Dans une étude d’avril 2011, le FMI semblait lui-même reconnaître que «sur des horizons plus longs, la réduction des inégalités et une croissance soutenue peuvent être les deux faces d’une même médaille». Et même The Economist a été forcé d’accepter que « l’inégalité a atteint un niveau qui peut être inefficace et mauvais pour la croissance ».

Mais les producteurs et diffuseurs des organes de l’idéologie dominante cherchent à « légitimer » ces inégalités à l’ aide, encore une fois, les « valeurs » de la théologie de la Réforme , en insistant sur les politiques qui aggravent les contradictions du sein du capitalisme. Il est de notre devoir d’ étudier attentivement ce qui se passe autour de nous pour nous de prendre « conscience des conditions et de la nature de [notre] action propre » (je cite Engels) et quand l’heure, nous pouvons relever le défi de Marx à juste titre est intervenu pour transformer le monde .