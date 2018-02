Quelques rappels élémentaires sur le parti communiste tel que le conçoivent Marx et Engels et pas seulement dans le Manifeste

On a calculé que l’oeuvre complète y compris les notes et la correspondance de Marx et Engels nécessiterait une publication en 100 volumes. Inutile de dire qu’il en reste de non publié et que certains volumes des éditions sociales sont épuisés et sont introuvables. Pourtant Engels a toujours insisté sur la nécessité de prendre cette oeuvre comme un tout, alors que réseaux sociaux oblige, on se contente de plus en plus de certains extraits, de formules. Ce qui est une erreur.

A propos de l’intervention de nos camarades chinois sur le sujet, il est vrai que Marx et Engels accordent une importance centrale à la constitution du prolétariat en classe politique, un rôle central à la dictature du prolétariat ou à la démocratie véritable selon les termes. Le fait que le prolétariat se constitue en classe en s’organisant en parti se retrouve à chaque moment de l’oeuvre de Marx alors même qu’il a renoncé à la ligue des justes, devenue à leur demande ligue des communistes et pour laquelle il écrit le Manifeste.Cette préoccupation ne peut pas être isolée de l’analyse de ce qu’est une société, du fait que le Capital est un rapport social, de toute son oeuvre en fait y compris l’articulation entre l’objectif, les conditions matérielles, le développement des forces productives dans le cadre de rapports de production et la subjectivité de la lutte des classes, de l’état de conscience historique du prolétariat.

1848 en Europe, Le prolétariat se constitue en classe en s’organisant en parti dans ce qui demeure la domination des intérêts de la Bourgeoisie

Marx et Engels sont tous les deux féministes. On peut même considérer que sur ce plan, qu’il s’agisse de sa vie privée ou de ses prises de position, Engels est le champion toute catégorie non seulement pour son époque mais encore aujourd’hui. Ils sont à l’ écoute de ses femmes qui aspirent avec courage à l’égalité ce qui encore les différencie du mouvement ouvrier, de proudhon en particulier. Ils sont amenés à les défendre ou à leur emprunter de concepts. Ainsi Engels reprend le concept : « la femme est le prolétaire du prolétaire » à Flora Tristan. Il la défend contre les attaques d’edgar Bauer dans la Sainte famille , chapitre IV, 1: « l’union ouvrière de Flora Tristan », éditions sociales,P.27-29. Marx lui lui emprunte la formule selon laquelle « le prolétariat se constitue en classe en s’organisant en parti » idée fondamentale développée dans le Manifeste mais sur laquelle il reviendra constamment y compris dans sa correspondance(1).

Pourtant ces formules sont le plus souvent isolées chez Flora Tristan et chez d’autres, Marx et Engels les intègre à un système économique et social et surtout à sa dynamique c’est-à-dire la manière dont la classe prolétarienne est d’abord une classe vis à vis du capital, mais en opposition dès sa naissance même s’il y a des zones d’osmose, d’indistinction. Ce qui correspond pour une part à la situation française de 1848 et du Manifeste dans laquelle il y avait moins d’ouvriers d’industrie que de domestique. Le prolétariat se dégageait mal du monde rural et l’artisanat demeurait dominant. Donc les communistes à cette époque, celle du manifeste, côtoient nécessairement des petits groupes, des individus disséminés ça et là qui vont de pays en pays et fuient la répression monarchique dans toute l’Europe. Les prolétaires, à ce stade, divisés par la concurrence entre eux parfois se rapprochent mais c’est le plus souvent à travers l’union de la bourgeoisie qui pour renverser la féodalité doit les mettre en branle. Les prolétaires, à ce stade, ne combattent pas leurs ennemis mais ceux de la bourgeoisie, donc déjà les ennemis de leurs ennemis, les vestiges de la propriété foncière, les petits bourgeois, les prêtres, la monarchie absolue etc.. ou au contraire revendiquer des droits féodaux que la bourgeoisie abolit, les communs.Ils contribuent à la victoire du programme bourgeois anti-féodal. Tout victoire remportée dans un tel contexte est une victoire de la bourgeoisie.

C’est le cas de la plupart des mouvement européens en 1848 et Marx et Engels dans les articles pris sur le vif de la Gazette Rhénane à cette époque montrent bien que partout ce qui est en jeu c’est une sorte d’équilibre entre la bourgeoisie et les monarques qui in fine s’entendent pour que jamais ne soient abordés les intérêts concrets du prolétariat. Le processus se combinant avec un redécoupage de l’Europe des nations déjà belliciste et niant les aspirations des peuples qui de ce fait se jettent dans la bataille sous des formes patriotiques.

L’originalité de la situation française

Ce qui apparaît en 1848, à Paris c’est la mobilisation des prolétaires, aux côtés des capacités révoltés, les jeunes gens diplômés sans avenir qui tel Julien Sorel ou Musset dans les Confession du siècle rêvent de la gloire de l’Empire, ou comme Balzac de retour à la monarchie face à l’absence de spiritualité du monde bourgeois. Comment dans un tel contexte, au coeur même des revendications nationales et anti-féodales de la petite bourgeoisie va surgir le destructeur de cet ordre bourgeois qu’est le prolétariat, son fossoyeur, comment il va élaborer son propre programme internationaliste?

L’histoire ne se reproduit jamais et pourtant elle est riche d’enseignement, là encore c’est l’actualité de Marx. Emprunter à l’histoire une méthode mais toujours l’appliquer à un état concret du mode de production et de l’état de la lutte des classes, « une formation sociale » dans laquelle l’économie est déterminante « en dernière instance ».

Il est clair que se battre aujourd’hui dans le contexte de ce que propose la gauche du PS à Mélenchon et ses valeurs républicaines, c’est accepter le combat défini par la petite bourgeoisie qui prétend s’attaquer « aux excès du capital » et non au capital lui-même, à son immoralité et non à sa structure. Ce qui est la meilleure manière, on l’a vu avec Tsipras d’accepter ce que veut le capital. le fait est que face à cette situation il n’y a pas la moindre amorce d’un discours propre du parti révolutionnaire. Ce qui est le résultat d’une défaite, comme est une défaite la méfiance dans toute forme d’organisation propre à cette petite bourgeoisie, essentiellement des déclassés. On retrouve en 1848, en 1968 et peut-être en 2018, ce rôle des « capacités » diplômés sans débouchés y compris chez les réfugiés, les immigrés avec toujours le même blocage hégémonique sur ,la prise du pouvoir politique..

ce qu’inspire l’étude de Marx c’est justement la nécessité si on veut en finir avec l’exploitation capitaliste de s’en donner les instruments politiques décisifs. Par exemple face à cette méfiance à l’égard de l’organisation politique, l’adhésion au « mouvement ». Il est important d’avoir un parti qui va sur le terrain et combat aux côtés des exploités, c’est même indispensable sans cela il n’y aura jamais de parti de classe, mais tout reste à accomplir pour recréer l’unité nationale et internationale.

A ce propos si Marx et Engels, toujours à propos des luttes de 1848 insistent clairement sur le fait que la conscience prolétarienne à travers son parti va passer d’un patriotisme nationaliste qui l’a fait se ranger derrière la bourgeoisie à un conscience internationaliste. je voudrais noter les contradictions d’une vision anti-stalinienne. celle qui prétendrait résumer l’expérience soviétique et Chinoise à un nationalisme étroite en gommant totalement le fait qu’il s’agit de deux pays continents dont il a fallu surmonter le colonialisme interne, le choix de Lénine en créant l’URSS, celui aussi de Staline venu des confins et faisant jouer le rôle central à la Russie dans le renforcement de l' »amitié entre les peuples. Cela vaut bien l’aspiration au continent européen pour théoriquement dépasser l’étroitesse des nationalismes, surtout quand on se refuse dans le même temps à tout dialogue avec les partis communistes de ce continent, en leur préférant des partis au programme bourgeois assumé. Là encore ce qui a disparu est la finalité, la fin de la propriété privée en tant qu’elle est la condition de l’exploitation. Quel rôle joue l’UE dans ce domaine si on considère la finalité?

C’est sur quoi au contraire insiste le camarade chinois de l’ecole centrale dont nous avons publié le texte aujourd’hui. Il va très loin puisqu’il insiste sur la nécessité de passer par les fourches caudines du capitalistm de développement des forces productives, de la base matérielle de l’émancipation, mais aussi dès le début sa gestion en vue d’un processus d’abolition de sa capacité de substituer les intérêts privés du profit à l’intérêt général, au niveau de la Chine et aussi désormais au niveau international, ce qui là encore respecte de que dit Marx. Y compris dans sa vision de l’abolition de l’inégalité ville campagne, travailleur manuel travailleur intellectuel autant que’ celles de genre (sainte famille)

Un processus mais qui ne remet pas à plus tard et pose l’actualité du socialisme dès le début.

Dans toutes ses analyses marx montre qu’il faut beaucoup de luttes, vaincre les conditions d’isolement pour aboutir au parti, c’est-à-dire au moment où le prolétariat lutte pour ses propres intérêts comme ceux de l’émancipation de tous. Les conditions matérielles, concentration dans les usines, mais aussi les moyens de rapprochement comme les chemins de fer (marx est un passionné de cette question du chemin de fer) jouent un grand rôle en 1848 et surtout en 1871..

« Arrivé à ce point de la maturation de ce corps ou organisme que constituent les prolétaires, on passe de la prépondérance des facteurs économiques à celle des facteurs politiques pour la détermination de la classe« (Marx. Misère de la philosophie, ed.sociales, 1946, P.134. On comprend difficilement le concept de dictature du prolétariat si on omet ce mouvement essentiel de l’analyse marxiste.

On peut même noter qu’à chaque mutation de grande ampleur des forces productives, il faut recrer les conditions de l’existence de ce parti qui sont celles de l’expression unifiée du prolétariat.

Mais si le processus est essentiel, il ne signifie jamais qu’il doit y avoir une étape où serait oublié le but, l’abolition de la propriété privée en tant qu’elle est la condition de l’exploitation.

Il est clair que dans la contre-révolution que nous vivons, il y a eu à la fois une transformation en profondeur des forces productives qui est d’ailleurs en pleine évolution qui a profondément transformé les conditions de son rassemblement, de son unification. Et dans le même temps il y a eu la fin de l’URSS, le mode d’unification mondial, déjà fortement altéré par la querelle sino-soviétique et l’offensive généralisée du capital contre toutes les conquêtes politiques prolétariennes.

Que le parti communiste français ne soit plus le parti dans lequel, ce prolétariat divisé, isolé, ayant perdu sa conscience politique se reconnaisse n’a rien d’extraordinaire. la seule question qui se pose est celle de sa reconstruction en tant que tel. Qu’il faille en passer par les luttes est une évidence. Là encore Marx explique « Les hommes se construisent un monde nouveau avec des conquêtes historiques qui ébranlent le monde dans lequel ils vivent. Il leur faut au cours de l’évolution, commencer par produire eux mêmes, les conditions matérielles d’une nouvelle société, et nul effort de l’esprit et de la volonté ne peut les soustraire à cette destinée »( marx la critique moralisante et la morale critisante. deutsche.Brusseler zeitung,11-11-1847)

C’est ce que je crois dit le texte de l’Ecole centrale du parti communiste chinois que nous avons traduit sur ce bloc. L’idéal est supérieur à la réalité mais l’idéal ne peut pas s’abstraire de la réalité » parce que comme le note le texte des camarades chinois avoir un penseur de la taille de Marx pour nous aider à avoir une méthode et une fin est un grand atout. Le retour à la Théorie n’est pas une simple soif identitaire mais bien le moyen d’aller plus avant, plus rapidement. L’abandon de la théorie comme celle de l’ internationalisme fait parti du renoncement. l’effacement derrière la candidature de melenchon, n’est que le résultat de l’abandon de son rôle par le Parti d’une manière beaucoup plus globale, ce n’est qu’un moment d’un renoncement.

Ce qu’il faut donc retirer de cette analyse du parti articulée sur la lutte des classes, c’est qu’à aucun moment Marx ne raisonne comme le feraient les statisticiens par exemple en classant les individus dans des strates après un recensement. C’est ce que j’expliquais à mes étudiants en première année de sociologie, la composition des classes sociales chez marx est une dynamique, un mouvement qui n’a de sens que dans l’affrontement à partir de conditions matérielles contraignantes. Pour faire simple, pour qu’une classe existe il faut qu’elle se développe dans une dynamique entre conditions objectives du mode de production, de l’état de développement des forces productives qui conditionne sa propre base matérielle et qu’elle gagne la conscience d’elle même, ce qui trouve son expression dans le parti politique.

Danielle Bleitrach

(1) la lettre à Bolte 23-11-1871, donc cette fois avec l’expérience de la Commune de paris, Marx définit le moment où la lutte ouvrière devient politique: » pour devenir politique, un mouvement doit opposer aux classes dominantes les ouvriers agissant en tant que classe pour les faire céder d’une pression venant de l’extérieur. Ainsi l’agitation est purement économique lorsque les ouvriers tentent par le moyen des grèves, etc, dans une seule usine, ou même dans une seule branche d’industrie, d’obtenir des capitalistes privés une réduction du temps de travail; en revanche, elle est politique lorsqu’ils arrachent de force une loi fixant à huit heures la journée de travail, etcDe tous les mouvements économiques isolés des ouvriers( qui sont donc nécessaires étant le prélude et la condition du mouvement plus général) se développe partout un mouvement politique, autrement dit un mouvement de classe, en vue de réaliser ses intérêts sous une forme générale qui ait force de contrainte pour la société entière. ces mouvements supposent une certaine organisation préalable en même temps qu’ils sont à leur tour le moyen de développer cette organisation. »

Cette réflexion de Marx me semble-t-il nous aide à penser à quel point à la libération, sous l’influence du parti communiste et de ses ministres, il y a eu inscrit dans la société française le rôle politique de la classe ouvrière, c’est tout le fonctionnement de l’Etat, de la protection sociale, de la santé, de la recherche (et même des biens culturels ne serait-ce qu’avec le financement du cinéma)qui a échappé à la domination patronale y compris dans sa dimension étatique, ce sont des branches entières des transports donc de la possibilité de relier entre eux les teritoires et les travailleurs, de l’énergie avec les mines et le nucléaire, la possibilité des comités d’entreprise avec marcel paul, qui ont crée les bases matérielles sinon du socialisme au moins de faciliter les conditions de la lutte politique des travailleurs autant que leur épanouissement individuel. Est-ce un hasard si aujourd’hui la perte du rôle du parti communiste coïncide avec cette tentative de démantèlement du mouvement ouvrier poltique. C’est d’ailleurs pour cette raison que je combats pour la mémoire, elle est indispensable à la reconstruction du parti politique, autant que le nom.

