ce que nous n’aurons pas le courage d’analyser à notre manière..le fascisme s’en nourrira…

Il y a des camarades qui tout en contribuant à l’entreprise de liquidation du PCF, ont à un âge avancé beaucoup de mal à renoncer aux aspects glorieux de leur propre histoire de communistes et tentent de surnager dans le marais putride de l’idéologie médiatique… je leur souhaite bon courage,;leur entreprise me parait vouée à l’échec vu l’avancée du niveau de la propagande.

Hier sur la 5 nous avions droit à un Quebecquois admirateur éperdu de Robert Ménard qui défendait le conservatisme xénophobe en se donnant Gramsci comme caution, un bavardage vain qui prouve où ils en sont ne serait-ce qu’au niveau des concepts, le reste va à l’avenant. Sur LCI, Stéphane Courtois qui ressemble de plus en plus à un pope alcoolique (la fonction crée l’organe) hurlait son désespoir à l’idée que le communisme était toujours là. Quelque chose entre le coma éthylique de l’anticommuniste qui voit des petites faucilles et marteaux monter le long des murs et la peur de perdre son fond de commerce. Le brame du dissident accompagne toujours l’avancée du fascisme. Il faudra dire à ces braves gens que Staline est mort en 1953, ça les calmera peut-être. Encore que la tonalité générale du froid en hiver venu de Moscou restait sur l’ensemble des chaînes de l’ordre de l’analogie appuyée sur un retour à la guerre froide où les espions venaient aussi du froid. .

Alors on peut comprendre mes chers camarades que face à l’écoeurement provoqué par le négationnisme historique auquel nous sommes soumis, la tentative sous couvert d’anti-totalitarisme de créer un signe d’équivalence entre communisme et nazisme, vous ayez un haut le coeur, nous le vivons depuis pas mal d’année y compris face à certaines de vos prestations.

Vous commencez peut-être à concevoir que cela à quelque chose à voir avec la remise en cause des conquêtes ouvrières, avec l’assaut à marche forcée contre ce qu’on appelle le modèle français, mais que l’on retrouve partout ailleurs et singulièrement en Europe, vous avez tellement cru que votre communisme puvait être assuré par une social démocratisation, comme si le capital n’avait entretenu la social démocratie que comme un contre feu désormais devenu inutile. C’est pourquoi je vous mets en garde, cette prise de conscience est une bonne chose, mais elle est un peu courte.tant par rapport à eux que par rapport à nous, communistes.

En peu courte quand ceux qui l’éprouvent se contentent d’ opérer le tri entre ce qui leur convient pour faire surnager de leur propre débâcle Lénine ou Marx, tout en faisant chorus avec l’idéologie bourgeoise.ils en sont déjà à utiliser Gramsci pour justifier la xénophobie et le sécuritaire, vous ne les battrez pas sur ce terrain Vous espérer bénéficier encore et toujours du souvenir de l’héroïsme de ceux qui ont donné leur vie, transformé la condition non seulement prolétarienne mais celle du monde, tout en apparaissant par l’étalage de votre mauvaise conscience assimilables à ce que la bourgeoisie définit comme des intellectuels « présentables », Pas de ceux dont à tous les niveaux on organise la censure comme si on craignait la contagion dans ce qui fut jadis la presse communiste, non ceux qui ont eu leurs entrées dans les temps d’hégémonie du PS. C’est fini…

Que ces communistes là ne se fassent pas trop d’illusion, plus il avance y compris vers le fascisme plus le capitalisme ne se contentera pas de demi-mesure dans la dénonciation des « fautes », la criminalisation est depuis longtemps à l’ordre du jour.

Ceux qui refusent d’assumer la totalité de notre histoire, non pour procéder à des réhabilitions hagiographiques qui n’ont pas lieu d’être, mais pour , comme le recommandait déjà Lénine, ne pas utiliser la critique de nos erreurs pour renforcer la propagande bourgeoise sur l’impossibilité du socialisme, son caractère seulement utopique, mais bien pour tenter à partir de la critique de ces erreurs faire mieux et apprendre, ceux-là risquent d’être emportés dans la même vague d’opprobre et de sanctions, de censure que celle qui nous submerge ou tente de le faire.

A ce propos, celui de la censure, je voudrais dire que ce blog a reçu hier 10.000 visites, dont 6000 en france et les 4000 restant sur tous les continents y compris en Chine, en Russie, en Amérique latine, en Afrique et bien sur sur tout le continent européen.

danielle Bleitrach

