Le communisme est une idée neuve en Europe !Pour un appel de tous les partis communistes d’Europe

Samedi 24 février 2018 , par ,

je dois dire mon total accord avec cette proposition de Pam (pierre Alain Millet). Il y a le poids de l’histoire pour dire l’actualité du communisme alors que l’on célèbre le Manifeste du parti communiste, une prise de position européenne dans un continent bientôt secoué par des révolutions dans lesquelles la France est le déclencheur.L’autre anniversaire beaucoup plus ambigü celui de mai 68 qui joue dans l’Europe à la fois en France l’intervention ouvrière, la caricature de l’alliance entre ouvriers et intellectuels de 1848 et les premières révolutions de couleur. Enfin aujourd’hui la vague réactionnaire qui prétend démenteler toutes les conquêtes sociales du mouvement ouvrier et joue avec les démons fascistes, le plutôt Hitler que le Front populaire. Un sujet essentiel pour le Congrès du PCF qui ne peut prétendre contourner cette analyse de ce qu’est l’Europe aujourd’hui comme des enseignements de l’histoire sur la nécessité d’un parti communiste..Une inflexion partie de la base du parti est en train de se développer dans le Congrès, l’affirmation de la nécessité d’un parti communiste, celle des luttes pour résister à la politique de Macron qui est aussi celle de l’UE, c’est bien et nous devons nous en féliciter, mais il reste un énorme travail à faire qui a aussi une dimension internationale. Est-ce que les camarades de vénissieux dans leurs journées internationales envisagent de donner corps à cette proposition et à inviter les partis européens (jusqu’à l’Oural ?) à ce débat essentiel ? (note de danielle Bleitrach)