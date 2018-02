La Chine célèbre le 170ème anniversaire du Manifeste communiste

il ne s’agit pas d’une simple commémoration mais d’une mobilisation avec un retour à Marx qui permet de lier à lui directement le socialisme à la chinoise au fondateur théoricien sans avoir à passer par Lénine ou Staline qui quelques soient leurs immenses mérites n’ont pas pu préserver la Révolution russe de la corruption du parti et de la chute dans le capitalisme comme un nouveau féodalisme. Encore une hypothèse à vérifier, à approfondir… la Chine a gagné dans la querelle sino-soviétique ouverte par Khrouchtchev et avec elle la fin du « modèle ». Mais ce qu’en tirent les communistes russes est un enseignement sur le fait qu’il ne saurait y avoir pour la Russie de politique souveraine dans un monde dominé par l’impérialisme des Etats-Unis sans un parti communiste. C’est aussi ce que l’on peut retirer du texte de Ziuganov adressé à POutine (traduit par Marianne et publié hier sur ce blog

https://histoireetsociete.wordpress.com/2018/02/24/lettre-ouverte-de-ziouganov-a-poutine-il-est-temps-de-neutraliser-les-provocateurs-qui-gravitent-autour-du-kremlin/ )

et qu’il faut comprendre me semble-t-il comme une proposition d’alliance face aux traîtres qui fourmillent au Kremlin. IL n’y a pas que Llavrov de récupérable, Poutine peut choisir la défense de la souveraineté et s’appuyer sur le parti communiste, en commençant par jouer le jeu de l’élection. On sait la manière dont les communistes russes, Ziuganov en tête sont intéressés par le parcours de la Chine, hier et aujourd’hui. Il me semble que rien de ce débat ne devrait être occulté, il concerne tous les communistes. (note de Danielle Bleitrach)

Avec la publication en février 1848 de ce document rédigé par Karl Marx et Friedrich Engels, le marxisme est apparu « tel un éclair déchirant le ciel sombre », indique un article publié jeudi par l’agence d’information Xinhua.

Un commentaire publié le même jour dans le People’s Daily, le porte-voix du Parti communiste de Chine (PCC), compare le Manifeste du Parti communiste à une « aube glorieuse dans l’histoire spirituelle humaine » et un « foyer spirituel pour les communistes ».

Les communistes chinois d’aujourd’hui peuvent continuer à apprendre beaucoup et à s’inspirer du Manifeste du Parti communiste, souligne un article publié par Study Times, un journal dirigé par l’Ecole du Parti du Comité central du PCC.

Le Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise a publié un article sur son compte public WeChat intitulé Joyeux anniversaire Manifeste. Celui-ci a été lu par plus de 100 000 personnes et aimé par des milliers.

« Du Manifeste du Parti communiste au Léninisme, [et] de la Pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la Théorie de la triple représentation et la Perspective scientifique sur le développement à la Pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère, nous pouvons voir une trajectoire cohérente », note Han Zhenfeng, le doyen de la Faculté du marxisme à l’Université Jiaotong de Beijing.

Même si la Chine a poursuivi sa propre voie dans la révolution et le développement socialiste, le marxisme a toujours été un guide, estime le professeur Chen Xianda de l’Université Renmin de Chine.

Le 31 décembre 2017, lors de l’allocution de Xi Jinping diffusée à la télévision et en ligne pour la nouvelle année, le Manifeste du Parti communiste était visible dans la bibliothèque du président, aux côtés d’autres classiques du communisme.

Au cours des 170 années qui ont suivi la publication de ce document, le monde a été témoin de l’émergence de la Chine, qui est passée d’un pays faible et peu développé à une nation prospère, détachée du modèle de développement occidental et ayant trouvé une voie plus adaptée vers la modernisation.

Le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère n’est pas seulement une cause pour la Chine, mais également une part remarquable du socialisme au XXIe siècle, estime Jiang Hui de l’Académie des sciences sociales de Chine (ASSC).

Cette année marque le 170e anniversaire du Manifeste du Parti communiste, ainsi que le 40e anniversaire du lancement de la dynamique de réforme et d’ouverture de la Chine socialiste.

Pour Fang Ning, le directeur de l’Institut de sciences politiques de l’ASSC, la Chine offre ainsi une référence à d’autres pays en développement qui s’efforcent de se moderniser, ainsi qu’aux pays développés perturbés par une situation difficile inhérente.