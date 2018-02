Dans ‘Le jeune Karl Marx’ Raoul Peck a trouvé l’homme derrière le mythe. Il nous a dit comment.

Le dernier film de Raoul Peck, « The Young Karl Marx » , est avant tout une histoire d’idées contradictoires. Le film suit les adversaires devenus meilleurs bourges Marx et Friedrich Engels alors qu’ils tentent à la fois de comprendre et de subvertir le système capitaliste. Inévitablement, le film retrace les conflits qui surgissent lorsque des penseurs radicaux essaient de changer le monde.

Le matériel peut paraître serein, mais « The Young Karl Marx » est plus passionnant qu’un drame historique qui mentionne la dialectique hégélienne a le droit d’être. Peut-être est-ce parce que l’analyse de Marx sur la classe et la société reste si pertinente aujourd’hui, que les finales du film, une série de 100 ans d’insurrections anticapitalistes au son de «Like a Rolling Stone» de Dylan, rentrent chez eux.

Mais la valeur de divertissement du film témoigne autant de la prouesse cinématographique de Peck que de la rapidité de son sujet. Tout comme dans son documentaire de 2016 sur l’œuvre de James Baldwin, «Je ne suis pas ton nègre», nominé aux Oscars, Peck trouve l’homme sous le mythe et raconte une histoire serrée et cohérente sans sacrifier la précision historique.

J’ai parlé à Peck de son penchant pour Marx quand il était jeune étudiant à Berlin, de son point de vue sur la relation étroite de Marx avec le judaïsme et du potentiel des idées de Marx dans le rêve techno-dystopique tardif capitaliste des États-Unis en 2018 Lisez une version modifiée de cette conversation, ci-dessous.

Sam Bromer: Pourquoi faire un film sur Marx maintenant?

Raoul Peck: L’idée de faire un film comme celui-ci est d’avoir différents niveaux , de sorte que quelqu’un qui n’a aucune idée de qui était Marx puisse être bouleversé par le film.

Plus vous en saurez, plus vous sortirez de l’histoire. Cela aide à connaître l’histoire, mais vous n’en avez pas vraiment besoin.

Votre film raconte l’histoire d’un groupe de jeunes révolutionnaires qui veulent changer le monde. Vous-même, vous étiez plongé dans une sorte de milieu révolutionnaire international lorsque vous étudiiez à Berlin. Pourriez-vous parler de cette époque et comment cela vous a façonné et a nourri ce film?

Je n’utiliserais pas le mot révolutionnaire, parce que c’était ma vie quotidienne. Je vivais à Berlin, une ville où beaucoup de gens étaient en lutte chez eux, que ce soit mes amis de l’ANC qui combattaient l’apartheid – la plupart en exil – mes amis du Chili, du Nicaragua , El Salvador, mes amis iraniens. Certains d’entre eux ont été tués lorsqu’ils sont retournés avec [l’ayatollah] Khomeiny.

Donc, à cette époque, il était toujours question de comment vous vous cultivez, comment n apprendre davantage sur le monde: Comment fonctionne le monde, comment l’économie fonctionne, comment fonctionne la société. J’ai beaucoup profité de ça. L’un des plus grands noms de l’époque était Karl Marx. Je suis allé à l’université libre [de Berlin] où j’ai fait quatre années d’étude du «capital» parce que c’était juste ce que l’on faisait à cette époque.

Alors vous avez suivi des séminaires obligatoires sur le « Capital? »

Non, c’était volontaire. C’était à l’Institut de psychologie de l’école de Francfort. Ils pensaient que vous ne pouviez pas traiter les gens de la société et les guérir et les renvoyer dans cette société sans comprendre leur environnement – quelle est la cause, d’où vient-elle? Les psychologues ont donc dû apprendre à connaître la société capitaliste.

Ce n’est pas vraiment une approche qui est adoptée ici aux États-Unis, en termes de psychologie. Il s’agit d’essayer de diagnostiquer ce qui ne va pas chez l’individu plutôt que de comprendre des structures plus larges.

Et c’est basique Marx. Il dit que nous sommes tous fondamentalement déterminés par où nous sommes nés, dans quelle classe nous sommes nés. C’est presque une caricature. Si vous êtes né pauvre, il y a 99% de chances que vous resterez pauvre. Tu n’auras pas la meilleure école. Tu n’auras pas le meilleur professeur. Vous n’aurez pas le meilleur quartier. tu n’auras pas le meilleur docteur. Et cela a des conséquences pour votre vie.

Et c’est la même chose pour une personne riche. Vous êtes riche, ce n’est pas votre faute, mais vous devez réaliser que vous avez plus d’avantages. Vous allez à la meilleure école, vous obtiendrez les meilleurs professeurs, ceux qui vous donnent le bon livre à lire. Vous n’avez pas à avoir peur de rentrer à la maison.

Vous avez loué James Baldwin pour sa capacité à prendre du recul et à voir la vision à long terme de la façon dont les Noirs ont été déshumanisés pendant des siècles aux États-Unis. Marx, d’autre part, a tenté de comprendre comment le capitalisme est né et comment, à son avis, le capitalisme donnera naissance au socialisme. Que pensez-vous que ces penseurs avaient en commun en termes d’approche de la compréhension de l’histoire?

En termes d’opinions politiques, je ne vois pas une grande différence. Baldwin lui-même a utilisé Marx. Pendant un an, il était trotskyste. Dans mon film « Je ne suis pas ton nègre » il y a une phrase incroyable qu’il a écrit que je trouve merveilleuse parce que c’est typiquement l’analyse marxiste. Il dit « Il n’y a pas de blanc. Le blanc est une métaphore du pouvoir. C’est une autre façon de dire Chase Manhattan. »

Il transmettait donc les relations raciales dans les relations de classe.

Exactement. Baldwin a parlé du fait que Martin Luther King et Malcolm X, ils sont devenus dangereux pour le système au moment où ils ont changé leur ordre du jour d’un programme de course à un ordre du jour de classe.

Cela a atteint un nerf.

Bien sûr. Si vous commencez à organiser ce pays non pas en fonction de la race, mais en fonction des classes, vous attaquez tout le système.

Sur le thème de l’identité, je me demandais comment vous pensez que l’héritage juif de Marx joue un rôle dans son idéologie. Dans votre film, il y a une scène où Marx interpelle un industriel au sujet du travail et de l’exploitation des enfants, et l’homme qu’il met en cause lui dit:

« C’est de l’ hébreu pour moi. »

Marx a une relation intéressante avec le judaïsme; son père est un juif. Mais il a repoussé beaucoup de ce qu’il a vu se produire dans la communauté juive. Alors, comment jugez-vous que l’héritage juif de Marx a influencé la formation de ses idées?

Beaucoup de critiques de Marx l’utilisent presque comme un antisémite. Vous savez, le type de Juif qui déteste les Juifs. C’est une fausse prémisse. Et oui, il a écrit un article où il a utilisé les Juifs dans le contexte de l’Allemagne pour dire: «Oui, ils font tous partie du système marchand.» Mais il ne l’a pas utilisé dans le sens que les antisémites utilisaient .

Dans le film, j’avais une scène qui traitait de ça, parce que je savais que ce problème allait surgir. Pourtant, récemment, quelqu’un a dit: «Vous avez touché au fait que Marx était un antisémite.» Non, je suis désolé … Je ne peux pas faire votre éducation. Mais c’est un moyen facile de se débarrasser de Marx, bien sûr.

Dans le film j’avais prévu une scène où il rentre à la maison. Son père était mort et sa mère dit: «Je veux que vous voyiez Rabbi untel parce qu’il a une pétition.» Et ils veulent qu’il la signe parce que son nom est maintenant bien connu dans son village. Il y a donc une scène avec Marx et le rabbin où ils discutent de la pétition du rabbin, et Marx dit quelque chose comme: «Eh bien, je sais que j’ai été critique. Mais bien sûr, je vais signer. Parce que ce sont deux choses différentes qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. »

J’ai coupé la scène parce que le film était trop long. Mais c’est une réalité.

Comme le dit Engels dans le film, Marx croyait que vous deviez comprendre qui sont vos ennemis.

Juste. Quelle est ta société? Comment ça fonctionne? Qu’est-ce qui détermine qui vous êtes? Sur quelle base le savez-vous? Il pouvait faire toutes ses recherches parce que sa connaissance de la philosophie, de la sociologie, de l’histoire et de la politique était si profonde.

Il est l’une des personnes les plus brillantes de son temps. Ses professeurs, quand il avait 19 ans diraient de lui, « si vous voulez rencontrer Rousseau, Diderot, Voltaire, et Hegel immédiatement, vous devriez rencontrer le jeune Karl Marx. »

Dans la scène finale du film, nous voyons l’imprimerie produire le Manifeste Communiste. Pourtant, vous avez mentionné dans une interview que vous pensez que les produits technologiques dont nous sommes si obsédés sont comme des «narcotiques».

En fait, je parlais de Baldwin, qui appelait la télévision «stupéfiant».

Juste. Pensez-vous que la technologie a le potentiel de provoquer un changement révolutionnaire, ou est-ce simplement une distraction de l’inégalité?

La technologie elle-même n’a aucune couleur. C’est ce que vous faites avec, et dans quel contexte vous l’utilisez. La presse à imprimer a démocratisé le monde entier. Les textes sont devenus disponibles même pour les gens qui n’avaient pas d’argent. Mais quand ça fait partie du système qui l’utilise – quand le contenu de l’impression n’est pas là pour t’éduquer mais pour te garder dedans, ça n’aide pas.

C’est la même chose avec Internet aujourd’hui. La première fois que j’ai utilisé Internet, j’étais au collège. C’est le seul endroit où vous pourriez l’utiliser. C’était un outil incroyable. Je savais que quelque chose changeait le jour où AOL venait, et il fallait payer pour avoir accès. Marx avait écrit contre les travailleurs qui ont détruit leur machine. C’est une réaction normale. Mais finalement ce n’est pas la faute de cette machine car cette machine peut vous apporter de la richesse.

Avez-vous une préférence pour le cinéma documentaire ou narratif, ou le choix est-il toujours fait en réponse à l’histoire que vous racontez?

Je suis venu au cinéma à cause du contenu et de mon engagement politique. J’ai fait beaucoup de projets où j’ai fait des documentaires et des films de fiction. Avec «Lumumba», par exemple, et «Fatal Assistance», j’ai réalisé un documentaire et un film de fiction parce qu’ils traitent de différents types de contenu. Pour moi, tout cela est important. Et j’avais l’habitude de dire, j’ai mis du documentaire dans ma fiction. Dans « The Young Karl Marx », c’est vraiment vrai, 90%. Et l’autre 10% est plausible.

Même la scène de poursuite?

C’est plausible! A Paris, vous avez 80 000 Allemands. C’était une époque où les Parisiens disaient que «les Allemands venaient ici pour voler du pain». Il y avait régulièrement des bagarres entre Français et Allemands. Et le régime était répressif – vous ne pouviez pas écrire une lettre d’Allemagne en Belgique, ou en France, sans que la police lise votre lettre. Ils essayaient constamment d’échapper à la police.