The independant : Jeremy ‘Staline’ Corbyn a vraiment des explications à présenter  maintenant puisqu’il est clair qu’il a donné des informations sur le petit-déjeuner de Margaret Thatcher aux espions tchèques

C’est une période passionnante pour le journalisme, car ils se sont tous jetés sur l’histoire rapportée par plusieurs journaux qu’a été la révélation que Jeremy Corbyn a donné des secrets à un espion tchèque en 1986, bien qu’il n’y ait aucune preuve. Donc, il semble enfin que ces publications soient libres d’imprimer des histoires sans se soucier de l’ancienne restriction selon laquelle il devait y avoir un soupçon qu’elles pourraient être légèrement vraies d’une certaine manière.

Cela signifie que je peux révéler Corbyn a également donné des secrets à Napoléon, et lui a envoyé des photos de sa bite pour entretenir son moral la nuit avant la bataille de Waterloo.

Et il a dit à Godzilla tous les meilleurs bâtiments à écraser quand il était député pour la circonscription du Japon. Je l’ai vu écrit au verso d’un dépliant de quelqu’un a franchi à la porte d’une entreprise qui nettoie les caniveaux. Et je suis prêt à laisser le Daily Mail pour 50 000 £, parce que je crois en une presse libre.

La seule preuve que Corbyn a donnée des secrets d’Etat est le récit de l’ancien espion tchèque Jan Sarkocy, qui a dit qu’il s’était approché de Corbyn et qu’il l’avait trouvé « facile … son comportement est réservé et courtois ».

Cela le règle. Quiconque a rencontré quelqu’un de Tchécoslovaquie en 1986 aurait dû être anxieux et laisser tomber son pantalon en disant: «Ta mère est une putain!», si par hasard, il avait affaire à un espion. Mais c’est ce que n’a pas fait Jeremy « Staline » Corbyn.

Sarkocy s’est également rendu à une réunion à laquelle Corbyn parlait, et Sarkocy « a demandé une livre pour rembourser son voyage ». Le dossier ne précise pas si Corbyn lui a donné la livre, mais le résultat le plus probable est Corbyn a déclaré: «Pour compenser le coût de votre billet de métro, je vais vous donner les coordonnées de toutes les frégates de notre marine, qui m’ont été remises ce matin par Norman Tebbit. »

Sarkocy affirme que son contact lui a donné des informations telles que « ce que Thatcher avait pour le petit déjeuner, et quels vêtements elle comptait porter chaque jour ».

Ce n’est pas surprenant, car à l’époque Jeremy Corbyn était un député activiste de gauche peu connu qui parlait tous les jours de son mépris pour Thatcher. Naturellement, il était la seule personne à laquelle Thatcher avait confié des informations sur ce qu’elle prenait pour le petit-déjeuner et sur ce qu’elle porterait le lendemain.

Elle l’appelait souvent et disait: «Jeremy, les syndicats détruisent les affaires britanniques et je vais les écraser. Incidemment, j’ai eu un œuf à la coque ce matin avec une pincée de sel, et demain je porterai une jupe turquoise assortie à mon sac à main. Oh, et je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour cet appel, alors je peux avoir une livre? »

C’est également la raison pour laquelle la page de mode du quotidien communiste des travailleurs tchèques publiait régulièrement des renseignements concernant le fait que Margaret Thatcher portait un pantalon lors d’une réunion du cabinet la veille .

L’intégralité des documents de la police secrète tchèque de l’époque ont été publiés, et Corbyn n’a donné aucune information, il est donc raisonnable que les membres du cabinet aient insisté sur le fait que «Corbyn a apporter des réponses aux questions».

Mais comme aucun d’entre nous n’a été soumis à un tel examen, cela signifie que tout le monde a encore plus de questions à répondre. Cette semaine, un autre tabloïde pourrait révéler « June Taylor, un fleuriste de Leicester dont nous avons choisi le nom au hasard sur Facebook, aurait informé quelqu’un de la Pologne communiste sur les jacinthes achetées par Geoffrey Howe en 1986. Nous disons: » Venez iciTaylor, vous avez des questions à répondre! »

Parmi ses preuves, Sarkocy a également affirmé avoir organisé un énorme concert pop à Wembley dans les années 1980, peut-être Live Aid, bien que personne ne se souvienne de lui, et c’est ce genre de détail qui rend son témoignage d’autant plus fiable. Tout le récit est construit sur ce mode: « J’ai rencontré Jeremy Corbyn dans un pub à Camden et lui ai demandé s’il aimerait un croustillant. Au fait, mon père a inventé le fromage. J’ai la plus grande collection de zèbres au monde. Corbyn a pris le croustillant, mais quand je lui ai dit qu’il a coûté une livre, il l’a rendu. Je l’avais eu avec Nancy Reagan à l’époque. Elle aime le fromage et l’oignon. »

A partir de cela, le ministre de la sécurité a annoncé que Corbyn était un traître, le comparant à Kim Philby, qui a remis des secrets militaires aux Russes. Parce que les cambrioleurs tchèques pourraient facilement dire, « Aha, de son commentaire sur le fait qu’il ne peut pas vous donner une livre, nous pouvons déduire les codes pour leurs ogives nucléaires, et que mercredi matin, Margaret Thatcher avait déjeuné une saucisse. »

Les allégations les plus ridicules à propos de Jeremy Corbyn

Un surcroît de preuves que nous devrions prendre cette histoire extrêmement au sérieux est le fait que les journaux montrent que des espions ont également essayé de recruter le député travailliste Ron Brown, « mais ont abandonné car ils ne pouvaient pas comprendre son accent écossais ».

C’est exactement la même chose qu’un roman de John le Carré, n’est-ce pas? « Sarkocy s’est précipité à bout de souffle dans le Présidium du Politburo et a hoqueté » Camarades, Le Faucon a délivré un message. Il dit: ‘Hynggyr och nekngr ahoo le noo d’ailleurs.’ Le Christ sait ce que cela signifie. »

Mais l’essentiel est que même s’ils l’ont inventé, Corbyn a soutenu le régime communiste, ce que vous pouvez dire par la façon dont il a présenté des motions pour défendre les personnes persécutées par ce régime, et a parlé et fait campagne contre ce régime.

Cela suggère que la stratégie conservatrice pour reconquérir le soutien est d’essayer de convaincre les gens que le leader travailliste soutient un régime auquel il s’est toujours opposé et qui n’existe plus.

Cela vaut tellement plus que d’enquêter sur des politiciens qui ont vraiment rencontré de vrais représentants de pays qui s’opposent à nos valeurs. Quand les politiciens conservateurs rencontraient des représentants de régimes qui s’opposaient à nos valeurs, comme le Chili militaire ou l’apartheid sud-africain ou l’Arabie saoudite dictatoriale, ils n’étaient jamais amicaux ou courtois, comme je suis sûr que les journaux révélaient .