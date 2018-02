Le Parti communiste japonais condamne le soutien du gouvernement à la politique nucléaire de Trump

Fujino Yasufumi: Avec la politique de Trump, les trois principes non-nucléaires du Japon s’effondreront

Fujino Yasufumi, membre du Parti communiste japonais (PCJ) et membre de la Chambre des représentants (équivalent à la Chambre des représentants du Brésil – le PCJ y a douze membres), lors d’une réunion du Comité budgétaire de la Chambre le 14 Février, Fujino Yasufimi a déclaré que la nouvelle « Nuclear Posture Review », récemment publié par l’administration américaine Trump, augmentera la probabilité d’amener des armes nucléaires américaines au Japon.

Critiquant le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe pour avoir soutenu ce RPN, Fujino a exigé que le Japon retire son soutien à la nouvelle politique nucléaire des Etats-Unis.

Selon le nouveau RPN, les États-Unis « maintiendront et augmenteront, au besoin, la capacité de livrer des bombes nucléaires et des DCA, y compris à l’Asie du Nord-Est », et « maintiendront la la capacité des armes nucléaires flexibles nécessaires pour empêcher l’agression nucléaire ou non nucléaire contre les Etats-Unis. »

En d’autres termes, le nouveau RPN est très différent de ceux du passé, et il ouvre grandement la possibilité d’utiliser des armes nucléaires. Le Premier ministre Abe Shinzo et le ministère japonais des Affaires étrangères sont pleinement conscients de ce changement de politique, a rapporté le représentant du JCP.

L’avion de combat F-35A sur lequel les Etats-Unis incorporeront des capacités nucléaires à un moment donné dans le futur sera temporairement déployé sur la base américaine de Kadena, Okinawa.

En outre, depuis 2010, les États-Unis ont préparé un missile de croisière lancé par mer (SLCM) à propulsion nucléaire moderne en remplacement des missiles de croisière Tomahawk.

Selon le député communiste japonais, « Avec cette nouvelle politique nucléaire, les armes nucléaires américaines deviennent également implantables au Japon. » Ainsi, les trois principes non-nucléaires du Japon (ne produit pas, ne possède pas et ne permet pas l’entrée des armes nucléaires ) va s’effondrer. »

Le Premier ministre, en réponse, a justifié son approbation du nouveau RPN en disant: « Les Etats-Unis comprennent la position du Japon sur les trois principes non-nucléaires . Par conséquent, aucune arme nucléaire ne sera apportée dans notre pays. »

Fujino a démenti: « L’entrée des armes nucléaires au Japon pourrait devenir une réalité » et a remis en question la contradiction évidente entre les principes non nucléaires du Japon et la politique nucléaire de son allié, les Etats-Unis.

Source: Japon presse hebdomadaire, le libellé de la traduction de résistance

