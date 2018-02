le Manifeste communiste et  les idéaux communistes par l’école centrale du marxisme en Chine

Wang Haibin

22 février 2018 Source: Temps d’études

Titre original: Manifeste communiste et idéal et conviction des communistes

Comme premier programme du parti communiste le « Manifeste communiste » est basé sur le matérialisme historique pour expliquer l’émergence et le développement du prolétariat et de la bourgeoisie et’explorer les grandes réalisations résultat de leur lutte. Sur « Manifeste communiste », les communistes peuvent trouver un important soutien dans la résolution de leurs idéaux et de leurs croyances. C’est pourquoi aujourd’hui, 170 ans plus tard, il nous faut encore relire cet important repère qui marque la naissance du marxisme. À l’occasion du 170e anniversaire de la publication du «Manifeste communiste», le journal a publié cet article pour en célébrer l’anniversaire.

Il est d’une importance vitale pour les communistes chinois de consolider leurs idéaux et leurs convictions. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné cette nécessité « fondamental» des communistes face à la vie dans la vie et au «renforcement», à «l’âme politique» et au «pilier spirituel» de l’esprit. Nous ne pouvons pas ne partir de ce qui est à l’origine parce que nous ne sommes au commencement et nous pouvons rechercher le fort soutien des communistes dans le Manifeste du Parti communiste pour une détermination et une conviction résolues. C’est aussi aujourd’hui, 170 ans plus tard, qu’il nous faut encore relire cet important repère qui marque la naissance du marxisme.

Fournir une base théorique

Comme le dit le «Manifeste communiste», les principes théoriques des communistes ne sont nullement basés sur les idées et les principes inventés ou découverts par les réformateurs de tel ou tel monde. Ces principes ne sont que des expressions générales de la lutte de classe existante, la vraie relation des mouvements historiques immédiats de notre vie immédiate. En fait, le «Manifeste du parti communiste» est exactement ancré dans le sol fertile de la pratique et applique consciemment les œuvres classiques du matérialisme historique. Le problème est la voix des temps. Les grandes œuvres sont souvent confrontées aux problèmes de l’époque et elles sont capables de répondre aux besoins de l’époque et à la tendance du développement historique. Comme le premier programme du parti communiste « Manifeste communiste » est basé sur le matérialisme historique pour expliquer l’émergence et le développement du prolétariat et de la bourgeoisie et d’explorer lce qui a été accompli comme résultat de leur lutte.

la Méthode analytique du matérialisme historique et de la lutte des classes, Marx et Engels ont brièvement présenté la situation de la lutte des classes sociales traditionnelles, l’analyse des causes de la bourgeoisie, ils ont mis en avant le rôle positif de la bourgeoisie, révèlé la crise du capitalisme, expliqué le rôle historique du prolétariat Et son processus de développement, en soulignant la mission historique du prolétariat. Pour le « Manifeste communiste » la « disparition de la bourgeoisie et la voctoire du prolétariat sont également inévitables » cette conclusion importante repose sur une argumentation, avec le recours à des valeurs émotionnelles ou de classe, mais l’utilisation du matérialisme historique révèle la profondeur du capitalisme Le mécanisme de l’opération sociale et ses contradictions internes.

Dans le processus de promotion du développement de l’histoire sociale, le mode de production capitaliste a inévitablement rencontré des problèmes, des difficultés et des crises. La puissante productivité créée par le capitalisme, qui produit une accumulation de marchandises mais conduit à un excédent relatif de production dû au manque de pouvoir d’achat, a créé une crise économique et la crise commerciale éclate inévitablement de temps en temps. Cela montre que les forces productives possédées par la société bourgeoise ne peuvent plus favoriser le développement des relations bourgeoises: il y a eu un fort conflit et une contradiction entre les forces productives et les rapports de production dans le capitalisme. Les contradictions suscitées au cours du développement du capitalisme ne peuvent plus être résolues par lui-. Plus important encore, la société bourgeoise produit et développe et développe constamment son propre fossoyeur, le prolétariat. Par rapport à d’autres classes y compris la bourgeoisie , le prolétariat est une classe vraiment révolutionnaire, parce que: premièrement, les autres classes en général avec le développement de l’industrie à grande échelle et une baisse importante, mais il est le produit du prolétariat industriel à grande échelle elle-même, il Avec le développement de grandes industries qui continuent de croître et de se développer. Deuxièmement, le prolétariat n’a rien. Il a perdu les conditions de vie de la vieille société, a perdu ses biens et a perdu toute nationalité. Encore une fois, le prolétariat n’a rien à protéger , il est seulement l’abolition de tout le mode actuel d’appropriation, la destruction de toute protection jusque-là existantes et de la protection de la propriété privée, afin d’atteindre les forces productives sociales, afin d’assurer les conditions de leur propre développement, et enfin, le mouvement prolétarien est un mouvement indépendant qui est pour la grande majorité des gens et pour le bénéfice de la plupart des gens.

L’idéal est supérieur à la réalité, mais ne peut être séparé de la réalité. Basé sur une telle analyse pratique rigoureuse du développement et des preuves théoriques et logiques, le grand idéal du communisme a une source profonde de pratique et une base théorique solide.

Livrer la sagesse et la nourriture

Seulement basé sur la connaissance éveillée, l’identification ferme, l’acceptation sincère et la pratique consciente, peut-il y avoir des idéaux et des croyances fermes. Un la disparition de la bourgeoisie « la disparition de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables « » Deux la rupture la plus complète « que la révolution communiste est la rupture la plus radicale avec les rapports de propriété traditionnels, il devrait mettre en œuvre dans leur propre processus de développement avec les idées traditionnelles une rupture la plus radicale, et « libérer tout le développement humain », à savoir le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous les peuples, tout cela est le « Manifeste communiste » les indices de base à travers les conclusions spécifiques atteint et saisir son noyau de base, saisir les principes de base grâce à des mesures spécifiques dans certaines conditions historiques, le « Manifeste communiste » peut fournir apporter la nourriture intellectuelle pour les idéaux communistes d’aujourd’hui et la conviction .

D’abord, sur les «deux inévitables». D’un point de vue profond, il contient la prévoyance et l’idéologie que «toute production historique finira par périr». D’un point de vue réaliste, la société capitaliste devient un facteur socialiste, ce qui se reflète dans l’ajustement fiscal capitaliste et le système par actions. La sécurité sociale, le bien-être de l’Etat et de nombreux autres aspects: à partir des conditions, seulement après que la société capitaliste ait accompli la productivité qu’elle apporte et que les relations de production socialistes mûrissent pleinement dans la société capitaliste, les deux inévitables.Ce Sera réalisé. le Parti communiste chinois a toujours attaché une grande importance aux idéaux et laux croyances, idéologiques et aux priorités pour guider et promouvoir sa cause . Marx et Engels à partir des « deux inévitable » ont révèlé les lois de l’histoire, et apporté un soutien important pour cette logique de fonctionnement de notre parti, mais aussi pour contribuer à la formation et la réflexion stratégique communiste dans une perspective historique.

Deuxièmement, sur « les deux ruptures les plus radicales ». C’est alors que les rapports de production capitalistes ne peuvent continuer à promouvoir le développement des forces productives, la révolution communiste doit conserver la propriété privée capitaliste et la propriété privée dépassée. Marx et Engels contre une poignée de capitalistes occupés par l’accumulation de la main-d’œuvre publique capital, exige une démarche de changement dans la forme de capital, plutôt qu’une pure et simple opposition aux marchés et des capitaux, l’objection de Marx et Engels est lorsque la propriété privée capitaliste empêche la productivité, ignorant encore la base historique de base des faits, cherche la protection aveuglément a conception étroite de la propriété privée capitaliste, Marx et Engels ont prôné une rupture radicale avec le capitalisme et son prêche du culte de l’argent, l’égoïsme, l’hédonisme et d’autres idées , y compris bien sûr la rupture avec le concept traditionnel du despotisme féodal, la doctrine de privilège , ma Bureaucratie, etc. pour faire une pause complète. L’implication ici est dialectique traiter l’héritage et le développement, et saisir pleinement la sagesse de la relation entre la propriété et adapter à leurs idées et ainsi de suite.

Troisièmement, sur le « libre développement de tous les peuples ». reflète ici la poursuite communiste d’esprit de l’émancipation humaine et le libre développement des volontés, ce qui reflète le courage des communistes de poursuivre la valeur ultime et les idéaux au caractère les plus élevés . Briser le culte de Dieu et de la superstition, la religion ne joue que le rôle du confort émotionnel, , il faut briser le pouvoir de culte pour entretenir l’hérédité autocratique, se débarrasser des détenteurs du pouvoir personnel de culte, de sorte que la voie de la démocratie, le mécanisme bénigne du pouvoir environnement d’exploitation et l’état de droit, mais peut aussi devenir le consensus, pour se débarrasser du culte de l’argent et du capital, pour surmonter les désirs matériels et la cupidité sans fin, ce n’ est pas facile. Ce style de courage doit vraiment avoir des caractéristiques extraordinaires, un tel esprit de parti est en effet louable et vaut qu’on le recherche..

Sur la base de la portée des « deux inévitable » loi du développement historique, la mise en œuvre de « deux rupture la plus radicale » dans les conditions historiques sont réunies, et la poursuite de « le libre développement de tous les peuples, » le but le plus élevé sur cette base. Alors déchiré par l’histoire de l’identité de la sincérité cognitive et Zhengxintai, doit être pour l’entreprise communistes au service des croyances fondamentales, la sagesse et de fournir un nourrir flux constant de la puissance spirituelle.

Inspirer la force mentale

Dans le « Manifeste communiste », Marx et Engels ont affirmé hautement la contribution historique de la civilisation capitaliste: le renversement du régime féodal rigide corrompu, sa capacité à favoriser le progrès de l’industrialisation, l’urbanisation et la marchandisation, et rassembler les caractéristiques modernes dynamique, Accéléré le cours de l’histoire du monde et largement libéré et développé les forces productives sociales. Nous trouvons que Marx et Engels n’ont pas mentionné leur rôle positif dans le monde spirituel, la vie spirituelle et la culture spirituelle lorsqu’ils ont révélé le rôle historique du capital. En fait, les civilisations capitalistes ont de sérieuses limitations dans la promotion de la construction de la civilisation spirituelle. Jusqu’à aujourd’hui, la logique du capital n’a fait que montrer ses grandes réalisations dans la construction de la civilisation matérielle.

En abordant la nature des communistes, les communistes Marx et Engels ont aucun intérêt du prolétariat ensemble des intérêts différents, les communistes non seulement soulignent et respecternt les intérêts communs de l’ensemble du prolétariat, sans distinction de nationalité, et représentent toujours les intérêts du mouvement dans son ensemble En théorie, les communistes sont pleinement conscients des conditions, du processus et des résultats généraux du mouvement prolétarien. De tels communistes doivent non seulement cultiver leur capacité à saisir les lois et la volonté du peuple, mais aussi améliorer constamment leur propre domaine spirituel et leur quête spirituelle.

La vérité du marxisme réside non seulement dans son exploration en profondeur et le développement de la société humaine à saisir la volonté des masses, mais sur la théorie que Marx et Engels ont toujours rempli avec la poursuite de l’auto-réflexion et l’esprit d’auto-innovation, de méditer La théorie ouvre un nouveau royaume. En 1872, dans la préface de l’édition allemande « Manifeste communiste » de Marx et Engels a souligné que, pour l’application pratique de ces principes, à tout moment, en tout lieu d’être dans les conditions historiques en vigueur. Cette poursuite spirituelle de Marx et Engels exige aussi qu’aujourd’hui nous devrions interpréter le «Manifeste communiste» du monde contemporain et de la réalité de la Chine.

« Le Manifeste communiste »a une INCIDENCE de la poursuite spirituelle, et les exigences pour les communistes pour améliorer le monde spirituel, et doit être en mesure de raffermir la croyance dans le marxisme, une croyance ferme dans le socialisme et le communisme et le socialisme aux caractéristiques chinoises est fermement communistes Des idéaux communs et une pratique fidèle inspirent plein de pouvoir spirituel.

(Auteur: Ecole Centrale du Marxisme)