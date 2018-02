La Chine propose d’enseigner les droits de l’homme aux Etats-Unis après le massacre de l’institut en Floride

Des milliers de manifestants, menés par des survivants de la fusillade de la semaine dernière à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas, se sont rassemblés mercredi au Florida State Capitol Building. Leur message: Plus jamais. Plus jamais un meurtrier n’achètera une arme facilement. Plus jamais une école ne sera criblée par un tir de masse. Le mouvement, identifié sur les médias sociaux à travers le hashtag #neveragain, a également galvanisé les étudiants à travers les États-Unis.

La fusillade du 14 février, dans laquelle un tireur de 19 ans a tué 17 étudiants et éducateurs avec un fusil AR-15, a ravivé l’urgence d’une question éternelle: Pourquoi le pays ne peut-il pas établir un contrôle des armes à feu raisonnable?

Si nous regardons en arrière dans l’histoire, les États-Unis ont été fondées sur l’utilisation d’armes à feu. Le droit de posséder des armes à feu est réglementé par le deuxième amendement à la Constitution. Les adversaires du contrôle des armes à feu affirment que la Constitution leur garantit le droit absolu de posséder des armes à feu. Cependant, la situation des États-Unis est maintenant différente de celle d’il y a plus de 200 ans, lorsque la protection de la possession d’une arme à feu était inscrite dans la loi.

Il est urgent que les États-Unis imposent de sévères restrictions aux achats d’armes à feu de nos jours. Les États-Unis ont été les témoins d’une prolifération folle d’armes à feu et de la violence généralisée des armes à feu. On estime que les civils aux États-Unis possèdent environ 300 millions d’armes, soit assez pour chaque adulte aux États-Unis. Il y a plus de tirs de masse aux États-Unis que dans tout autre pays du monde. Selon CNN, une étude de 2016 a porté sur 292 incidents dans lesquels quatre personnes ou plus ont été tuées, dont 90 se sont produites aux États-Unis.

Les États-Unis n’ont pas d’autre choix que d’adopter le contrôle des armes à feu. Le droit à la vie est le droit de l’homme le plus fondamental. Le droit de porter des armes ne peut pas dominer le droit de l’individu à vivre.

Washington a pointé un doigt accusateur vers d’autres pays sur la question des droits de l’homme. Cependant, plus d’Américains ont été tués par des coups de feu dans leur pays que les soldats américains ont été tués dans toutes les guerres américaines. Il est inhumain pour les États-Unis, qui se vantent de leur bilan en matière de droits de la personne, de fermer les yeux sur la violence armée, d’ignorer les appels au contrôle des armes à feu et de risquer des vies plus innocentes.

Les États-Unis devront adopter le contrôle des armes à feu à l’avenir. Il vaut mieux décider tôt plutôt que tard. La possession d’armes à feu en Chine est strictement réglementée, ce qui contribue à réduire les crimes et les décès liés aux armes à feu. Les États-Unis devraient apprendre de la Chine et protéger véritablement les droits de la personne. Si les États-Unis ne contrôlent pas leurs armes, les problèmes causés par les armes à feu dans un avenir prévisible continueront de sévir dans la société américaine.