Bonne fête au mouvement de la paix

Le Mouvement de la Paix – De 1948 a 2018 : soixante-dix ans de luttes pour la paix !

Cela fait soixante-dix ans qu’un groupe de résistants dont Yves Farge et Raymond Aubrac s’est réuni à Paris le 22 février 1948 à l’Hôtel des Deux Mondes pour créer : l’association « « Les combattants de la Liberté », Mouvement national pour la défense des Principes et des droits de la Résistance française » qui deviendra le Mouvement de la Paix. Ce mouvement n’a cessé de lutter pour rassembler tous celles et ceux qui estiment que la paix ne se construit pas à travers des logiques de puissance qui alimentent la course aux armements mais à travers la réalisation des droits humains dans le respect des buts et principes contenus dans la Charte des Nations Unies et son préambule.

La liste des violences armées et non armées durant ces soixante-dix ans et le nombre de victimes font apparaître une évidence partagée par l’immense majorité des peuples : la guerre est toujours un échec.

Durant sept décennies, face aux drames et aux dérèglements de tous ordres, le Mouvement de la Paix a agi et rassemblé pour faire avancer l’exigence d’un monde de paix, de justice, de fraternité, de solidarité et de progrès partagé.

Au-delà de la lutte contre la bombe atomique, le Mouvement de la paix a accompagné les peuples dans leurs luttes contre le colonialisme, pour leur autodétermination et contribué à gagner des Traités interdisant toutes les armes de destruction massive avec dernièrement : l’adoption par l’ONU en juillet 2017 du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Lors de son dernier Congrès, le Mouvement de la Paix s’est fixé 4 objectifs prioritaires :

• Obtenir la signature et la ratification par la France du Traité d’interdiction des armes nucléaires et le gel immédiat des dépenses prévues pour la modernisation de l’arme nucléaire avec le transfert de ces crédits à la recherche civile et à la satisfaction des besoins sociaux.

• Obtenir une paix juste et durable au Proche et au Moyen-Orient, incluant la reconnaissance de l’État de Palestine.

• Travailler la construction d’une sécurité commune pour l’ensemble de l’Europe, basée sur des coopérations économiques et culturelles équitables incluant de nouvelles relations avec l’Afrique et non sur des logiques de militarisation.

• Développer partout en France des activités d’éducation populaire en faveur de la culture de la paix et de la non-violence.

A l’occasion de ce 70ème anniversaire, le Mouvement de la Paix appelle solennellement la population vivant en France à se mobiliser pour ces 4 objectifs.

Un rassemblement dans l’action se construit actuellement autour des luttes pour l’élimination des armes nucléaires, pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), pour des solutions durables au dérèglement climatique, pour la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence, pour un monde de justice, de progrès partagé et de paix.

Chacun peut y prendre sa place.

Le Mouvement de la Paix se considère comme un outil au service de tous ceux qui estiment que pour l’avenir de l’humanité, il n’y pas d’autre chemin que la paix et qui souhaitent ainsi poursuivre le combat des combattants de la Liberté.

Le prix Nobel de la Paix 2017 attribué à la Campagne Internationale pour l’Abolition des armes Nucléaires (ICAN) dont est membre le Mouvement de la Paix est un encouragement pour chacun à prendre sa part dans la construction de la PAIX.

Bon anniversaire à tous les pacifistes !

Le Mouvement de la Paix

Le 22 février 2018