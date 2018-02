TJ STILES: COMMENT EXPLIQUONS-NOUS CETTE TRAGÉDIE NATIONALE? CE TRUMP?

D’où vient Donald Trump?

L’explication la plus précise de cette tragédie nationale ne se fera pas jour avant des générations. Ce sera grand et compliqué, et impliquera un usage intensif du cliché « un cyclone total . » Mais ici, je suis, comme vous, je me demande ce qui est arrivé. Nous sommes trop proches des événements récents pour en savoir beaucoup, mais j’ai quelques idées. Je pense que la montée de Trump reflète, entre autres choses, un thème particulier de l’histoire américaine – un problème non résolu qui nous renvoie à sa crise encore et encore.

Commençons avec ma famille. La plupart de mes proches ont voté pour Trump. Ils ne m’ont pas dit pourquoi, mais je suis sûr que le chauvinisme explique beaucoup de choses. Ils sont principalement républicains et plus de 90% des adhérents de chaque parti ont voté pour le candidat à la présidence de leur parti. Mais j’ai une tante qui m’a dit en décembre 2016 pourquoi la victoire de Trump l’a rendue heureuse.

« Les problèmes raciaux ont été trop prégnants », a-t-elle écrit en revenant sur la présidence d’Obama. « J’ai remarqué un [changement] positif au cours du dernier mois. Les gens ont souri, m’ont regardé dans les yeux et m’ont souhaité un joyeux Noël. »Je sais ce que vous pensez: Dieu merci, une personne blanche peut enfin rester cinq minutes sans avoir à penser aux races – enfin ma tante est libérée du fléau de quelqu’un qui considère poliment la possibilité qu’elle ne soit pas chrétienne. Enfin elle est libre!

Malheureusement, elle ne plaisantait pas. Son soulagement m’a mis en face de ce qui devrait être évident: Donald Trump a gagné à cause de la peur des autres. Mais le commentaire de ma tante met en évidence un aspect important de l’ attraction de Trump. Rendre l’Amérique encore plus belle , c’est revenir non seulement à une ère de suprématie blanche, mais à une époque où le chrétien blanc était supposé être la norme, le paramètre par défaut pour «américain». Dans l’élection, ma tante et beaucoup D’autres électeurs de Trump n’apprécient que la reconnaissance que l’ «Américain» ne pourrait plus représenter autre chose qu’eux-mêmes.

*C’est un axiome d’affirmerque notre république a été fondée sur des idées, pas sur l’ethnicité; il serait plus exact de dire qu’il était fondé sur des idées en tension avec l’ethnicité. L’occupation européenne de ce continent s’est produite dans le contexte de l’histoire mondiale, qui n’est pas une histoire principalement d’inclusion et de tolérance. Je pense parfois à la colonisation de l’Amérique du Nord comme la dernière des invasions germaniques de l’Ouest, les hordes de Huns, Francs, Angles, Saxons, Goths et Vandales qui ont balayé les steppes, ont dévasté depuis le Rhin et la Manche, poussé les Picts et les Celtes de côté, et ont navigué à travers l’Atlantique dès qu’ils ont eu des navires apte à naviguer sur l’océan . Au moment où les tribus blanches ont débarqué à terre, l’idée de la nation avait commencé à germer en Occident, mais était lié à une notion de sang. Alors, qu’avaient-ils à faire avec les autres tribus qui traversaient l’océan, celles trouvées sur place, ou celles amenées ici à contrecœur? En tant que colonisateurs et leurs descendants, les Anglo-Américains ont été confrontés à la diversité dans des circonstances presque uniques. Dans cette diversité, les États-Unis trouveraient leur génie et son péché, ses triomphes et ses atrocités, tout ensemble.

Bien avant que des livres récents comme White Trash et Hillbilly Elegy attirent l’attention sur les sous-cultures blanches, l’historien David Hackett Fischer dans Albion’s Seed, décrit quatre grands groupes d’Amérique du Nord britannique: les puritains d’East Anglia, les cavaliers royalistes du sud et de l’ouest. d’Angleterre, les Quakers des North Midlands et les pauvres des confins anglais, écossais et irlandais. Chacun a laissé une empreinte durable sur les cultures régionales américaines, a-t-il soutenu. C’est fascinant, mais ces groupes différaient beaucoup plus des peuples non britanniques qu’ils rencontraient les uns que les autres. Ces rencontres se sont multipliées lorsque les Anglo-Américains ont annexé les terres des autres par des guerres, des traités ou des migrations.

Ils ont eu quatre options pour traiter ces tribus extraterrestres: assimiler, exterminer, expulser ou emprisonner. Ils ont choisi d’assimiler les Hollandais de la Hudson River Valley et les Français de Louisiane. Bien que les deux groupes parlaient leurs propres langues depuis des générations, ils appartenaient au système mondial européen, pour emprunter un concept à Immanuel Wallerstein – une structure d’États et de commerce et de société partagée par les conquérants . Ils analysaient l’univers dans les mêmes termes.

Au fur et à mesure que les Anglo-Américains élargissaient leurs frontières, ils rencontraient des peuples autochtones qui se tenaient à l’écart de ce système mondial (bien qu’ils aient interagi avec lui). Alors ils ont cherché d’autres choix. À certains moments, ils ont choisi le génocide – une politique préconçue d’extermination – effaçant en grande partie les Pequots du Connecticut, par exemple, et de nombreux peuples de la Californie. Mais ils ont encore plus tablés sur l’expulsion, ou «l’enlèvement des Indiens», souvent après une guerre sauvage. C’était une préoccupation majeure des dirigeants américains. George Washington a ordonné la destruction de nombreux villages iroquois dans la guerre d’Indépendance; Andrew Jackson et William Henry Harrison ont construit des carrières politiques sur les guerres indiennes et les expulsions; Même Abraham Lincoln a servi dans la guerre de Black Hawk de 1832, qui a empêché Sac et Fox de revenir à l’est du Mississippi. Les États-Unis ont dépouillé le Mexique de la moitié de son territoire en 1848, puis ont lutté contre Navajos résidents et Apaches dans des guerres qui ont duré jusqu’à la capitulation de Geronimo en 1886. L’enlèvement indien a fini dans le système de réserve, une sorte particulière d’emprisonnement. Les réserves sont des zones d’internement non pas pour des individus, mais pour des nations.

En 1848, des dizaines de milliers d’hispanophones se retrouvèrent également sur le territoire américain – et ils étaient plus étrangers, plus marginaux par rapport au système mondial européen, que les Hollandais ou les Français. Ils ont résisté à l’exploitation et à l’incorporation dans la guerre du comté de Lincoln au Nouveau-Mexique, impliquant Billy the Kid (dont les derniers mots étaient en espagnol), et West Texas’s Salt War de 1877. Mais la concentration de la population hispanique fait de l’Arizona et du Nouveau Mexique une sorte de confinement dans une zone organique . Ces territoires ne sont entrés dans l’union qu’en 1912 comme le dernier des 48 états – 62 ans après la Californie voisine, qu’ avait envahi les colons blancs pendant la ruée vers l’or. Pendant un siècle, cette concentration démographique signifiait que les Latinos ne domineraient pas la politique nationale de la diversité et du fanatisme; mais dans le sud-ouest,

Ensuite, il y avait les tribus qui sont venues ici, volontairement. Une vérité persistante à propos de l’immigration est que quelqu’un s’inquiète toujours de ce que les étrangers envahissent le pays. Une autre est que les étrangers sont vraiment un drame s’ils prennent le contrôle du pays. Une autre est que les étrangers ne veulent pas prendre le contrôle du pays. Benjamin Franklin a soulevé des alarmes au sujet des Allemands qui sont venus dans la Pennsylvanie coloniale. Dans les années 1850, les nativistes Know-Noth devinrent une force politique majeure en faisant campagne contre les catholiques irlandais qui ont échappé à la famine et les Européens centraux qui ont fui après les révolutions ratées de 1848. Mais aujourd’hui, les touristes affluent dans le comté de Lancaster. La ville salue son héritage irlandais le 17 mars. Mais le fretting dure, aussi malfaisant que jamais.

*J’ai une autre tante qui m’a dit que mon arrière-grand-mère avait une photo d’elle-même en tenue complète du Ku Klux Klan. Il a été pris dans l’Illinois dans les années 1910 ou 20, lorsque le Klan a fleuri dans le Nord comme un mouvement anti-immigrant. Des millions de personnes se sont jointes à la colère des Juifs, des catholiques et des Slaves d’Europe de l’Est et du Sud. Et ils ont gagné. La loi de 1924 sur les origines nationales limitait l’immigration et la répartissait selon les proportions des personnes nées à l’étranger recensées 34 ans plus tôt. Maintenant vous savez exactement quand l’Amérique était géniale: c’était en 1890.

Cela dit les nativists de cette époque s’appelaient les hommes du Klan. Vous pouvez connaître le Ku Klux Klan à partir d’épisodes racistes tels que le renversement violent de Reconstruction et les meurtres de militants des droits civiques au 20ème siècle. En s’identifiant à ce groupe terroriste, les nativists ont révélé la centralité des Afro-Américains au nationalisme blanc – et à la réalisation de nos meilleurs idéaux et réalisations juridiques. Les Blancs amenèrent ici des Africains captifs pour y vivre en leur sein, ce qui leur interdisait toutes les options possibles pour faire face à l’Autre. L’extermination et l’expulsion iraient toutes deux à l’encontre de l’objectif de l’entreprise: acquérir du travail forcé. Assimilation? Un système d’esclavage héréditaire est, par dé fi nition, un rejet de sa possibilité. Alors ils ont emprisonné les Africains, mais les ont largement répandus.

La situation a créé un paradoxe: pour asservir un peuple à perpétuité, les Anglo-Américains ont dû créer une idéologie de leur propre supériorité raciale; mais ils vivaient aussi dans la réalité de la pleine humanité des Africains – leur capacité à s’organiser, à riposter, à résister. Même si les propriétaires d’esclaves parlaient des limites intellectuelles et de la nature servile des Noirs, ils craignaient Nat Turner, Denmark Vesey ou Joseph Cinqué, et se moquaient de Harriet Tubman, Frederick Douglass et d’innombrables abolitionnistes noirs aujourd’hui oubliés. Beaucoup d’Irlandais et d’autres immigrés européens irrésolus ont affirmé leur blancheur pour se séparer des Africains, polarisant les hostilités tribales en une division raciale. En Californie, les Chinois présentaient une autre minorité méprisée, Tout comme les Hispaniques et les Amérindiens de l’Ouest, les Afro-Américains sont devenus le pivot du conflit racial dans l’histoire américaine. La minorité la plus grande et la plus redoutée, non seulement vivait parmi les Blancs mais soutenait toute leur économie.

L’esclavage a tout touché. En 1860, l’investissement total dans l’ensemble des chemins de fer et des industries manufacturières s’élevait à 2,2 milliards de dollars – en esclaves, 3 milliards de dollars. Le Nord a graduellement éliminé «l’institution particulière», mais s’est aussi enrichi. Prenez mon arrière-arrière-arrière-grand-père: né d’une vieille famille puritaine du Connecticut, il dirigea une goélette dans les années 1820, entre New York et la Nouvelle-Orléans. Il y transportait le coton, et plus tardil a ouvert une maison de commerce sur le Bowery et Canal, spécialisée dans les textiles, un commerce dépendant en fin de compte du travail d’esclave. En tant que centre maritime et financier de la nation, New York a financé l’expansion de l’esclavage dans le Sud, assuré les investissements dans les êtres humains, transporté le coton vers les usines textiles de Nouvelle-Angleterre et façonné leur production en vêtements.

C’était l’agression raciale blanche, pas une défensive des «droits des États», qui a conduit la guerre civile, la reconstruction et l’ère des droits civiques. La crise qui a conduit à la sécession est venue des efforts du Sud pour imposer l’esclavage à travers le Fugitive Slave Act de 1850, une expansion notable du pouvoir fédéral aux dépens des États et pour mettre fin aux interdictions de l’esclavage dans les territoires occidentaux. Les «mangeurs de feu» pro-esclavagistes sont devenus plus idéologiques et plus militants. Lors de l’élection présidentielle de 1860, les politiciens du Sud ont exigé la victoire, sinon ils auraient brisé les États-Unis. Ils en ont fait une négociation avec ‘otage. Ils ne défendaient pas les leurs; ils ont exigé tout cela.

Les Afro-Américains ont dé fi ni les attentes en se soulevant contre l’esclavage dans la guerre civile qui a suivi. Avec la Proclamation d’émancipation, Lincoln a essayé de rattraper les faits qu’ils ont créés sur le terrain. Après la guerre, avec le soutien du successeur de Lincoln, Andrew Johnson, les Blancs du Sud se sont attaqués férocement à l’affirmation de soi noire. Les républicains au Congrès ne pouvaient pas tolérer les traîtres (comme ils voyaient des confédérés) opprimer la population loyale du Sud (c’est-à-dire, les Afro-Américains émancipés). En 1865, seule la minorité radicale des républicains croyait que les hommes noirs devraient voter, mais la violence et l’intransigeance du Sud poussèrent le Congrès de plus en plus loin, jusqu’à ce qu’il adopte le Civil Rights Act de 1866, les quatorzième et quinzième amendements à la Constitution. obligeant dix États du Sud à affranchir les hommes noirs,

« La majorité doit encore réaliser que notre liberté existe à cause des luttes des étrangers, des opprimés, et qu’elle est incomplète. »

Ces mesures ont of fi ciellement dé-tribalisé les Etats-Unis. C’est en ce moment – le point culminant d’une lutte contre les Afro-Américains, déclenchée par la résistance afro-américaine – que beaucoup des idéaux que nous attribuons si souvent aux Fondateurs ont effectivement pris effet. Le quatorzième amendement établissait la citoyenneté et l’égalité devant la loi, et protégeait les libertés civiles de l’État ainsi que les infractions fédérales – ce que le Bill of Rights n’a pas fait..

La reconstruction a brièvement donné naissance à la démocratie multiraciale. À la fin des années 1860 et dans les années 70, les Afro-Américains ont voté et tenu un bureau public, y compris dans les deux chambres du Congrès, jouant un rôle central dans les trois États à majorité noire. Cela a également eu des conséquences inattendues. Les Républicains ont appliqué l’idéal universel de citoyenneté américaine aux indigènes, mettant fin à la reconnaissance de la souveraineté indienne en 1871. Ils ont utilisé les droits individuels, une grande avancée dans un contexte, pour mettre fin aux droits collectifs si importants pour les peuples. Et l’ère n’a pas duré. En 1877, le gouvernement céda finalement à la violence blanche contre la reconstruction. Ce qui a changé a été l’application, pas la législation ou la Constitution. L’esprit égalitaire de la loi a vécu et est mort avec le conflit politique spécifique qui l’a engendré.

Ainsi, le racisme a continué d’infuser les politiques et les pratiques, de la loi d’exclusion chinoise à l’internement de masse américano-japonais en passant par les politiques fédérales du logement affectant l’accession à la propriété et la ségrégation des villes du nord. Lorsque les Afro-Américains ont commencé à prendre de l’avance en matière d’éducation et de prospérité, ils ont fait face à des lynchages et à la ségrégation officielle. Tout au long, leur lutte a continué. La NAACP a été fondée en 1909, à l’apogée du lynchage et des lois de Jim Crow, et a travaillé pendant des décennies pour rendre possibles les campagnes du Dr. Martin Luther King Jr. et de tant d’autres. La principale réalisation du mouvement des droits civiques a été de réactiver les actes de reconstruction et les amendements en luttant et en remportant un nouveau conflit politique qui a donné une nouvelle vie à l’esprit de la loi.

Le schéma persiste du progrès et de la réaction. L’ère des droits civiques a entraîné une modification majeure de la loi sur l’immigration qui a considérablement diversi fi é l’immigration légale (et a fortiori non autorisée). En 1970, note le Pew Research Center, les Latinos représentaient seulement 5% de la population; aujourd’hui, ils atteignent 18% – et ils ne sont plus confinés dans le Sud-Ouest. La réaction? Le raccrochage racial et ethnique explicite, les exigences de langue anglaise, l’incarcération de masse, les attaques sur l’action affirmative, l’insistance sur le fait que les États-Unis ont été créés en tant que nation chrétienne, appellent à un mur à la frontière mexicaine. Cela sonne comme les différentes itérations du Ku Klux Klan. Il n’est pas surprenant que Donald Trump soit devenu président immédiatement après Barack Obama, qui n’était pas seulement noir, mais avait un père musulman kenyan, incarnant toute la gamme des peurs du nationalisme blanc. Trump est une revanche.

L’Amérique a le don d’aller trop loin dans ses réactions tribales et, dans le passé, cela a déclenché un contre-mouvement qui, parfois, a conduit à plus de liberté et d’égalité. Mais nous n’avons pas encore corrigé la situation dans notre ère des droits civils, À l’époque, nous avons changé la loi, mais pas nous-mêmes. Les Anglo-Américains conçoivent encore l’identité américaine comme relevant d’eux-mêmes et d’autres La liberté en tant qu’état à étendre aux nouveaux arrivants, plutôt que quelque chose de l’ordre de la confrontation avec le fanatisme agressif a été réinventé, quelque chose qui nous redéfinit, en tant que peuple. La majorité doit encore réaliser que notre liberté existe à cause des luttes des étrangers, des opprimés, et qu’elle est incomplète. Si nous devons sortir de ce cycle d’affirmation de soi, de réaction et de résistance, nous devons mettre de côté les quatre options du contact tribal – même celle de l’assimilation, qui cherche à altérer l’Autre jusqu’à ce qu’il soit nous. Nous devons croire que la diversité elle-même est l’identité américaine. Nous devons arriver au point où personne ne peut jouir de l’hypothèse qu’elle est la norme.

L’espoir dure, même quand le progrès prend des décennies. Si une bande de Blancs dans les années 1860 qui détestaient les Indiens et les Chinois et qui ne tenaient pas trop aux Africains pouvaient trouver en eux-mêmes une nouvelle Constitution pour la rendre neutre et protéger les droits individuels, alors nous avons au moins quelques chances de progrès , même à l’époque de Trump.

