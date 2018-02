Mais pourquoi faut-ils qu’ils soient aussi cons?

Après avoir déclaré que certains Juifs comme certains Polonais ont également contribué à la Shoah, Mateusz Morawiecki, le premier ministre Polonais, dépose une gerbe en souvenir de soldats d’extrême-droite de la Seconde Guerre mondiale. Ce genre d’équivalence y compris en matière de chiffres tronqués pour les besoins de la « cause », est très à la mode et pas seulement chez les Polaks, mais on se dit qu’ils sont les meilleurs dans le genre… Encore que les Ukrainiens… Vous me direz que tous les Polonais ne sont pas aussi méchamment cons et que quand ils sont antifascistes ils le sont bien… Certes, mais quand ils en sont là on a beau se dire que c’est pour des raisons de classe, le doute vous saisit sur leur prédestination à la débilité…

C’est comme les tarés qui chez nous s’excitent parce que le personnage de Jeanne d’Arc est joué par une asiatique, les bras vous en tombent non seulement devant leur racisme, mais l’acharnement qu’ils mettent à bien faire comprendre à tout le monde à quel point ils ont le cerveau comme un pois chiche…

Alors j’offre à tous ces gens qui me désespèrent plus qu’ils m’indignent cette petite chanson, en espérant qu’il se diront que le Shtetl (bourgade juive en Pologne) c’était pas le paradis mais ils se croyaient chez eux et nombreux sont ceux qui dans le vaste monde imaginent également être chez eux non sans raison… Et qui le sont de fait autant que les suprématistes blancs le sont en Amérique et malheureusement dans le reste du monde sous des formes d’intervention musclées… Parce que l’ennui avec ces gens-là c’est quand on leur met une arme dans les mains… ce à quoi ils sont convaincus d’avoir droit, ça fait partie de la panoplie…

Publicités