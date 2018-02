Helen McFarlane – la féministe radicale admirée par Karl Marx Par Louise Yeoman

Légende de l’image La vie de Helen Mcfarlane n’était pas une héroïne de Jane Austen (ce n’est pas si sûr NDLT)

Helen Mcfarlane était une journaliste radicale, admirée par Karl Marx, elle fut le premier traducteur du Manifeste communiste en anglais. Mais pourquoi a-t-elle disparu de l’histoire?

C’est une vérité universellement reconnue, qu’un drame d’époque a besoin d’une héroïne fougueuse qui trouve enfin l’amour.

Mais notre héroïne, Helen Macfarlane n’était pas un personnage de fiction et sa vie aurait choqué les dames raisonnables de Jane Austen.

Helen était le premier traducteur du Manifeste communiste. Pas celui que nous connaissons aujourd’hui, mais une version qui a une tonalité unique.

Sa version commence ainsi : » Une effroyable tache de chagrin à travers l’Europe, nous sommes hantés par un fantôme, le fantôme du communisme … «

Elle travaillait au noir comme journaliste révolutionnaire, écrivant sous le pseudonyme masculin de «Howard Morton» dans les pages enflammées de «The Red Republican», l’un des tout premiers journaux socialistes.

Légende de l’image Marx co-auteur du Manifeste communiste avec Friedrich Engels

Et les choses qu’elle a écrites – dans un monde où même les cercles radicaux avaient du mal à accorder le droit de vote aux femmes – étaient considérées comme pour le moins embarrassantes, Helen était une féministe à part entière qui rêvait d’un monde sans esclaves.

« Une république sans pauvres, sans classes … une société, telle que le monde n’a jamais vu, non seulement des hommes libres, mais des femmes libres », écrit-elle.

Il n’est pas étonnant que Karl Marx l’ait appelée «Rara avis», un oiseau rare, et ait loué ses idées originales.

Mais Helen a disparu de l’histoire après une joute entre radicales qui a mal tourné pour elle.

Gauche perplexe

Une lettre de potins de Marx sur cette affaire a révélé que dans le style d’un vrai roman victorien , elle a été abominablement snobée par la femme jalouse de son éditeur.

C’était sa collègue écossaise radicale, Mary Harney, qui a «refusé de la saluer ».

Helen est partie. Les historiens en sont restés perplexes. Personne ne savait d’où Helen venait et personne ne savait où elle s’en était allée.

Avec l’historien David Black, j’ai décidé de le découvrir.

Helen avait des racines rouges – sa famille venait de l’industrie lucrative de la teinture rouge turque en Ecosse, mais ils n’étaient pas des membres opprimés du prolétariat.

Ils étaient les propriétaires de l’usine.

Le communisme d’Helen était imprégné d’un christianisme radical originaire d’Allemagne Louise Yeoman

Mlle Macfarlane est née en 1818 à Crossmill à Barrhead d’une famille aisée qui n’avait pas peur de casser les grèves en utilisant l’armée.

Elle a vécu dans un monde de cottages urbaine à la mode dans le Royal Crescent de Glasgow, et dans celui des imprimeries malodorantes mais totalement radicales à Campsie et Crossmill.

Elle a appris l’allemand parce que sa famille a étudié les colorants avec des scientifiques de renommée mondiale à Giessen.

Mais le jour de la St Andrew en 1842, deux semaines après la mort de son père, la vie d’Helen connait un tournant imprévu.

L’entreprise a fait faillite. Elle et ses frères et sœurs ont dû renoncer à leur héritage.

Mlle Macfarlane a dû se placer comme gouvernante.

Manifeste féministe

Tous les espoirs d’un mariage éblouissant à la Jane Austen ont été déçus.

Enseignante à l’étranger, elle a été témoin de la révolution de 1848 à Vienne et s’est alors tournée vers la révolution . ‘Howard Morton’ était né.

Mais où est-elle allée après l?

L’historienne sud-africaine Shelagh Spencer a découvert la réponse à cette question.

Helen avait trouvé l’amour. Elle a épousé un exilé des révolutions de 1848, Francis Proust et elle a eu un bébé nommé comme un manifeste féministe de l’époque – Consuela(1) Pauline Roland Proust.

Ils sont allés rejoindre leur future famille d’émigrés écossais qui venait de se rendre à Natal en Afrique du Sud.

Mais la tragédie a frappé à nouveau – un autre chapitre de roman.

Le mari malade d’Helen a dû être expulsé du navire d’émigration avant qu’il ne quitte les eaux britanniques et après un voyage déchirant, son bébé de huit mois est mort seulement quelques jours après son arrivée en Afrique du Sud.

Helen est retournée en Angleterre. Mais elle n’y a retrouvé que le cadavre de son mari.et puis il y eut un autre moment choc dans l’histoire

Lecteur!, Elle a épousé un vicaire.

Dans la minuscule paroisse de Cheshire de Baddiley, sous un houx imposant , vous trouverez la tombe de Helen Edwards, épouse du révérend John Wilkinson Edwards, recteur de la paroisse.

Elle n’avait que 41 ans quand elle mourut en 1860, laissant ses deux petits bambins Herbert et Walter derrière elle.

Les travailleurs

Mais avait-elle abandonné la Révolution?

C’est possible qu’elle l’ait fait – mais il y a une autre possibilité

Le communisme d’Hélène était imprégné d’un christianisme radical venant d’Allemagne.

Jésus était le «premier martyr» de la révolution, le «prolétaire galiléen» qui prêchait aux travailleurs.

Son écriture révolutionnaire dégoulinait de la Bible.

Tout le monde était égal qu’il s’agisse de race, de classe et de sexe parce que Dieu habitait dans l’âme de tous..

Il n’était pas seulement immoral d’utiliser votre prochain pour le profit – c’était un blasphème.

L’Hobgoblin (2) d’Helen était l’esprit de l’histoire marxiste et de la lutte de classe qui amènerait inévitablement le grand jour de la révolution, mais c’était aussi un cousin très proche du Saint-Esprit de son mari et de sa foi dans le grand paradis

Même si Helen a caché son radicalisme pour ne pas effrayer les paroissiens du Cheshire Hunt, il est peu probable que sa soif radicale de justice ait disparu.

(1) Consuelo est on le sait un roman de Georges sand Consuelo, surnommée la Zingara (c’est-à-dire la bohémienne), est une cantatrice espagnole, élève du célèbre maître Porpora. Elle fuit après la trahison de son amant Anzoleto, et les tentatives de séduction d’un riche Zustiani. Son maître Porpora l’envoie alors servir de professeur de chant dans la famille des Rudolstadt, en Bohême. Elle y rencontre le Comte, personnage étrange et tout d’abord inquiétant, servi par Zdenko un bohémien simple d’esprit, tous deux apparaissant et disparaissant à leur gré dans le château.Mais Conseulo est la musique même, et elle connait un succès mérité, autant que l’aventure dans une Europe mystérieuse celle digne de Eugène Sue voir de Bram Stoker. Marx dans » la sainte famille » se moquera beaucoup de ce type de roman en parodiant les mystère de paris d’eugène Sue ou la « critique critique ».

(1) L’hboblin est un gênie maléfique de la grande bretagne dans les campagnes