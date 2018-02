Espagne : nous sommes des retraités pas des terroristes, crient les retraités en bloquant le trafic devant le parlement pour exiger des « pensions dignes »

Environ un millier de retraités ont occupé ce jeudi la place des Cortes face au Parlement, en coupant la circulation dans la voie de San Jerónimo, pour réclamer des « retraites dignes » qui suivent le rythme de l’inflation et dénoncent l’actuel indice de revalorisation.

DES MILLIERS DE RETRAITES AFFRONTENT LE CORDON DE POLICE ET BLOQUENT LES PORTES DU CONGRES

Selon l’information à Europa Press, un porte-parole des organisateurs a réclamé l’augmentation des pensions en fonction de la hausse des prix et que les prestations générales de l’Etat inclue des fonds pour assurer le financement de la sécurité sociale.

Une délégation des organisations à l’origine du rassemblement parmi lesquelles les syndicats CCOO et UGT, a porté un écrit au Congrès dans lequel il est réclamé de rompre le blocus politique de PP y Ciudadanos » en vue de changer l’actuelle législation des pensions.

« Nous sommes des retraités, pas des terroristes »Regroupé sur la place des Cortes, dans la rue de San Jerónimo face au Congrès, le cordon de police prévu par la Police nationale qui encadrait avec des agents et personnel de sécurité la manifestation se sont vus débordés quand sont arrivés de la rue des centaines de manifestants qui se sont unis aux retraités rassemblés.

Aux cris de « voleurs, voleurs » et avec les mains en l’air, les manifestants sont arrivés jusqu’à la porte du congrès en bloquant le trafic de la rue de de San Jerónimo. Les retraités ont répondu aux tentatives de la police de bloquer leur avancée avec les cris de « Nous sommes des retraités pas des terroristes »

Cris contre Rajoy, Villalobos et Báñez

» Qu’ils viennent, qu’ils viennent! Ils nous volent nos pensions et aussi la dépendance » protestaient les manifestants, qui dédiaient leur protestation au ministre de l’emploi et de la sécurité sociale, Fátima Báñez, la présidente de la commission du pacte de Toledo Celia Villalobos, ou le président du gouvernement, Mariano Rajoy.

A Báñez ils reprochaient la lettre envoyée aux retraités sur l’augmentation de 0,25%, « une augmentation de merde » dénonçaient les pancartes, à Villalobos il demandaient qu’il arrête de faire la « sieste » et qu’il sorte pour discuter avec les retraités et à Rajoy, ils s’en prenaient directement avec une photo où on le voyait avec le dictateur Franco » Nous ne savons qui peut être surpris. Déjà nous le savions que Franco était des vôtres. »