En Allemagne, « Bild » piégé dans sa campagne contre le SPD

Le quotidien conservateur a sévèrement mis en cause la probité du Parti social-démocrate, au risque de se retrouver lui-même dans le rôle de l’arroseur arrosé. Avec ce genre de pratique, désormais coutumière de la quasi totalité de la presse et pas seulement outre-rhin, nous avons les conditions d’une pression sur l’électorat qui pour être totalement non démocratique ne reçoit aucune sanction. En Amérique latine où ce système d’une presse qui est un véritable facteur d’opposition et de manipulation de l’opinion publique, ce système est poussé jusqu’à la caricature la plus infame, mais on retrouve ici quelques traits des campagnes habituelles dont l’habituelle dénonciation de la main des Russes. Quitte à ce qu’on découvre que le manipulateur russe est une pure invention de la presse, calomniez il en restera toujours quelque chose. Sans parler des effets des rumeurs ainsi lancées sur les crétins des réseaux sociaux qui diffusent n’importe quoi. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Par THOMAS WIEDER Berlin, correspondant

