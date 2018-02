Déclaration de vote du PCP sur le vote du BE sur la Syrie

Le PCP est solidaire des hommes, des femmes et des enfants victimes de la guerre d’agression contre la République arabe syrienne, exigeant la fin de l’agression haineuse qui a causé la mort, la destruction et la souffrance pendant sept ans.

C’est pourquoi nous rejetons la propagande visant l’agression du blanchiment et ses auteurs, ainsi que les véritables objectifs de ceux qui la font, la défendent ou la promeuvent.

La vraie question est de savoir qui est du côté de la paix, de la défense de la souveraineté des États et de la solution politique et pacifique des conflits, de la défense des droits; et qui, reproduisant la propagande de la guerre, se place du côté de l’agression, du mépris de la Charte des Nations Unies et de la légalité internationale, de la destruction des États souverains, de l’ingérence, de la mort et de la destruction.

Après avoir créé, financé et armé le Daesh, divisé l’Irak et promu la guerre en Syrie, les Etats-Unis et leurs alliés – en particulier Israël, la Turquie et la France – cherchent à surmonter la défaite infligée à leurs groupes terroristes et à reprendre , maintenant par leurs propres mains, l’objectif de la fracture syrienne – tout comme ils l’ont fait en Irak et en Libye.

Ils comptent une fois de plus sur une opération médiatique gigantesque qui reproduit la propagande de guerre pour soutenir leurs objectifs.

Les titres et les textes de nouvelles sont exactement les mêmes partout dans le monde. Shocking rapports et des images interprétées avec les mêmes légendes et commentaires. On a dit « observatoire » basé à Londres à utiliser comme « source incontestable » sur la situation en Syrie.

Tout se passe aujourd’hui comme les armes inventées de destruction massive en Irak ou en préparation pour l’assaut sur la Libye.

Le BE décide de surfer sur la vague médiatique et reproduit toute la propagande de guerre des États-Unis et ses alliés, avec un vote qui aurait été approuvé par Donald Trump lui-même.

Pas étonnant qu’ils le fassent après avoir blanchi et soutenu objectivement l’agression contre la Libye, avec toute sa mort, sa souffrance et sa destruction.

Le vote du BE cache complètement le fait que des groupes terroristes, tels que Jabhat al-Nusra, ont carrément refusé la possibilité de leur départ pacifique de la région de la Ghouta et continuent à bombarder les zones résidentielles de Damas.

Le vote de BE cache que les appels successifs au dépôt d’armes et aux tentatives de négociations de paix dans la banlieue de Damas ont été entravés par le refus des groupes terroristes de poursuivre leur action de mort et de destruction, en otage population.

Le vote de BE cache que les efforts continus pour fournir de l’aide humanitaire et des secours à la population ont été constamment et prématurément boycottés par des groupes terroristes.

Le vote du BE cache complètement l’action que les Etats-Unis et leurs alliés ont développée pour couvrir des groupes terroristes comme Daech et Jabhat al-Nusra, en particulier en leur permettant de poursuivre leur action terroriste sous le couvert de un régime de cessez-le-feu imposé uniquement aux forces militaires qui les combattent.

Le vote d’EBO cacher complètement la tentative des États-Unis et ses alliés pour conditionner et de prévenir – de diverses manières, notamment par le biais d’une nouvelle escalade militaire – le développement du processus de négociation, en essayant d’empêcher la solution pacifique au conflit qui favorisent la il y a sept ans et qu’ils ont l’intention de maintenir.

L’option que fait le PCP est exactement le contraire.

Solidarité avec la résistance de la Syrie et son peuple dans la défense de leur souveraineté et de l’intégrité territoriale de leur face intérieure une agression criminelle, le PCP ne cache pas, et donc ne pas fermer les yeux ou est complice avec les agresseurs et leur créations monstrueuses.

Nous exprimons notre sympathie et exprimons notre sympathie aux victimes de la guerre d’agression contre la Syrie, nous dénonçons les objectifs de la promotion de la guerre et de la destruction de ce pays que couvre le BE, et appelons au développement de tous les efforts pour mettre fin à l’agression et réaliser une solution pacifique au conflit dans le respect de la souveraineté du peuple syrien.

Assemblée de la République, 22 février 2018