Augustin  Bebel, un socialiste, féministe, anti-raciste et anti homophobe

Bebel fut aussi la première personne à révéler publiquement l’existence de «listes roses» sur lesquelles la police enregistrait les noms des homosexuels, qu’ils aient ou non été reconnus coupables de crimes sexuels.

Il est également célèbre pour son indignation face à la politique allemande d’extermination envers le peuple Herero en Afrique du Sud-Ouest allemande, considéré comme le premier génocide du 20ème siècle, dans lequel jusqu’à 100.000 opposants indigènes à la domination allemande ont été poussés dans la désert et affamé à mort.

Plus tard, il a suivi avec des avertissements fortement formulés contre le flot croissant des théories de la hiérarchie raciale et de la pureté raciale. Dans les termes les plus explicites, Bebel a condamné l’antisémitisme avec son dicton bien connu « l’antisémitisme est le socialisme des imbéciles ». L’es textes de Bebel ont été largement traduite, y compris en yiddish, et ils ont entraîné l’adhésion de lecteurs juifs du monde entier en particulier aux Etats-Unis où la diffusion de ses idées participe de la création d’une position anti-raciste, féministe, et anti homophobie des juifs américains.

August Bebel mourut le 13 août 1913 lors d’une visite dans un sanatorium suisse.