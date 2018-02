Russie : des nouvelles de la campagne électorale

Le vice-président du Comité central du KPRF, Youri Afonine, participait à une émission de la station de radio « Ici Moscou ». Mais cette émission normalement d’une heure a été interrompue après seulement 25 minutes ! Marianne qui a fait cette traduction me signale la pression incroyable qui s’exerce sur les communistes et leur candidat, elle m’annonce d’ailleurs la traduction d’un article de Ziouganov qui dénonce les diffamations, dont ce candidat est l’objet. Il semble que cette candidature sème la panique dans le rang de la droite qui ne craint pas d’interpeller les communistes sur ce candidat qui ne serait « pas assez communiste » (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

Service de presse du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie

15-02-2018

La conversation dans le studio a commencé par un point sur la campagne présidentielle. Youri Afonine a noté que le scénario des élections en tant que référendum sur la confiance au président sortant est déjà battu en brèche. Dans de nombreux sondages sur Internet, le candidat des communistes et patriotes Pavel Groudinine mène invariablement. Mais dans l’un de ces votes – sur le site president-rf.ru – près de 200 000 personnes ont déjà participé! Bien sûr, les votes sur Internet ne sont pas entièrement représentatifs. Mais leur échelle est telle qu’il est devenu impossible de les ignorer. Aujourd’hui, ce sont Pavel Groudinine et Vladimir Poutine qui se battent pour la victoire aux élections. Et personne d’autre.

Youri Afonine, qui a fait des déplacements avec Pavel Groudinine dans de nombreuses régions du pays, a déclaré qu’aucun autre candidat aujourd’hui n’est capable de remplir des salles pouvant accueillir 1,5 à 2 000 personnes. En même temps, pour des centaines de personnes qui ne rentrent pas dans la salle, nous devons organiser une retransmission vidéo de la réunion dans le hall, et parfois même dans la rue. Alors que les autres candidats, comme le montrent les informations télévisées, se rendent dans les marchés, parlent dans la rue avec cinq grand-mères, au mieux dans un amphi à quelques centaines d’étudiants, réunis par des moyens administratifs.

Ce large soutien à Groudinine provoque une réaction sous la forme d’une forte pression d’information des médias dépendant des autorités. Pratiquement toutes les histoires sur Groudinine apparaissant sur les chaînes de télévision ont un caractère strictement négatif. Compte tenu de cette partialité évidente, le KPRF a envoyé un certain nombre de déclarations à la CEC [Commission électorale centrale] sur les violations de la loi par les médias. Mais la CEC a longtemps « classé » ces réclamations, sans en tenir compte, et a ensuite déclaré que le Parti communiste… n’avait pas le droit de les présenter, car il ne participe pas aux élections. « Nous avons reproduit ces déclarations au nom de Groudinine, mais la CEC continue à traîner », a déclaré Youri Afonine, « et avant de déposer une plainte contre l’inaction de la commission électorale, nous devons attendre qu’elle prenne une décision. »

« Mais le plus important est qu’on parle de vous? » – a demandé le présentateur Vladimir Karpov, suggérant que, en attaquant constamment Groudinine, les médias ne font que l’aider. « Peut-être », a répondu le vice-président du Comité central du Parti communiste. – Mais la loi doit être respectée, notamment par les organes de l’Etat. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos citoyens se conforment à la loi si elle est violée par les autorités elles-mêmes? Mais vous avez raison à bien des égards: les mauvais procès intentés par les adversaires de Groudinine ne vont pas les aider. » Youri Afonine a noté qu’un certain nombre de technologies politiques, qui sont maintenant utilisées par les autorités pour combattre Groudinine, remontent aux campagnes de diffamation contre le Parti communiste en 1996 et 2003. Mais elles sont restées « coincées » à cette époque. On pense toujours qu’en «lavant» le cerveau des gens à travers la télévision, on peut atteindre le résultat désiré. C’est oublier que maintenant l’information se répand rapidement sur Internet. Une seule interview avec Pavel Groudinine sur la chaîne YouTube de Youri Doud’ a déjà été vue plus par de 4 millions de personnes!

Comme l’a souligné Youri Afonine, les hommes de télévision avec leur rengaine sur les «comptes étrangers de Groudinine» ont complètement abandonné la discussion sur l’avenir du pays pour les 6 prochaines années. Cependant, les gens s’intéressent à leur avenir. Nous diffusons largement le programme «20 étapes de Pavel Groudinine», et aimerions voir sa comparaison avec le programme du président sortant dans un débat télévisé entre les candidats.

Ils ont également évoqué l’initiative d’Alexandre Chokhine, président de l’Union des industriels et entrepreneurs russes (également connu sous le nom de «syndicat oligarchique»): libérer tous les entrepreneurs de la fraude fiscale s’ils acceptent de «sortir de l’ombre».

Youri Afonine a noté que les communistes aujourd’hui distinguent clairement entre les petites et moyennes entreprises d’une part et la grande entreprise oligarchique de l’autre. Les petites et moyennes entreprises subissent clairement trop de pression administrative. Il y a une situation absurde : l’État dépense plus d’argent pour contrôler une petite entreprise que ce qu’il reçoit sous la forme de taxes et de frais. En même temps, l’entrepreneuriat est brimé et des milliers de fonctionnaires supplémentaires sont maintenus. Ici, pour les petites entreprises, il est possible d’envisager une amnistie pour les infractions fiscales. De plus, ces violations sont souvent associées au manque d’argent «supplémentaire» pour que les petits entrepreneurs puissent embaucher des comptables et des conseillers fiscaux qualifiés. Youri Afonine a déclaré que lors d’un voyage à travers le pays, un entrepreneur est venu lui dire: «Nous créons des emplois pour nos familles, pour nos amis, mais dès que nous nous enregistrons en tant qu’entrepreneurs, l’État commence à nous considérer comme des ennemis. Et quand l’Etat soutient malgré tout l’entreprenariat, alors presque tout le soutien va aux grandes entreprises. Ainsi, dans l’agriculture, la plus grande part des subventions est perçue par les plus grandes exploitations agricoles, étroitement liées aux autorités. Cette attitude de l’Etat conduit à ce que les petites entreprises se tournent de plus en plus vers le Parti communiste et ses candidats. Le vice-président du Comité central du Parti communiste a souligné que le Parti communiste voit dans le développement des petites entreprises une alternative au capitalisme oligarchique, que la combinaison des différentes formes de propriété est l’un des secrets du développement rapide de la Chine moderne.

Mais une telle position du Parti communiste, a déclaré Youri Afonine, ne signifie pas du tout qu’il faille amnistier toutes les violations des plus grandes entreprises qui ont sorti des dizaines de trillions de roubles offshore. Une telle « indulgence » serait perçue par eux comme la permission de continuer à faire partir l’argent à l’étranger. Au contraire, il est nécessaire d’étudier soigneusement toute l’histoire de la privatisation des années 1990, lorsque l’immense propriété publique a été privatisée pour une part insignifiante de sa valeur réelle. Et si certaines entreprises, par exemple, n’ont pas rempli pas leurs obligations en vertu des ventes aux enchères qui ont joué un rôle clé dans cette privatisation, c’est certainement la base de la nationalisation de leurs biens.

Youri Afonine a noté que dans les jours à venir le KPRF soumettra à la Douma d’Etat 12 projets de loi visant en réalité à respecter les dispositions les plus importantes du programme de Paul Groudinine. L’un d’entre eux sera une loi sur la nationalisation, qui décrira clairement quelles entreprises devraient revenir à la propriété publique.

Mais à l’évocation de ce paquet d’initiatives législatives du Parti communiste de la Fédération de Russie, le programme a été soudainement interrompu, bien que la moitié du temps de transmission habituel ne soit pas encore écoulé. Le présentateur a justifié cela par « un changement dans la grille de diffusion ».

Traduction MD pour H&S

