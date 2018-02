L’héritage de Karl Marx célébré par les communistes portugais

En 2018, nous célébrons le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx. L’héritage de Karl Marx est absolument extraordinaire pour l’émancipation de la classe ouvrière de l’oppression et de l’exploitation du capitalisme. Karl Marx n’a pas seulement interprété le monde, il est allé plus loin et a apporté les instruments pour sa transformation.

« Deuxième centenaire de la naissance de Karl Marx: héritage, intervention et lutte: transformer le monde » C’est la devise des célébrations du II Centenaire de la naissance de Karl Marx que le PCP va faire commencer par une conférence commémorative dans les prochains jours 24 et 25 février dans la Voix du Travailleur. Une conférence qui vise à étudier plus avant l’analyse et la réflexion sur les questions d’actualité dans le domaine de l’économie, l’organisation sociale, la politique et la philosophie et pour enrichir l’héritage conceptuel de Marx, en vue non seulement de la saisie théorique de leur dynamique historique , mais à la perspective d’une intervention transformatrice du capitalisme à laquelle nous sommes confrontés. Une approche dialectique, basée sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste,

Marx a identifié la nature et les lois du capitalisme, démontré comment la relation avec les moyens de production détermine les relations sociales et que la lutte des classes est le moyen de vaincre le capitalisme, en conférant à la classe ouvrière le rôle d’avant-garde dans la lutte pour la construction. d’une société libérée de l’exploitation de l’homme par l’homme.

La théorie économique de Marx, dont la théorie de la plus-value est au centre , caractérise le mode de production capitaliste qui repose sur l’accumulation de la richesse du capital aux dépens de l’exploitation de la force de travail et de la richesse créée par les travailleurs. Marx explique aussi les crises cycliques du capitalisme qui, à la suite de l’approfondissement de sa crise structurelle, se manifestent de plus en plus fréquemment, avec plus de profondeur et avec des conséquences de plus en plus dangereuses: faillite des entreprises, chômage, réduction des revenus réduction du pouvoir d’achat et augmentation de l’exploitation. Crises qui s’accompagnent souvent de l’augmentation des interventions militaires et guerrières, considérées comme une solution à ces mêmes crises.

Pour commémorer la naissance de Marx, pour évoquer son héritage, le marxisme et ses principes, son travail théorique, qui met en avant le « Manifeste du Parti communiste » et « Le capitale », plutôt qu’un événement historique,il faut présenter son contenu, sa base scientifique et dialectique, comme un énorme apport qu’il faut garder présent à l’esprit pour l’analyse de la phase actuelle du capitalisme et l’intervention nécessaire à son dépassement.

Ce n’est pas par hasard que la classe dirigeante, cherchant les moyens de parvenir à ses fins, utilise les formes les plus variées de domination, de pression et de chantage pour la reproduction du système capitaliste. Ils affirment que la lutte des classes n’existe plus et qu’elle appartient au passé et à ceux qui ne se sont pas modernisés ou qu’aujourd’hui il n’y a pas de travailleurs mais des collaborateurs (mais certains exploitent et d’autres sont exploités), cherchant à maintenir l’offensive idéologique dans ce domaine.

Contrairement à ce qu’ils disent, la lutte des classes est une réalité présente sur le lieu de travail. Parmi de nombreux autres exemples, les travailleurs d’Autoeuropa luttent pour le droit d’articuler la vie professionnelle, familiale et personnelle; Les travailleurs de CTT se battent pour la sauvegarde de leurs emplois et pour la gestion publique de CTT; ou les anciens travailleurs de Triumph se sont battus courageusement pour leurs droits. Les travailleurs luttent pour le droit à la négociation collective, pour la valorisation des salaires, contre la dérégulation du temps de travail.

La vie et l’histoire la plus récente de notre pays démontrent que la conquête des droits résulte de la lutte des travailleurs. Les avancées positives, les réalisations et leur développement dans diverses dimensions n’étaient possibles que par l’action, l’intervention et la lutte des travailleurs. C’est et c’est la lutte des travailleurs qui est l’élément déterminant et décisif de tout ce processus.