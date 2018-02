Le défi stratégique de la gauche latino-américaine

Après la longue et triste nuit néolibérale des années 90 – qui a brisé des nations entières comme l’Equateur – et depuis que Hugo Chávez a remporté fin 1998 la présidence de la République du Venezuela, les gouvernements de droite et subversifs du continent ont commencé à être renversés. château de cartes, atteignant la longueur et la largeur de notre Amérique gouvernements populaires et attaché au socialisme de bonne vie.

À son apogée, en 2009, sur les dix pays latino-américains d’Amérique du Sud, huit avaient des gouvernements de gauche. En outre, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, il y avait le Front Farabundo Martí au Salvador, les Sandinistes au Nicaragua, Álvaro Colom au Guatemala, Manuel Zelaya au Honduras et Leonel Fernández en République dominicaine. Dans des pays comme le Guatemala, avec Álvaro Colom, ou le Paraguay, avec Fernando Lugo; C’était la première fois dans l’histoire que la gauche arrivait au pouvoir, dans ce dernier cas, brisant même une constante des siècles de bipartisme.

En mai 2008 est né l’Unasur (Union des nations sud-américaines) et en février 2010, Celac a été créée avec 33 membres. Sur les 20 pays latins du Celac (Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes), 14 avaient des gouvernements de gauche, soit 70%.

La première partie du 21ème siècle a sans aucun doute été gagnée. Les avancées économiques, sociales et politiques ont été historiques et ont émerveillé le monde, tout cela dans un environnement de souveraineté, de dignité, d’autonomie, avec sa propre présence sur le continent et dans le monde entier.

L’Amérique latine n’a pas vécu une période de changements, mais un véritable changement d’époque, qui a également considérablement modifié l’équilibre géopolitique de la région. Pour cette raison, pour les puissances de facto et les pays hégémoniques, il était essentiel de mettre fin à ces processus de changement en faveur des grandes majorités, et ce qu’ils recherchaient la deuxième et définitive indépendance régionale.

RESTAURATION CONSERVATRICE

Bien qu’en 2002 le gouvernement d’Hugo Chávez ait dû subir un coup d’Etat manqué, c’est vraiment depuis 2008 que les tentatives non démocratiques de mettre fin aux gouvernements progressistes s’intensifient, comme ce fut le cas de la Bolivie en 2008, du Honduras 2009, Équateur 2010 et Paraguay 2012. Quatre tentatives de déstabilisation, dont deux réussies – Honduras et Paraguay – et toutes contre les gouvernements de gauche.

A partir de 2014 et en tirant parti de l’évolution du cycle économique, ces efforts de déstabilisation disjoints se sont consolidés et ont formé une véritable « restauration conservatrice » avec des coalitions nouvelles, un soutien international, qui avait droit à des ressources illimitées, au financement externe, et ainsi de suite. La réaction s’est approfondie et a perdu ses limites et ses scrupules. Nous avons maintenant le harcèlement et le boycott économique au Venezuela, le coup d’Etat parlementaire au Brésil, et la criminalisation de la politique – « lawfare » – comme nous avons vu des cas de Dilma et Lula au Brésil, en Argentine Cristina, et vice-président Jorge Glas en Equateur. Les tentatives pour détruire Unasur et neutraliser le Celac sont également évidentes et, souvent, effrontées. Sans parler de ce qui se passe au Mercosur.

En Amérique du Sud, à l’heure actuelle, il ne reste que trois gouvernements progressistes: le Venezuela, la Bolivie et l’Uruguay. Les puissances éternelles qui ont toujours dominé l’Amérique latine, et qui l’ont plongé dans l’arriération, l’inégalité et le sous-développement, reviennent avec une soif de vengeance, après plus d’une décennie de défaites continues.

LES AXES DE LA STRATÉGIE DE RESTAURATION CONSERVATRICE

La stratégie réactionnaire s’articule régionalement et repose essentiellement sur deux axes: l’échec supposé du modèle économique de gauche et le prétendu manque de force morale des gouvernements progressistes.

En ce qui concerne le premier axe, depuis le second semestre 2014, en raison d’un environnement international défavorable, l’ensemble de la région a souffert d’un ralentissement économique qui s’est transformé en récession ces deux dernières années.

Les résultats sont différents entre les pays et les sous-régions, reflétant la structure économique et les politiques économiques appliquées, mais les difficultés économiques de pays comme le Venezuela ou le Brésil sont prises comme exemple de l’échec du socialisme, quand l’Uruguay, avec un gouvernement de gauche, pays le plus développé au sud du Rio Grande, ou lorsque la Bolivie a les meilleurs indicateurs macroéconomiques sur la planète.

Le deuxième axe de la nouvelle stratégie contre les gouvernements progressistes est la moralité. La question de la corruption est devenue l’outil efficace pour détruire les processus politiques nationaux-populaires dans notre Amérique. Le cas emblématique est celui du Brésil, où une opération politique bien articulée a réussi à faire sortir Dilma Rousseff de la présidence du Brésil, pour montrer qu’elle n’avait rien à voir avec les problèmes qui lui étaient imputés.

Il y a une grande hypocrisie mondiale dans la lutte contre la corruption.

LA GAUCHE, VICTIME DE SON PROPRE SUCCÈS?

Probablement la gauche est aussi victime de son propre succès. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), près de 94 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et ont rejoint la classe moyenne régionale au cours de la dernière décennie, pour une écrasante majorité c’est le résultat des politiques des gouvernements de gauche.

Au Brésil, 37,5 millions de personnes ont cessé d’être pauvres entre 2003 et 2013, et maintenant elles sont de classe moyenne, mais ces millions n’ont pas constitué une force mobilisée lorsqu’un parlement accusé de corruption a licencié Dilma Rousseff.

Nous avons des gens qui ont surmonté la pauvreté et maintenant – pour ce que l’on appelle souvent la prospérité objective et la pauvreté subjective – même s’ils ont considérablement amélioré leur niveau de revenu, ils demandent beaucoup plus, et ils se sentent pauvres, pas en référence à ce qu’ils ont, pire encore à ce qu’ils avaient, mais à quoi ils aspirent.

La gauche a toujours lutté contre le courant, du moins dans le monde occidental. La question est: serait-elle en train de lutter contre la nature humaine?

Le problème est beaucoup plus complexe si l’on ajoute à cela la culture hégémonique construite par les médias, au sens gramscien, c’est-à-dire rendre les désirs des grandes majorités fonctionnels par rapport aux intérêts des élites.

Nos démocraties devraient être appelées démocraties à médiation. Les médias sont une composante plus importante du processus politique que les partis et les systèmes électoraux; ils sont devenus les principaux partis d’opposition des gouvernements progressistes; et ils sont les vrais représentants des affaires et du pouvoir politique conservateur.

Peu importe ce qui convient aux majorités, ce qui a été proposé dans la campagne électorale, et ce que le peuple, le principal dans chaque démocratie, a ordonné aux urnes. L’important est ce que les médias approuvent ou désapprouvent dans leurs titres. Ils ont remplacé la règle de droit par l’état d’opinion.

Y AT-IL UN DÉFI STRATÉGIQUE?

La gauche régionale est confrontée aux problèmes de l’exercice du pouvoir, souvent avec succès mais avec épuisement.

Il est impossible de gouverner avec contentement le monde entier, encore plus encore quand il y a une telle soif de justice sociale.

Vous devez toujours être autocritique, mais c’est aussi avoir confiance en soi. Les gouvernements progressistes sont soumis aux attaques constantes, les élites et leurs médias ne pardonnent pas les erreurs et ils font une pression constante sur notre moral, pour nous faire douter de nos convictions, des propositions et des objectifs. Par conséquent, le plus grand «défi stratégique» de la gauche latino-américaine est peut-être de comprendre que tout travail de transformation fondamental aura des erreurs et des contradictions.