Guillaume Roubaud-Quashie, de la direction nationale du PCF  est venu à Marseille, quelques réflexions

Encore épuisée par la bronchite, je n’ai pas pu assister au débat que Guillaume Roubaud-Quashie, dirigeant du PCF, présidait à la fédération 13, ce mardi 20 février. J’ai lu son interview dans la Marseillaise et je le publie ici aujourd’hui . Cet interview, il faut bien reconnaître qu’il ne dit pas grand chose, mais il était difficile d’en dire plus dans les circonstances actuelles.

prenons quelques point d’accroche dans un discours qui cherche à être lisse, ce qui est de l’ordre de la prudence nécessaire. Il insiste sur le terme de dépassement, mais pour marquer le retour au but du socialisme avec un « projet » de société. Je sais que le terme de dépassement est mal vu par certains communistes qui l’interprètent comme un refus de rupture. En fait c’est un terme dialectique qui implique la transformation comme à la fois une abolition et une conservation. On peut penser que le socialisme dans notre pays conservera des « conquis » que Macron tente de démanteler aujourd’hui et qui sont le produit des luttes du mouvement ouvrier, du PCF et de la CGT mais que pour ce faire devront être abolis les rapports d’exploitation, et le poids du capital financier sur les destinées de notre pays. Donc le terme de dépassement ne me choque pas. J’ai même tendance à me méfier de ceux qui envisagent la révolution d’un seul coup de baguette qui rendrait superflue pour le peuple français l’évolution vers la transformation révolutionnaire. Cette vision s’accompagne souvent d’une absence de but et de moyen qui donne au discours sur « le communisme », l’allure d’une mauvaise rhétorique qui enlève toute consistance à l’idée.

on ne peut pas être convaincue comme je le suis que la Révolution d’octobre a créé une rupture comparable à celle que Robespierre et la Révolution française ont crée dans l’ordre féodal sans considérer qu’il peut y avoir dépassement. Même s’il y a eu contre révolution le capitalisme est en quelque sorte fini, comme la féodalité était terminée alors que Robespierre était exécuté et que la Sainte alliance s’installait à paris,. C’est à cause de cette rupture de la Révolution d’octobre que l’actualité de la Révolution est devenue une évidence et aussi qu’a pu s’ instaurer une transformation du système politique, en particulier en matière d’éducation, de protection sociale, une véritable mutation de l’Etat et la proclamation de fait d’une exigence sociétale qui continuait à travailler le monde. Donc pourquoi pas, poursuivons à condition de nous attacher à donner des contenus concrets en « dépassant » les aspects fumeux et imprécis qui ont correspondu à l’inertie et à l’effacement du parti.

Le bilan, un des points nécessaire du Congrès, la nécessité de voir l’erreur pour ne pas la revivre éternellement, est à peine esquissé, et personne ne saurait se contenter de ça, mais la plupart des affirmations apparaissent déjà comme des corrections, c’est un début, continuons.

Plus question de changer de nom et même de nous noyer dans des alliances, est réaffirme la nécessité du parti communiste.

Le fait de distinguer rassemblement et alliance électorale n’est pas simple jeu de mots puisqu’ il est reconnu ce qui caractérisait notre démarche vers le socialisme à la française, à savoir la nécessité de l’union à la base qui n’est pas construite dans les seuls moments électoraux mais fait donne au parti un rôle actif, celui de favoriser l’intervention populaire par rapport aux résistances et aux propositions. On peut penser qu’il y a là un rééquilibrage que personnellement je souhaite depuis longtemps entre pratiques de sommet en vue d’alliances électorale et rôle du parti. Même si une part importante de l’interview est consacré aux dites alliances avec l’union de la gauche, les insoumis et quelques autres groupuscules, le réquilibrage est patent.

On pourrait regretter le manque de précision sur des questions fondamentales, l’Etat, l’Europe, l’évolution de la situation internationale et la nécessité de renouer avec les partis communistes, de ce point de vue nous sommes encore loin du compte, mais on peut également considérer que la seule solution pour ce Congrès qui devrait être extraordinaire c’est de choisir de construire ensemble une base commune ouverte et sur laquelle on demanderait aux communistes de trancher. Il est clair que la participation aux luttes si elles sont conçues avec perspective et efficacité ne peut que nous aider à poser ces questions essentielles pour aboutir à une base commune.

enfin au niveau d’une approche favorable de cette intervention, il est clair que ce soit dans l’Université d’été ou dans la revue théorique qu’il anime, Guillaume Roubaud-Quashie a su faire preuve à la fois d’une capacité d’écoute et dans le même temps d’un retour à Marx et au marxisme qui est de bonne augure après toutes ces années d’errance à la fois tactiques et intellectuelles.

Guillaume Roubaud-Quashie : « Nous voulons rassembler pour dépasser le capitalisme »

Écrit par Léo Purguette mardi 20 février 2018 09:36

Guillaume Roubaud-Quashie est membre du comité exécutif national du PCF. Il anime un débat ce mardi 20 février à 18h, la fédération PCF 13 sur le thème : « Notre démarche de transformation et de rassemblement » sur la délicate question du rassemblement dans la perspective du congrès extraordinaire qui se tiendra en novembre.

Vous distinguez rassemblement et alliance électorale. Qu’est-ce à dire ?

C’est très simple, notre objectif de communistes est le dépassement du capitalisme parce qu’il nous mène dans le mur. Il épuise notre planète et entrave la poursuite du développement de l’humanité. Nous voulons rassembler tous ceux qui ont intérêt au dépassement du capitalisme et, de façon très immédiate, au progrès social. Nous le savons, une lutte victorieuse suppose le nombre, c’est la force de notre classe. Nous ne limitons donc pas la question de rassemblement aux seuls moments électoraux et aux alliances. Nous voulons rassembler dans la durée les salariés et au-delà ceux que Pierre Laurent a appelé les 99% et qui subissent la domination d’une part infime de la population.

La séquence électorale de 2017 a été douloureuse pour les communistes, quelles leçons en tirez-vous ?

Le candidat que nous avons soutenu à la présidentielle a réalisé un bon score mais l’élection d’Emmanuel Macron et le score que nous avons réalisé aux législatives -le plus mauvais de notre histoire- sont en effet des éléments négatifs. Néanmoins, grâce à notre implantation, nous avons réussi a maintenir deux groupes parlementaires. La construction que nous avons élaborée depuis 2008, c’est à dire le Front de gauche, a été décrétée forclose par celui qui a été notre candidat à deux reprises. Nous avons par la suite été confrontés à des fins de non-recevoir très brutales en Corse. Dans la perspective des européennes nous avons rencontré Ensemble, Générations, le MRC, République et socialisme, Diem 25 le mouvement de Varoufakis mais les insoumis n’ont pas pour l’heure donné suite à notre demande. La France insoumise se construit en hérisson, elle refuse tout rapprochement. Nous n’en tirons pas la leçon qu’il faudrait pour autant renoncer à tout rassemblement.

À la suite de la législative partielle dans le territoire de Belfort, Jean-Luc Mélenchon a estimé que l’union de la gauche est « un étouffoir ». Partagez-vous cette assertion ?

Les faits sont têtus. À Belfort comme dans le Val-d’Oise où il n’y avait pas d’unité, les scores sont très préoccupants et le peuple progressiste n’a pas trouvé d’incarnation majoritaire. L’union de la gauche telle que nous l’avons élaborée par le passé ne peut pas être simplement répétée car le total gauche est très réduit et parce qu’elle a aussi engendré des déceptions lourdes. La question fondamentale c’est : comment fait-on pour changer la situation actuelle ? Emmanuel Macron mène des réformes qui sont toutes minoritaires et nous n’arrivons pas à le stopper. Nous ne voulons pas l’union pour l’union mais l’union pour changer. Cela passe par l’essor et le redéploiement du Parti communiste et par une dynamique de rassemblement large sur des contenus déterminés.

Les luttes sociales sont nombreuses mais éparses comment comptez-vous contribuer à les rassembler ?

Les états généraux du progrès social que nous avons tenus en région parisienne sont une première étape. Il faut faire converger les luttes et leur donner de la force en pensant un projet de société.

