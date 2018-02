Thez National interestL’ancien Empire soviétique contre-attaque

Beaucoup de ces activités apparemment disparates reflètent la quête de la Russie pour un monde multipolaire. Ce principe d’organisation de la politique étrangère russe a été énoncé pour la première fois au milieu des années 1990 par le ministre russe des Affaires étrangères, Yvegeny Primakov. Il a été repris dans tous les principaux discours de politique étrangère de Sergueï Lavrov depuis 1994, d’abord en tant qu’ambassadeur de la Russie à l’ONU et depuis quatorze ans en tant que ministre russe des Affaires étrangères. Poutine a ponctué ce thème dans sa complainte en 2005 selon laquelle « l’éclatement de l’URSS était la plus grande tragédie géopolitique du 20ème siècle » et lors de son discours à la conférence de sécurité de Munich en 2007, quand il a dénoncé « la domination monopolistique des Etats-Unis rapports. »

Plus près de nous, la Russie espère réaffirmer ses anciens liens commerciaux avec Cuba et reprendre les opérations militaires et de renseignement sur l’île. Le conseiller américain à la sécurité nationale, HR McMaster, a récemment mis en garde contre l’ingérence de la Russie dans les prochaines élections présidentielles mexicaines, en faveur d’un candidat populiste qui fait campagne sur des thèmes anti-américains . Les responsables canadiens ont mis en garde contre les opérations d’ influence russe dans le pays. Le Kremlin utilise des prêts pour soutenir le régime autoritaire de Maduro au Venezuela, engloutissant une grande partie des actifs pétroliers et gaziers du pays à des prix défiant toute concurrence.

Au Moyen-Orient et en Afrique, Moscou est maintenant aux commandes en essayant de naviguer dans une transition pacifique du pouvoir vers un ordre politique post-Assad. La Russie a récemment signé un important contrat d’armement avec la Turquie, alliée de l’OTAN, et collabore avec Ankara pour empêcher un nouvel expansionnisme kurde en Syrie. conclu un accord avec l’Egypte qui permettrait aux avions russes d’opérer hors des bases égyptiennes; et a augmenté son soutien à un chef de guerre libyen qui contrôle maintenant la moitié du pays. En Afrique du Sud, la Russie est au plus profond des scandales de corruption qui ont secoué le gouvernement Zuma

En Europe, il existe des preuves de tentatives russes d’influencer le vote du Brexit 2016 et de promouvoir des candidats d’ extrême droite et marginaux ayant des liens avec le Kremlin lors des élections en France, en Allemagne et en Italie. Moscou a également cherché à attiser le séparatisme catalan avant le référendum sur l’indépendance d’octobre 2017 et a soutenu un coup d’État au Monténégro pour l’empêcher d’adhérer à l’OTAN. Le Kremlin a jalonné la voie de l’intégration des pays balkaniques à l’Ouest avec de nombreux obstacles. Le ministre bosniaque de la sécurité a récemment averti que des mercenaires formés par la Russie avaient mis en place une unité paramilitaire pour soutenir Milorad Dodik, le chef séparatiste serbe du pays.

L’ingérence de la Russie dans le système politique américain fait partie d’une campagne mondiale plus large visant à saper ce que le Kremlin considère comme un ordre international dominé par l’Occident et à rogner sur les normes libérales et les institutions qui le sous-tendent. Comme le personnage du film Zelig de Woody Allen en 1983 , Poutine et ses sbires se sont manifestés dans presque tous les coins du globe pour contester l’influence américaine et sa direction de cet ordre.

Depuis 2012, la Russie mène une campagne sophistiquée, bien financée et généralement couronnée de succès pour réaffirmer son influence mondiale aux dépens de l’Occident . Cependant, il n’est nullement évident, comme le prétend la nouvelle stratégie de défense nationale, que la Russie veut façonner un monde conforme à son modèle autoritaire et obtenir un droit de veto sur les décisions économiques, diplomatiques et sécuritaires des autres nations. On ne sait pas non plus si l’administration a la volonté ou la capacité de réagir de manière efficace et durable à la Russie globale, étant donné l’instinct surnaturel de Trump de donner à Poutine un comportement agressif en Russie et un processus de décision interorganisationnel désorganisé.

Il a fallu beaucoup de temps, mais l’administration Trump, dans la Stratégie de sécurité nationale et la Stratégie de défense nationale récemment publiée, parle enfin de la Russie en tant que concurrent stratégique. Mais avant que la bureaucratie de la sécurité nationale ne prenne la tête de la guerre froide, Washington devrait prendre son souffle et relever ce défi avec patience, réalisme, prudence et retenue pour éviter de dépasser les attentes en protégeant les intérêts américains.

Au cours de la dernière décennie, Poutine a parlé de « l’anarchie de l’exceptionnalisme américain » et de sa mauvaise gestion de l’ordre international libéral. Les expositions AF, dans son mémoire, sont l’invasion américaine de l’Irak par l’administration Bush en 2003 et la mauvaise gestion de l’économie nationale; la décision de l’administration Obama de renverser le régime de Kadhafi en 2011 et de s’éloigner des débris qu’elle a laissés derrière elle; Les efforts d’Obama pour soutenir le renversement du régime d’Assad; La promotion par les États-Unis de la démocratie et des «révolutions colorées» dans l’ex-Union soviétique; et une décennie d’échec de la politique en Afghanistan . Dans l’esprit de Poutine, nombre de ces actions ont contribué à engendrer l’état actuel de désordre global, la montée de l’extrémisme islamique et la tourmente qui a englouti le Moyen-Orient.

Ainsi, l’activisme mondial de la Russie est profondément enraciné dans la vision de Poutine de ce à quoi il veut que le monde ressemble et du rôle et de la position globaux de la Russie dans ce monde. En outre, Moscou ne le fait pas, simplement parce qu’elle est hostile au pouvoir de l’Occident et veut miner les institutions démocratiques, sécuritaires et économiques occidentales, bien qu’elle le fasse certainement. La Russie se mondialise également en raison de son économie atone au pays et de son désir de faire davantage d’affaires à l’étranger – et parce que le fait d’être considérée comme l’égale des États-Unis sur la scène mondiale et de défendre les États-Unis est une bonne politique.

Que ferait George Kennan?

George Kennan a un jour comparé les Etats-Unis à un dragon géant et endormi: lent à se réveiller mais une fois éveillé, il se débat violemment pour tuer ceux qui ont troublé sa tranquillité. Maintenant que l’administration Trump a reconnu la Russie comme une priorité majeure de sécurité nationale, elle ne devrait pas chercher à détruire les dragons, mais commencer par poser les questions suivantes: quels intérêts américains sont menacés par les actions russes et quelle est la probabilité La Russie peut atteindre ses objectifs; quel est l’objectif que Washington espère atteindre en repoussant ces activités et pourquoi nous attendons-nous que les mesures proposées l’atteignent; Quels sont les coûts et les conséquences probables de ces mesures et comment pourraient-elles être gérées ou atténuées? et que devrions-nous faire si nos mesures ne parviennent pas à faire progresser nos résultats préférés.

En répondant à ces questions, il est important de se rappeler que le Kremlin ne fonctionne pas à partir d’un plan directeur et que nous ne regardons pas Cold War, la suite. Le Kremlin ne veut pas diriger le monde. Poutine comprend les limites de la puissance russe et les coûts et les risques d’être le gros chien sur le bloc; il veut plutôt accélérer la transition du monde unipolaire de l’après-guerre froide dirigé par Washington vers un monde à plusieurs pôles dans lequel la Russie a une place sûre à la table. Le Kremlin n’offre aucune alternative viable à la commande existante.

La Russie n’a pas non plus créé les problèmes qu’elle exploite; Au contraire, il profite des opportunités pour combler les vides créés par la doctrine «America First» de Trump et les faux pas américains et occidentaux. En effet, les activités russes sont moins de feu et de fureur et plus pour le spectacle et pour renverser l’oiseau aux États-Unis. La Russie continuera à se retirer de la Chine dans la région Asie-Pacifique. La Russie n’est pas près de dominer l’Europe, ses activités en Afrique et dans cet hémisphère ont une valeur nuisible mais ne sont pas des changeurs de jeu, et le Kremlin n’a aucun intérêt à réparer un Moyen-Orient brisé, en colère et dysfonctionnel.

En outre, la Russie n’est pas à l’abri de la surenchère ou du retour de flamme. Le Kremlin a réussi à limiter les efforts d’intégration et de réforme intérieure de l’Ukraine, et il a également exacerbé les tensions dans l’unité transatlantique. Mais pour la première fois en une génération, l’agression russe en Ukraine et les menaces contre d’autres États européens ont déclenché un véritable débat au sein de l’OTAN sur l’amélioration des défenses de l’Alliance et certaines augmentations nécessaires des dépenses de défense alliées. L’agression de la Russie contre l’Ukraine a cimenté l’orientation occidentale de cette dernière et a suscité un intérêt au cœur des rêves de Moscou d’intégrer l’Ukraine dans l’Union économique eurasienne (EEU), pièce maîtresse de l’objectif de Poutine de créer un contrepoids dirigé par la Russie.

Bien que l’intervention de la Russie à l’élection présidentielle américaine de 2016 ait alimenté le dysfonctionnement politique, elle a également provoqué une tempête politique qui a affaibli la capacité de Trump à rétablir les relations avec Moscou et renforcé les sanctions contre la Russie. et une empreinte politique et économique croissante dans plusieurs pays de l’UE ou de l’OTAN. Le soutien de Moscou à la candidate à l’élection présidentielle française d’extrême droite, Marine Le Pen, s’est également retourné contre lui. Il a non seulement souligné les tentatives de la Russie d’intervenir dans la politique française, mais a également renforcé la sensibilisation du public européen aux efforts d’influence de Moscou et a renforcé la résilience européenne face à l’ingérence russe. Les efforts antérieurs de la Russie pour montrer son leadership mondial ou régional – à travers les BRICS, l’OTSC et l’UEE – ont tous échoué.

Ainsi, les Etats-Unis ne devraient pas confondre les activités russes avec succès – toutes leurs actions ne donneront pas les résultats souhaités par Moscou ou nuisent à d’importants intérêts occidentaux. Lorsque cela est le cas, l’Occident devrait veiller à ne pas réagir de manière excessive, car cela ne ferait que renforcer Poutine aux yeux du public russe et lui conférerait le statut mondial dont il a besoin, lui donnant des victoires peu coûteuses.

Le Kremlin n’abandonnera pas sa stratégie globale et lorsque les activités russes menaceront les intérêts et les valeurs occidentaux, tels que ses tentatives de saper les processus démocratiques et les institutions économiques et de sécurité transatlantiques, les Etats-Unis et leurs alliés devraient chercher à réduire, contenir ou minimiser impact sur ces intérêts. Mais le cœur de la réponse américaine aux activités mondiales de la Russie devrait s’articuler autour de sanctions plus ciblées et d’informations sur ce que fait la Russie dans les pays alliés et amis et échanger les meilleures pratiques pour renforcer la résilience de leurs sociétés, institutions politiques, secteur financier et cyber Infrastructure. Cela mettrait également en évidence les échecs russes et les coûts énormes pour l’Etat russe de ses activités. C’est l’approche large que l’Occident a adoptée pour des activités soviétiques similaires pendant la guerre froide. Cela a fonctionné à l’époque et cela peut fonctionner à nouveau tant que les États-Unis et leurs partenaires se rappellent forces et valeurs fondamentales.

Richard Sokolsky, actuellement boursier non résident de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a servi dans le département d’État pendant trente-sept ans.

Paul Stronski est senior fellow chez Carnegie et ancien directeur de NSC pour la Russie et l’Asie centrale.