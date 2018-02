Les gouvernements de Suárez et González ont récompensé les membres de la dictature chilienne pour leurs «mérites»

C’est la lettre d’une mère désespérée. « Ma fille María Isabel Beltrán Sánchez est née le 2 mai 1952 à Santiago du Chili. Elle a été le seul enfant pendant 10 ans, puis Roberto et Felipe sont nés. Il a grandi dans une maison modeste, de travailleurs. Depuis l’enfance, María Isabel était une fille agitée et rêveuse, mais très responsable « . Quelques paragraphes plus tard, Oriana Sánchez révèle la fin dramatique: sa fille a été kidnappée, torturée et assassinée par la dictature d’Augusto Pinochet .

L’horreur prend une dimension particulière dans ce cas: Oriana a réussi à voir sa fille à l’école d’artillerie de Linares, l’un des principaux centres de détention de la dictature chilienne. « Mamita, ils vont me tuer, » la jeune femme a réussi à lui dire. Ensuite, ils les ont séparés. Pour toujours. « J’ai tranquillement quitté cet endroit. Son coeur était déchiré. Depuis cette date, je n’ai plus revu ma chère fille. Je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles », écrit sa mère plusieurs années plus tard.

Lorsque Maria Isabel est descendu en enfer, le responsable du « Département de recherche » au camp de torture était le brigadier Jorge Zincke, l’ un des nombreux militaires qui ont suivi strictement les instructions du régime Pinochet après le coup d’ Etat sanglant contre le gouvernement légitime de Salvador Allende. Onze ans après l’instauration de la dictature, alors que pratiquement toute la planète connaissait les très graves violations des droits de l’homme enregistrées au Chili, Zincke a reçu une récompense inattendue. Ce ne serait pas Pinochet qui l’aurait décoré, ni aucun autre dictateur de la région. Cette fois, la médaille viendrait de loin. De loin.

Comme en témoigne Público , le gouvernement de Felipe González a remis le 26 avril 1984 à l’armée chilienne la Grande Croix de l’Ordre Militaire du Mérite avec un insigne blanc. Le décret signé par le roi Juan Carlos et ensuite ministre de la Défense, Narcís Serra, ne se penche pas sur les motivations que le bureau exécutif du PSOE a eues pour offrir une telle distinction à une personne formidable. Le texte officiel ne parle que des «mérites et circonstances» de Zincke, qui devint commandant en chef adjoint de l’armée sous la dictature de Pinochet.

Médailles données à Fernando Matthei (ci-dessus) et Jorge Zincke (ci-dessous).

Pour trouver leurs raisons, il faut revenir à la législation qui, à l’époque, qqui réglait ce genre de distinctions. Selon les dispositions de la loi 15/1970, qui avait promu le régime de Franco, ce type de décorations cherchait à « récompenser les mérites, les emplois, les services ou les actions distinguées en temps de paix ». Dans cette catégorie a été encadrée, selon la logique du gouvernement Gonzalez, la médaille décernée à l’armée de Pinochet.

Suarez aussi

Cependant, l’exécutif du PSOE n’a pas été le premier à décerner un membre de la dictature sauvage chilienne. Trois ans plus tôt, le 6 octobre 1981, le gouvernement d’Adolfo Suárez a fait de même avec le général Fernando Matthei , un membre éminent de la Junte militaire qui gouvernait les destinées du Chili sur la base du sang et du feu. Dans son cas, le décret par lequel il obtint la Grande Croix de l’Ordre Militaire du Mérite avec un insigne blanc fut signé par le Roi Juan Carlos et par le Ministre de la Défense, Alberto Oliart.

Quelques années plus tard, l’Association des parents de prisonniers politiques Exécuté du Chili a pris tribunal Matthei comme présumé responsable de la mort du général Alberto Bachelet père de Michelle Bachelet ancien président en 1984. Sa mort est survenue suite à la Les souffrances ont souffert pendant la période où il est resté entre les mains de ses anciens collègues des forces armées, qui ne lui ont pas pardonné son attachement à la démocratie. Bachelet a été torturé à l’Air War Academy qui dirigeait alors Matthei. Cependant, la Cour suprême du Chili a refusé à deux reprises d’être jugée pour ce crime.

Selon d’autres témoignages, le général distingué par le le gouvernement de Suárez a «dirigé et sélectionné ceux qui devaient être torturés et interrogés» . C’est ce qu’a déclaré le premier caporal Sergio Lontano Trureo, qui a même affirmé qu’il l’avait vu battre à côté d’un autre officier «deux prisonniers debout et les yeux bandés». Matthei est décédé le 19 novembre 2017 à l’Hôpital de la Fuerza Aérea du Chili. Il avait 92 ans.

Plus de prix pour l’horreur

Ces distinctions aux Pinochetistas militaires s’ajoutent aux prix accordés par les gouvernements de Suárez et González à plusieurs membres de l’autre grand régime de l’horreur qu’a souffert l’Amérique latine: la dictature argentine de Jorge Rafael Videla. Comme l’a révélé le public à travers différents rapports publiés en 2014, l’État espagnol a accordé des distinctions à cinquante militaires et civils qui faisaient partie de ce régime.

Dans ce contexte, le gouvernement González a même maintenu la politique d ‘ «échange de soutien diplomatique» avec la dictature argentine , facilitant son accès à différents forums internationaux. D’ici là, leurs dirigeants étaient déjà responsables de 30 000 disparitions.