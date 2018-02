Dans un article datant de 1970, Szymon Datner, historien juif pionnier, estimait que 200 000 juifs étaient morts aux mains des Polonais durant la Seconde Guerre mondiale. En tentant de fuir les wagons à bestiaux et les camps de la mort, ils l’ont trouvé après avoir été remis aux autorités, informés qu’ils se cachaient ou ont été assassinés par leurs voisins polonais.

De 1942 à 1945, selon les calculs de Datner, sur les 250 000 Juifs qui ont tenté d’échapper aux Allemands en Pologne occupée, seuls 10 à 16 % ont survécu.

Lui-même survivant juif de l’Holocauste, Datner devint directeur de l’Institut historique juif de Varsovie et travailla comme historien pour l’Institut de la mémoire nationale de Pologne (IPN). Mais s’il était vivant aujourd’hui, il serait potentiellement poursuivi pour ses découvertes scientifiques.

Le 6 février, le président polonais Andrzej Duda a promulgué des amendements à la loi de l’Institut de la mémoire nationale – Commission pour la poursuite des crimes contre la nation polonaise. Parmi ces amendements, figure cette section controversée du projet de loi : « Quiconque prétend, publiquement et contrairement aux faits, que la nation polonaise ou la République de Pologne est responsable ou coresponsable des crimes nazis commis par le Troisième Reich … ou pour d’autres crimes qui constituent des crimes contre la paix, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, ou quiconque diminue d’une manière flagrante la responsabilité des véritables auteurs desdits crimes – sera passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. »

Avec son langage flou, cet amendement pourrait envoyer Datner, un historien respecté qui a travaillé pour l’Institut de la mémoire nationale, directement en prison.

Dans une cinglante tribune publiée après l’annonce du président, l’historien Jan T. Gross a dénoncé la loi, déclarant que, plutôt que de protéger la réputation de la Pologne, son « but ultime est de falsifier l’histoire de l’Holocauste ». Gross a été interrogé à au moins trois reprises sur des déclarations factuelles peu complaisantes concernant les actions des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour être précis, il n’y a pas de débat à avoir sur le fait que les Polonais ont contribué à sauver les Juifs. Plus de 6 700 Polonais – plus que n’importe quel autre pays – ont été honorés par le mémorial de Yad Vashem de Jérusalem en tant que Justes parmi les Nations : des individus qui ont mis en danger leur propre vie pour sauver des Juifs.

Cependant, au cours des dernières années, les chercheurs ont découvert des preuves de plus en plus sombres des interactions entre Juifs et Polonais au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et leur travail a été violemment accueilli et totalement rejeté par de nombreux Polonais qui ont l’impression que leurs ancêtres ont agi de manière tout à fait honorable pendant la guerre.

Comme l’histoire de l’Holocauste se situe désormais sur le chemin dangereux de la politisation, le dialogue entre Juifs et Polonais devient de plus en plus difficile. C’est « un sujet qui défie la caractérisation simpliste et qui est chargé d’émotion », a déclaré le Dr Laurence Weinbaum, rédacteur en chef du Journal des affaires étrangères d’Israël. Il a applaudi le travail « courageux » des historiens polonais en découvrant des faits dérangeants.

« Une certaine partie de l’université polonaise s’est distinguée de manière courageuse et franche dans sa façon de traiter la question complexe dont les Polonais confrontaient les desseins allemands pour anéantir ses Juifs.

« L’historiographie atroce qui a émergé de leurs recherches n’a aucun équivalent dans l’Europe post-communiste, et nous a donné un vaste aperçu de l’horrible tragédie qui s’est produite dans la Pologne en temps de guerre », a déclaré Weinbaum.

Les faits

Havi Dreifuss, chercheur à l’Université de Tel Aviv et directeur du centre de recherche de Yad Vashem sur l’Holocauste en Pologne, a récemment déclaré sans équivoque : « Nous savons que des Polonais ont été impliqués dans le meurtre de Juifs à plusieurs occasions.

Selon le musée de l’Holocauste de Washington, Polonais en uniforme et citoyens individuels ont été complices dans la condamnation à mort de leurs voisins juifs.

« La Pologne a été brutalement occupée par les Allemands … Dans leur plan meurtrier d’exécutions, les forces allemandes ont fait appel à des agences polonaises, telles que les forces de police et les chemins de fer polonais, pour la surveillance des ghettos et la déportation des Juifs. Les Polonais ont souvent contribué à l’identification, à la dénonciation et à la traque des Juifs dans la clandestinité, profitant souvent du chantage associé, et ont participé activement au pillage des biens juifs. »

Il y eut en particulier le massacre notoire de centaines de Juifs enfermés dans une grange en feu à Jedwabne, ainsi que des actes similaires dans d’autres parties du comté de Łomża durant l’été 1941. Dans ces endroits, les Polonais locaux étaient « très impliqués dans le meurtre de leurs voisins juifs », a déclaré Dreifuss.

Plus tard, après la fin de la guerre, dans le cadre de la vague antisémite d’après-guerre qui a balayé l’Europe, il y a eu quelques pogroms en Pologne, dont celui de Kielce, le plus connu. En 1946, les Polonais ont massacré 40 survivants de la Shoah à Kielce et en ont blessé 40 autres. Des centaines ont été tués dans d’autres endroits après la libération de la Pologne, a déclaré Dreifuss.

« Ces deux événements – des pogroms comme celui de Kielce et les événements du comté de Łomża – ont été perpétrés à des moments et dans des lieux spécifiques », a déclaré Dreifuss. « Les dernières études concernent autre chose : ces dernières années, des chercheurs polonais ont essayé de comprendre ce qui est arrivé aux Juifs qui fuyaient les nazis entre 1942 et 1945 ».

Dreifuss a dit que le premier à se référer à ce phénomène était l’historien polonais-juif Datner, qui a porté à 200 000 le nombre de Juifs ayant péri aux mains des Polonais.

« La recherche actuelle montre qu’ils sont morts non seulement à cause des Allemands mais également en raison de l’implication profonde des Polonais de toutes les franges de la société. Parfois, les Juifs ont été capturés et remis aux Allemands, ou ont été capturés et remis à la police bleue [police polonaise dans la Pologne occupée allemande]. Et certains ont été tués par des Polonais », a déclaré Dreifuss.