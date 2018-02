A propos de Marx : l’étrange permanence de la médiocrité du personnel politique

» Lorsqu’on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre

– le bouleversement matériel – qu’on peut constater d’une manière scientifiquement rigoureuse – des conditions de production économiques

– et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques,

bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout. »

Karl MARX : Préface de la Critique de l’économie politique 1859

marx ne se contente pas de mettre en évidence une méthode pour une analyse scientifique rigoureuse, mais il est très attentif aux formes idéologique, politique, idéologiques sur lesquelles les hommes prennent conscience et là il exerce une critique sans pitié. Il y a Marx journaliste, mais toute l’oeuvre de Marx y compris l’austère Capital fourmille de formules assassines et drolatiques du type « L’agneau de dieu signale la nature moutonnière du Chrétien », Proudhon déchaîne sa verve et ce jusque dans ce qui aurait dû être un éloge funèbre et qui est le renouvellement de tous les éreintements. Marx est un grand lecteur, il aime particulièrement Balzac à qui il empruntera « l’opium du peuple ». Chez Balzac c’est la loterie, pour Marx on le sait c’est la religion. Il y a aussi Eschyle, Shakespeare dont il parodiera Hamlet avec son spectre qui hante l’Europe et surtout Timon d’Athènes et l’amour de l’argent. Mais son style est surtout parent de celui de son ami Heine, leurs communes origines juive en feront des maîtres du witz, la plaisanterie qui fuse et crée des évidences incontournables.

On ne peut qu’admirer l’ampleur de la pensée de Marx, son génie, mais personnellement ce qui m’attache à lui comme au compagnon de voyage d’une vie, ce sont deux approches. la première j’en ai parlé hier c’est la manière dont il unira toute sa vie une théorie avec une curiosité intellectuelle pour les civilisations et la manière dont partout, l’économie, la double relation de l’homme à la nature et des rapports de production, n’est déterminante qu’en « dernière instance » pour reprendre l’expression d’Engels. La seconde est justement le style avec lequel il traque les illusions réactionnaires, la haine de l’emphase, des proclamations creuses et surtout son art de débusquer le caractère réactionnaire de certaines utopies, ce qui déclenche chez lui une ironie mordante qui lui vaudra un maximum d’ennemis. Ce sont ces traits, celui d’une curiosité insatiable et du goût du witz qui ont fait de lui un ami, nous partageons un intérêt sans cesse renouvelé pour la cocasserie humaine, la manière dont chacun se débat et la haine de l’hypocrisie. Cette manière dont le capital a l’art de transformer comme « Ricardo » les hommes en chapeaux, tandis que hegel les transforme en idées, ce goût pour l’individu concret dans sa trivialité opposé à toutes les marionnettes de l’invention religieuse et des faux humanismes creux.

Après avoir relu avec bonheur ses articles dans la Nouvelle gazette rhénane, je me suis demandé comment il jugerait de la situation française, ce pays qu’il considère à la fois comme celui de la lutte des classes et pourtant de la courte vue sur le plan politique et philosophique… Cette « nation d’émeutiers » sensible à tous les leurres et qui veut toujours aller à la conclusion sans s’encombrer de lourdes démonstrations … Comment aurait-il jugé de ce paradoxe qui a fait que la France qui venait durant une année de mener un mouvement exemplaire contre le code travail a fini par élire pour président celui qui exprimait la volonté de pousser jusqu’au bout une politique dont personne ne voulait.

Comment aurait-il jugé l’impossibilité du personnel politique d’apporter la moindre perspective à ce mouvement et ce n’est pas la première fois en France.

A propos des dirigeants politiques, voici le constat que l’on peut faire devant leur permanence.

Quand les derniers tenants de la fonction l’ont déconsidérée à un point tel que se pose la question de la disparition de l’organisation elle-même, il devient quasiment obligatoire de renouveler les mêmes ou des clones pour préserver l’institution. A un tel niveau, les changements sont si périlleux pour elle et le vivier de recrutement si étroit qu’il ne reste plus qu’à introniser ceux qui ont manifestement produit la déchéance et l’inertie du collectif tant il s’est rétréci et a conscience de sa fragilité.

L’emphase, la pauvreté de pensée accompagnée de la répétition monotone du thème que l’on veut fondamental mais qui tourne sur lui-même pour être un morceau oratoire ou prétendre l’être n’est plus que mauvaise rhétorique et qui tombe dans le faux pathétique. Ce sont rêveries de jouvencelle sur la nécessité de tous les sacrifices pour sauver la France, c’est-à-dire le parti devenu bien de copropriétaires s’en partageant les dépouilles… Le tout accompagné de ragots sordides dont on fait l’aliment des médias pendant quelques jours. Tout semble fait pour occulter le fond et lui substituer querelles de personne, proclamations générales et opportunistes.

C’est un modèle de civilisation que le Capital tente d’imposer comme justification de la régression, l’appel à la « démocratie », la dénonciation de la « dictature communiste » face à toute alternative fait partie de l’accompagnement de l’accumulation, on justifie les invalides du capital par une vision « caritative » et « démocratique ».que l’on prétend opposer au danger sanglant des révolutions, à la famine qu’elles engendrent Que dire quand ceux qui ont à charge de représenter les exploités, les victimes adhèrent plus ou moins à toutes les caricatures et illusions « religieuses » sur la démocratie-dictature de la bourgeoisie?

On attend les revendications précises face aux disposition qui tombent et toutes vont non seulement dans le sens du maintien de l’ancien, mais de la régression, du démantèlement des « conquis ». dans le même temps, l’opposition réclame « tout », du communisme à la modernité, de l’Europe idéale à l’identité retrouvée, pour éviter l’exigence précise, le but et les moyens. On fait honte à ceux qui pratiquent l’excès dans l’exploitation, on dénonce les turpitudes, les sexuelles sont privilégies et là encore elles démontrent l’état des institutions, sans qu’il soit touche au Capital ou au profit. mais les buts et les moyens s’ils ne sont pas ceux du capital sont d’un flou qui ne convainc personne et certainement pas ceux sur qui tombe la rossée. A cette impuissance du style correspondent des hommes dont la seule fonction est de sauver les meubles pour des partis devenus groupusculaires, le nombre d’adhérents se réduit autant que celui d’électeurs, à la fonction agrégative succède celle de la division autour de combats de chefs..

dans cette absence, l’extrême droite peut même faire proliférer sa « révolution » haineuse pour que rien ne change.

Pourquoi en sont-ils arrivés là, c’est sans doute parce que dans « ces bouleversements » qui pour Marx sont essentiellement la manière dont le développement des forces productives se trouve entravé par l’état des rapports de production. Il y a alors des « besoins de la société » (dans la complexité des diverses formations sociales) non mis à jour, ne trouvant pas de solutions concrète, alors les partis politiques comme les autres institutions participent de cet ébranlement selon leur propre mode d’organisation. et tentent d’y résister en s’accrochant à l’existant.

Il en est ainsi des partis politiques et de la suspicion dont ils font l’objet, la tentative même de profiter de cette déconsidération pour imposer un mouvement autour d’un chef connait rapidement le même désaveu d’ailleurs, les « nouveautés » s’épuisent dès qu’apparaît le caractère bien connu de ce dont on ne veut plus et plus la base de consensus se rétrécît encore plus rapidement…. Vous remarquerez le caractère quasi universel de cette loi dans une période historique où la quasi totalité des partis ont de fait renoncé à toute perspective de changement de société, toute stratégie transformatrice et sont donc la proie de cet ébranlement dont parle Marx à laquelle ils ne savent répondre que par le maintien de ceux qui sont en place.

Nul n’y échappe tant qu’une issue ne se dessine pas, et il s’agit d’un cercle vicieux qui entretient l’impossibilité d’une issue et l’inertie des masses, il faut probablement aller jusqu’au bout de cet effet et la seule solution est de coller au plus près du terrain tout en ne renonçant pas à une conscience de la nature planétaire de l’ébranlement et les dangers dont il est porteur. ..

Danielle Bleitrach

Publicités