le La Maison des Esclaves se dresse sur la côte rocheuse de l’île de Gorée, au large des côtes du Sénégal, comme une grande tombe rouge. Pendant les années de son fonctionnement, le bâtiment servait de point de rendez-vous aux esclavagistes qui trafiquaient une ressource apparemment inépuisable: les Africains, dont le corps même devenait la richesse des hommes blancs. Un portail connu sous le nom de «Porte du non-retour», menant aux navires négriers, offrit aux derniers prisonniers un dernier aperçu de la maison, avant qu’ils ne soient semés au vent et vendus en Occident. Pendant près de quatre siècles, ce trafic s’est poursuivi, ensemençant les populations des Caraïbes, du Brésil, d’Argentine, du Mexique et d’Amérique centrale et du Nord, drainant les sociétés de leurs populations principales tout en fomentant des conflits civils. En haute mer,

J’ai visité l’île de Gorée en 2003, avec un groupe d’universitaires noirs, quelques jours après que George W. Bush soit venu sur l’île et ait offert des platitudes sur les cruautés de l’histoire humaine mais il s’est excusé du rôle des Etats-Unis dans le commerce de l’esclave transatlantique. Les résidents de l’île nous ont accueillis dans les marchés comme des parents perdus depuis longtemps. Un jour, au cours d’un dîner, un guide sénégalais nous informa que nous n’étions ni leurs frères et sœurs ni même des parents éloignés de l’Afrique, ce qui implique que les salutations sur le marché avait été simplement une tactique de vente intelligente dirigée vers les Américains noirs crédules qui voyagent sur le continent à la recherche de racines, comme s’ils étaient abusés enfants adoptifs cherchant futilement leurs parents biologiques. « Vous êtes Américains. C’est tout », a-t-elle dit. Cet échange a eu lieu il y a quinze ans, mais je me souviens encore de la façon dont ses paroles étaient suspendues dans les airs, comme un verdict de culpabilité. La politique de «non-retour», a-t-elle suggéré, s’appliquait aussi aux descendants lointains.

Il y a une dissonance fondamentale dans le terme «afro-américain», deux ascendances rivales conjointes par un trait d’union. Cette dissonance – un trait d’union de l’histoire brutale qui est intervenue entre l’Afrique et l’Amérique – est le sujet de « Black Panther », premier volet brillant de Ryan Coogler de l’histoire du personnage noir de Marvel Comics. « J’ai beaucoup de mal en moi », a déclaré Coogler à l’audience de la Brooklyn Academy of Music mercredi soir. « On nous a enseigné que nous avons perdu les choses qui nous ont rendus Africains. Nous avons perdu notre culture, et maintenant nous devons nous débrouiller avec des déchets. »L’Amérique noire est constituée en grande partie par les descendants de personnes non seulement amenées au pays contre leur volonté mais plus tard intronisées dans une forme ambivalente de citoyenneté sans leur participation . Le quatorzième amendement, qui accordait la citoyenneté à tous ceux qui sont nés ici, aurait résolu la question du statut des ex-esclaves, bien que ces quatre millions d’individus n’aient pas été consultés lors de sa ratification. Le rendement tacite de cette histoire est la possibilité que les mots « Africain » et « Américain » ne soient pas joints par un trait d’union mais séparés par une ellipse.

Nos sensibilités sont habituées aux films de Marvel offrant des lignes claires d’héroïsme et de méchanceté, mais « Black Panther » tranche avec son méchant, Ulysses Klaue, un marchand d’armes blanc basé en Afrique du Sud, à mi-chemin du film. T’Challa de Chadwick Boseman, la Black Panther et le roi de Wakanda, affrontent Erik Killmonger, un mercenaire américain noir, joué par Michael B. Jordan, comme un rival, mais les deux personnages sont essentiellement des réponses duels à cinq siècles d’exploitation africaine aux mains de l’Occident. Le méchant, dans la mesure où le terme s’applique, est l’histoire elle-même.

Wakanda est un royaume technologiquement avancé en Afrique centrale qui n’a jamais été colonisé par aucun pouvoir occidental. T’Challa, noble chef d’un peuple non vaincu, soutient l’isolationnisme qui a toujours protégé le royaume; Killmonger, poussé par les horreurs qui ont frappé ceux qui ont été volés sur le continent, envisage une révolution mondiale, menée par Wakanda, pour renverser le statu quo. Lorsque Killmonger arrive, après la mort du roi T’Chaka (le père de T’Challa), il met en branle non seulement son rival, mais aussi des questions plus larges de légitimité, de lignage et de connexion. Black Panther, comme l’a souligné Ryan Coogler à Brooklyn, a été un personnage intrinsèquement politique depuis sa création, à l’époque du Black Power des années soixante-dix. Il est une réfutation de l’image de l’Africain paresseux et faux, promulgué dans le monde blanc et souscrit à même par beaucoup dans le monde noir. Coogler a dit à Marvel que sa version de l’histoire resterait fidèle à ces éléments politiques. Il est traversé par le sentiment de nostalgie et de romantisme commun à la façon dont les gens d’une diaspora envisagent leur patrie lointaine.

Comme les bandes dessinées sur lesquelles ils sont basés, les films de Marvel, en général, se sont emparés des problèmes politiques. « Captain America: The Winter Soldier », sorti en 2014, est confronté à des idées de guerre préventive, de drones et d’état de surveillance, en tant qu’éléments de la guerre contre le terrorisme. Le premier film «Iron Man», lancé en 2008, s’adressait aux profiteurs de guerre et aux entrepreneurs en armement à une époque où les États-Unis étaient encore fortement impliqués en Irak.

Pourtant, rien dans la collection de films de Marvel est ou pourrait être politique au même niveau que «panthère noire», parce que, dans ces autres histoires, nous étions au moins clairement sur où les lignes de fantaisie se sont écartés de la réalité. « Captain America » ​​est un riff fantastique sur l’idéalisme de la nation, filtré à travers le prisme de la Seconde Guerre mondiale, un événement historique dont les détails, si horribles et si inhumains soient-ils, ne sont pas contestés. La «panthère noire», cependant, existe dans une nation inventée en Afrique, un continent qui se débat avec des versions inventées de lui-même depuis que les hommes blancs l’ont d’abord déclaré le «continent noir» et se sont mis à piller son peuple et ses ressources. Ce fantasme de l’Afrique en tant que lieu dépourvu d’histoire était politiquement utile, justifiant l’impérialisme. Il a trouvé l’expression dans les échelons les plus élevés de la pensée occidentale, et a pris les contours de la vérité. En 1748, le philosophe écossais David Hume a écrit, Je soupçonne les nègres et toutes les autres espèces d’hommes d’ être naturellement inférieur aux blancs. Deux siècles plus tard, l’historien britannique Hugh Trevor-Roper écrivait: «Peut-être qu’à l’avenir, il y aura une histoire africaine à enseigner. Mais actuellement il n’y en a pas, ou très peu: il n’y a que l’histoire des Européens en Afrique. »

L’Afrique – ou plutôt «l’Afrique» – est une création d’un monde blanc et des mécanismes littéraires, académiques, cinématographiques et politiques qu’elle a utilisés pour donner à la mythologie la crédibilité de la vérité. Il n’existe pas de nation telle que Wakanda sur la carte du continent, mais c’est tout à fait hors de propos. Wakanda n’est ni plus ni moins imaginaire que l’Afrique évoquée par Hume ou Trevor-Roper, ou celle canonisée dans des spectacles hollywoodiens tels que «Tarzan». C’est une contre-mythologie rédemptrice. La plupart des cinéastes commencent par demander à leurs spectateurs de suspendre leur incrédulité. Mais, avec l’Afrique, Coogler . le film est une chronique dramatique presque transparente de la menace créée lorsque Killmonger se rend dans la nation africaine dont il descend. Pourtant, certains des points les plus convaincants de l’histoire sont ceux où la couture est la plus évidente. Killmonger est originaire d’Oakland, en Californie, où le Black Panther Party est né. (Dans une première scène, une affiche de Huey P. Newton, le co-fondateur du Parti, est accrochée à un mur, à côté d’une affiche Public Enemy.) Dans une séquence de combat impeccablement chorégraphiée, T’Challa avec le général Okoye, le Le chef des milices féminines de Wakanda, brillamment joué par Danai Gurira, et Nakia, un rusé espion Wakandan joué par Lupita Nyong’o, affrontent une équipe de kidnappeurs de type Boko Haram. Dans le même temps, il est pratiquement impossible de ne pas remarquer que Coogler a choisi un Américain noir, un Zimbabwéen américain et un Kenyan comme équipe de commando dans un film sur la rédemption africaine. La distribution comprend également Winston Duke, qui est Antillais, Daniel Kaluuya, un Britannique noir, et Florence Kasumba, une femme noire d’Allemagne. La déclaration implicite dans les deux thèmes du film et de son casting est qu’il existe une connexion, même ténue et compliquée, parmi les descendants dispersés du continent. Coogler en dit autant à Brooklyn, quand il parle d’un voyage qu’il emmène en Afrique du Sud, comme recherche pour le film, et, après avoir découvert des éléments culturels qui lui rappellent les communautés noires des États-Unis, conclut: «Il n’y a aucun moyen qui pourrait effacer ce que nous étions pour des milliers d’années. Nous sommes africains. » quand il a parlé d’un voyage qu’il a fait en Afrique du Sud, comme recherche pour le film, et après avoir découvert des éléments culturels qui lui rappelaient les communautés noires aux États-Unis, il a conclu: «Il n’y a aucun moyen de détruire ce pour quoi nous étions des milliers d’années. Nous sommes africains. » quand il a parlé d’un voyage qu’il a fait en Afrique du Sud, comme recherche pour le film, et après avoir découvert des éléments culturels qui lui rappelaient les communautés noires aux États-Unis, il a conclu: «Il n’y a aucun moyen de détruire ce pour quoi nous étions des milliers d’années. Nous sommes africains. »

ce qui différencie « Black Panther » des autres essais dans le genre super-héros est encore plus important. Le film ne parle pas de la domination du monde par une invasion extraterrestre ou une cabale folle de méchants, mais des implications d’une version de la domination occidentale qui nous accompagne depuis si longtemps qu’elle est devenue aussi ambiante que l’air. Quand Shuri, le chef de la technologie de Wakanda et la jeune soeur irrévérencieuse de T’Challa, est surprise par un agent blanc de la CIA, elle dit: « Ne me fais pas peur comme ça, colonisateur! » Quand j’ai vu le film, le public hurlait à l’inversion, « colonisateur » déployé comme une épithète plutôt que comme un signe de supériorité culturelle. En outre, Marvel a été critiqué pour ne pas avoir centré un film sur l’un de ses personnages féminins, mais ce sont les personnages féminins de «Black Panther» dont les idées et les déterminations dictent les termes sur lesquels se joue la rivalité entre les protagonistes masculins. T’Challa s’engage avec ses homologues féminins comme égaux; Killmonger tue deux femmes et assaille un tiers. Leurs positions politiques peuvent être tout aussi convaincantes; leurs idées sur le genre ne le sont pas.

Le commentaire de Coogler sur le tribalisme littéral de la diaspora africaine, son dévouement à une vision glorieuse de l’Afrique et, de façon provocante, son discours viscéral sur la souffrance d’exister comme orphelin de l’histoire – tel que vu dans l’histoire de Killmonger, dont L’Afrique n’est pas simplement historique mais aussi paternelaliste – elle est frappante mais pas unique. Le récit de l’Afrique comme une tabula rasa tragique dans l’histoire du monde existe en dialogue avec une autre version, tout aussi imaginaire, mais idéalisée, écrite par les descendants des Africains qui ont traversé la Maison des Esclaves et d’autres structures semblables. En 1896, après que les forces éthiopiennes ont vaincu une armée italienne envahissante lors de la bataille d’Adwa, les Noirs du monde entier ont célébré le pays comme la dernière réserve du continent libérée du joug du colonialisme et un signe d’espoir pour le peuple.monde noir – le Wakanda de son temps. Dans les années 1930, après l’invasion de l’Éthiopie par Mussolini, les Noirs américains et les Antillais de l’époque de la Dépression écumèrent des sous pour envoyer dans un pays qu’ils n’avaient jamais visité pour financer la résistance. À la fin du dix-neuvième siècle, l’éducateur et diplomate antillais Edward Wilmot Blyden envisagea et promut une sorte de sionisme noir, dans lequel les personnes d’ascendance africaine en Occident retourneraient travailler pour le compte de la rédemption africaine. Quel Blyden, et quel Marcus Garvey – un Jamaïcain qui, dans les années 1920, a organisé un effort panafricaniste mondial pour mettre fin au colonialisme européen – et ce que l’organisateur Audley Moore et le savant John Henrik Clarke, et quelle est la lignée entière de cette la tradition panafricaine était une sorte de démocratie de l’imagination.

Je comprends cette histoire intuitivement et personnellement. Depuis vingt ans, j’ai consommé des volumes de l’histoire et des histoires africaines de la traite, cherchant des réponses aux mêmes questions que Coogler en Afrique du Sud, un fugitif de l’idée que je descends d’un endroit sans passé discernable. J’ai laissé tomber mon deuxième prénom et je l’ai remplacé par un prénom africain, dans le but de rendre transparent ce sentiment de connexion. Sur l’île de Gorée, j’ai patiemment écouté l’argument du guide, avant de lui faire remarquer que nous menions notre conversation en anglais, dans un bâtiment construit par les Français, dans un pays qui avait été une colonie de France, et que la question était pas si les Noirs américains conservaient un lien quelconque avec l’Afrique, mais si l’histoire avait laissé quelqu’un sur le continent encore en mesure de porter un jugement sur cette question. Les super-héros sont rarement chargés de ce type de levée existentielle, mais ce travail est incontournable dans les questions entourant Wakanda et la politique qui a choisi de l’imaginer . Marvel a fait beaucoup de films divertissants au cours de la dernière décennie, mais Ryan Coogler a fait un film profond.