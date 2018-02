The Independant « Winston Churchill n’est pas meilleur qu’Adolf Hitler », affirme le politicien indien Dr Shashi Tharoor

Un politicien indien a déclaré que Winston Churchill n’est pas meilleur qu’Adolf Hitler et que les deux dirigeants ont des quantités équivalentes de « sang » sur leurs mains.

Dr Shashi Tharoor , dont le nouveau livre Inglorious Empire relate les atrocités de l’Empire britannique, a déclaré que l’ancien Premier ministre britannique devrait être rappelé aux côtés des dictateurs les plus importants du XXe siècle.

Dr Tharoor, un ancien sous-secrétaire général de l’ONU, a déclaré que la responsabilité de la famine au Bengale reposait sur Churchill. En 1943, jusqu’à quatre millions de Bengalis moururent de faim quand Churchill détourna de la nourriture pour les soldats britanniques et des pays comme la Grèce, alors qu’une famine meurtrière traversait le Bengale.

« Churchill a autant de sang sur les mains que Hitler », a déclaré le député indien. « En particulier les décisions qu’il a personnellement signées lors de la famine au Bengale, quand 4,3 millions de personnes sont mortes à cause des décisions qu’il a prises ou endossées. »

« Non seulement les Britanniques ont poursuivi leur propre politique de ne pas aider les victimes de cette famine créée par leurs politiques, mais Churchill a persisté à exporter des céréales vers l’Europe, non pas pour nourrir des » Tommies robustes « . les stocks tampons qui étaient empilés en cas d’invasion future de la Grèce et de la Yougoslavie « .

« Des navires chargés de blé arrivaient d’Australie et accostaient à Calcutta et Churchill leur a ordonné de ne pas débarquer leur cargaison mais de se rendre en Europe », at-il ajouté. « Et quand les fonctionnaires britanniques ont écrit au Premier ministre à Londres en faisant remarquer que sa politique causait des pertes de vie inutiles, tout ce qu’il pouvait faire était d’écrire en marge du rapport: » Pourquoi Gandhi n’est-il pas encore mort? » »

Les 5 pires atrocités commises par l’Empire britanniqu

Parlant de la famine au Bengale en 1943, le premier ministre qui a conduit la Grande-Bretagne à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, a déclaré: «Je déteste les Indiens. Ils sont un peuple bestial avec une religion bestiale. La famine était leur propre faute pour se reproduire comme des lapins. »

LIRE LA SUITE Les Britanniques souffrent d ‘«amnésie historique» par rapport à l’empire, selon l’auteur

Dr Tharoor, un ancien ministre du gouvernement indien, a pris de l’importance après son discours passionné à l’Union Oxford en Juillet 2015 est devenu viral. Dans le discours, il a discuté du coût économique que la domination britannique a pris sur l’Inde.

Il a dit: «La part de l’Inde dans l’économie mondiale lorsque la Grande-Bretagne est arrivée sur ses côtes était de 23%, mais au moment où les Britanniques sont partis, elle est tombée en dessous de 4%, parce que l’Inde était gouvernée au profit de la Grande-Bretagne. La montée de la Grande-Bretagne pendant 200 ans a été financée par ses déprédations en Inde. »

« En fait, la révolution industrielle britannique était en fait fondée sur la désindustrialisation de l’Inde ».

Le Dr Tharoor a récemment fait les manchettes pour avoir laissé entendre que les Britanniques souffraient d ‘ »amnésie historique » à cause des atrocités et des pillages commis par l’empire.