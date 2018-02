Pyonyang: États-Unis sabote le rapprochement avec Séoul aux Jeux Olympiques

ce que chacun devrait avoir découvert à l’occasion de ces jeux olympiques, c’est la volonté des deux Corées de leur réunification. La proposition du nord, un seul pays, deux systèmes serait la porte ouverte, selon le modèle chinois encore plus adapté à la réalité coréenne, à cette réunification. L’obstacle n’est pas comme on nous l’a raconté le belliciesme du nord mais la volonté des Etats-Unis d’entretenir toutes les déstabilisations possibles autour de la Chine. ceux qui continuent donc à créer un signe d’équivalence entre trump et le dirigeant de la Corée du nord, sous prétexte de leur « irrationalité » commune se trompent et nous trompent. Ils refusent de voir qui veut la guerre et qui tente de s’en préserver. Ils n’aident personne et contribuent à la propagande impérialiste une fois de plus (note et traduction de danielle Bleitrach)