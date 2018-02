mao et la guerre de Corée…

Cette photo (qui date de 1949) de Mao et de son fils (Mao) mort durant la guerre de Corée.Après le fils de la passonaria, celui de Staline morts aux combat, on voit que cette génération de dirigeant a tout affronté.

le 25 octobre 1950, des bataillons de volontaires chinois sont allés secourir la Corée du nord.parce que la Chine avait choisi le camp socialiste.

Le 16 décembre Mao se rend à Moscou et rencontre Staline. Ce ne furent jamais des rapports d’allégeance, mais de respect mutuel. Lors de la négociation d’un traité d’assistance mutuelle et d’un prêt de l’union soviétique Mao dira en riant: « On peut toujours arracher un peu de viande des dents d’un vieux tigre » Mao déclare l’URSS d’aujourd’hui c »est la Chine de demain. La république islamique du turkestan oriental, le Xinjiang fondée en 1944 avec l’appui de l’URSS passe du PCUS à la Chine, puis Port Arthur et Dalian, ce qui consacre la non expansion de la Russie face à la Chine, la fin d’une forme tsariste d’expansion coloniale, de nouvelles relations..

Lors de la conférence de Bandung( avril 1955, la Chine se place dans les non-alignés et dit que le modèle de révolution dans les pays capitalistes est l’URSS, mais dans les pays coloniaux c’est la Chine), mais cela reste dans un cadre de complémentarité qui sera rompu avec Khrouchtchev. Il Y a non seulement le rapport contre Staline qui n’est pas accepté mais la coexistence pacifique avec l’impérialisme qui est dénoncée.

mais cette mise à distance va aussi favoriser la critique le modèle soviétique qui sacrifie l’agriculture à l’industrie. Elle correspond aussi au choix de se doter de l’arme nucléaire. Mao choisira la rupture, ce qui n’est pas nécessairement le souhait de tous ceux qui l’entourent et un modèle original.ce qu’il faut analyser c’est comme l’a noté Remy herrera, la croissance chinoise ne date pas des réformes de deng Xia Ping, elle existe tout au long de l’histoire de la Chine communiste qui est celle d’une reconquête de ses teritoires et de la destruction de ce pays millénaire.

Au début, en gros tant qu’il y a Staline, c’est l’harmonie, la coopération et la participation de la Chine à la guerre de Corée qui sera d’un grand coût humain et dans lequel Mao perdra son fils est le symbole de cette entente anti-impérialiste. l’URSS fournit les armes et la Chine les soldats. La Chine récupère le Tibet qui lui avait été enlevé par le partage colonial de 1913 (jamais reconnu par elle) et qui en faisait un protectorat britannique, en octobre 1950 l’armée populaire s’impose quasi pacifiquement. L’inde du pandhi nehru reconnait l’appartenance du Tibet à la Chine dans le cadre de sa politique de neutralité dans laquelle il a besoin de l’URSS. la Chine récupère ses teritoires mais comme elle le fera plus tard avec Hong kong, elle propose une autonomie de système. C’est une montée en puissance non seulement des pays socialistes mais y compris de ce qui va être leur influence dans les non alignés. Encore renforcé par la présence de Cuba à partir de 1959. La querelle sino-soviétique sonnera le glas et permettra de fait la contre-révolution conservatrice néo libérale de détruire l’URSS et le socialisme européen.

Mais il faut également analyser la manière dont s’inscrit dans le temps le socialisme à la chinoise, les conquêtes maoistes, mais aussi les réformes et l’étape d’aujourd’hui..

La Conférence consultative du peuple chinois s’est réuni à Pékin fin septembre 1949

. La chine est détruite par douze ans de guerre, elle ne produit plus que les 3/4 du riz d’avant guerre, la moitié du sija et sa priduction industrielle n’est plus que 36% .La moitié du réseau ferroviaire est détruit.Une grande partie des terres est inondée. Le parti chinois est plus important en nombre que celui qui a pris le pouvoir en Union soviétique en 1917, il a 4 millions 500.000 membres.

En juin 1950, le parti adopte deux décisions qui marquent le caractère irréversible d la révolution, une loi sur la famille qui en finit avec sa structure patriarcale et assure l’égalité juridique des femmes. Il y a également la réforme agraire qui s’accompagne d’une révolution de la paysannerie pauvre contre les propriétaires et qui est soigneusement encadrée par les membres du parti et qui fait de nombreuses victimes, on parle de 1 million, plus 2 millions en camp de rééducation.. cela s’accompagne d’une campagne anti-corruption chez les cadres et dans l’industrie. la suite est une longue histoire…