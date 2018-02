La «One Belt, One Road» de la Chine est une menace pour les États-Unis en Amérique latine – le commandant américain

La décision de Pékin d’étendre son ambitieuse initiative commerciale de plusieurs millions de dollars à l’Amérique latine crée des «vulnérabilités de sécurité» pour les États-Unis, a déclaré le chef du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), Kurt Tidd.

Lors d’une réunion du Comité des services armés du Sénat , il a déclaré que la Chine avait déjà promis des fonds commerciaux de 500 milliards de dollars à divers pays d’Amérique latine et 250 milliards de dollars d’investissements directs au cours de la prochaine décennie.

« Coopération économique accrue – comme l’extension de l’initiative » Une ceinture, une route « à l’Amérique latine, un des nœuds pour soutenir la vision chinoise d’une initiative économique mondiale concurrente – et la fourniture continue de financements et de prêts qui semblent avoir « sans aucune condition » fournir de nombreuses occasions pour la Chine d’étendre son influence sur les principaux partenaires régionaux et de promouvoir les pratiques commerciales et de travail injustes. «

Tidd a ajouté que «la portée accrue des principaux points d’accès mondiaux comme le Panama crée des vulnérabilités commerciales et de sécurité pour les États-Unis, tout comme les télécommunications chinoises et les entreprises spatiales à double potentiel, qui pourraient faciliter la collecte de renseignements, compromettre les réseaux de communication. capacité à travailler avec nos partenaires. «

Selon le commandant du SOUTHCOM, la Chine intensifie son rôle de rival américain en Amérique latine.

« Le plus grand défi stratégique posé par la Chine dans cette région n’est pas encore militaire. C’est une approche économique, et une nouvelle approche pourrait être nécessaire pour concurrencer efficacement les efforts coordonnés de la Chine dans les Amériques. Certains des éléments les plus critiques nécessaires dans cet effort ne sont pas ceux que [SOUTHCOM] peut apporter », a-t- il dit.

L’amiral américain a expliqué que les opérations chinoises en Amérique latine ne constituent pas encore une menace militaire, mais Pékin recrute de plus en plus de Latino-Américains qui participent au programme international d’éducation et de formation militaire des États-Unis (IMET).

Le programme a facilité la participation de près de 16 000 étudiants de la région à divers collèges de guerre américains, a-t-il noté.

« La Chine, en particulier, est de plus en plus agressive pour courtiser les étudiants de la région pour leur proposer de fréquenter les écoles militaires chinoises, en offrant de couvrir toutes les dépenses et les salaires en échange d’une augmentation des inscriptions », a déclaré Tidd.

Dans le cadre de l’initiative plus large la de ceinture / route annoncée par le président chinois Xi Jinping en 2013, Beijing prévoit de construire une nouvelle «route de la soie». Il vise à relier la Chine à l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale par la terre et le Moyen-Orient et l’Europe par voie maritime.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a récemment encouragé les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à développer leur commerce avec le pays. Plusieurs États, dont le Chili et la Bolivie, se sont déjà déclarés prêts à s’intégrer dans l’initiative.