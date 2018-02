Le fascisme en Ukraine ou la destruction de la Libye? rien de tout cela, il n’y a que la menace russe!

Quiconque a vu et entendu, l’interview Stoltenberg hier soir à RTP sont restés sur l’impression l’impression d’avoir vu et entendu seilement le chevalier blanc d’une « sainte alliance » prêt à envisager fin du monde: le terrorisme ou Daesh appelé Etat islamique, les cyber-menaces, l’affirmation de soi de la Russie, la prolifération des armes en Corée du Nord, le conflit qui « là » en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan.

Des conflits qui sont «là-bas», et ce à quoi l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( OTAN ou OTAN ) doit faire face.

Après avoir passé une bonne partie de l’interview à parler de la Russie, le secrétaire général de l’OTAN a d’abord rejeté l’idée que l’Alliance atlantique « accentue la tension avec la Russie en Europe de l’Est », soulignant que « le plus grand théâtre d »opération militaire en cours de l’OTAN se déroule en Afghanistan. Il ne mentionne cependant pas l’histoire plus récente ou lointaine de l’interventionnisme des «alliés de l’OTAN» dans le pays d’Asie centrale. Il n’était pas non plus censé parler de Reagan et des Talibans.

Se référant à l’action globale de l’Alliance atlantique, il a déclaré ce qui inclut « une coalition mondiale pour vaincre le Daesh » et que l’ OTAN « a fait un grand nombre de progrès dans cette coalition, défaisant Daesh en Irak et en Syrie . » Plus loin, il ne voulait pas trop compromettre, affirmant que l’OTAN n’est pas sur le terrain dans le nord de la Syrie: « Nous soutenons la coalition avec des avions radar, mais nous ne sommes pas sur le terrain ».

« Aussi il ne devrait pas parler de Reagan et des talibans. »

pas la moindre mention sur le fait que la coalition internationale opérant en Syrie le fait sans l’autorisation du gouvernement de Damas et sans mandat de l’ONU. Et là encore, il n’y avait aucune mention de l’effort de la Russie – aux côtés de Damas.

« L’Otan est prête à défendre un allié contre toute menace, c’est le message principal, le principal idéal de l’OTAN », at-il dit, en soulignant que « la raison pour laquelle l’OTAN est forte et unie est de ne pas provoquer un conflit, mais oui pour éviter un conflit ». On ne peut que constater l’indignation ressentie par ceux qui regardent le monde et voit les guerres d’agression et de pillage du capitalisme, les opérations de déstabilisation promues par les Etats-Unis dans l’arrière-cour mondiale – celles d’aujourd’hui et d’autres plus encore – avec l’OTAN bras armé

L’ancien premier ministre norvégien a également soulevé l’idée de « la paix en Europe depuis près de 70 ans, une des plus longues périodes de paix depuis des siècles en Europe » sans la moindre allusion à la destruction de la Yougoslavie et au coup d’Etat 2014 en Ukraine, avec le soutien des États-Unis et de l’Union européenne (UE), avec la guerre qui a suivi dans le Donbass, où la population a rejeté la menace fasciste et s’est levée en armes.

Dialogue, oui, mais c’est la faute de la Russie

Sur la Russie, Jens Stoltenberg a déclaré qu ‘ »il est possible de combiner défense, dissuasion et dialogue ». -ET il a continué le discours sur le voisin qui harcèle l’ Europe en paix avec ses troupeaux de pirates et leurs campagnes de propagande et de désinformation. Le secrétaire général de l’OTAN a même déclaré que la Russie était «plus affirmée». Tellement mauvaise qu’elle utilise q « différents outils » et, par conséquent, l’OTAN non polluée » doit réponde par le renforcement de cyberdefesas ». L’UE a déjà pris des précautions.

L’OTAN et l’Union européenne: le vieux jumelage évident

« Le partenariat stratégique » avec la Russie n’existe pas – non pas faute de tentative de l’OTAN, at-il souligné, mais parce que Moscou « a décidé d’essayer de rétablir des sphères d’influence et de contrôler dans une certaine mesure ses voisins, comme nous l’avons vu en Ukraine ».

Et c’est quelque chose que l’OTAN, gardée par les États-Unis d’Amérique, chargée d’arsenaux pour la paix dans le monde et qui roule depuis des années sur les terres de l’Union soviétique et ses amis, ne peut pas tolérer. L’OTAN cherchera donc à dire qu’elle est «ferme», «forte», mais qu’elle tente de réduire les tensions, d’éviter les conflits et de maintenir le dialogue, a déclaré M. Stoltenberg.

La Russie, cependant, n’a rien à craindre d’être entourée de pays devenus membres de l’OTAN, car c’était une décision de «nations souveraines et indépendantes». Et si vous avez des inquiétudes quant à l’existence d’ un Front oriental de l’Alliance atlantique , c’est votre faute, « une conséquence directe de [vos] actions agressives contre l’Ukraine », a déclaré M. Stoltenberg, évoquant la situation dans le Donbass en Ukraine orientale. réintégration de la Crimée dans la Fédération de Russie.

Le secrétaire général de l’ OTAN insiste sur le fait que l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’ Ukraine ont été violés en Crimée et le Donbass, par les forces soutenues par la Russie et le soutien militaire russe, mais, comme dans un univers parallèle, il n’a pas fait une allusion à la coup d’état de 2014 à Kiev, au fascisme en Ukraine– ou en Pologne ou en Lettonie. Ou appelé, en Juillet l’ année dernière, l’ OTAN a promu les Frères de la forêt, qui se sont battus « contre l’Armée rouge pour dans la Baltique , et que de nombreux membres intégrés des nazis SS ou des collaborateurs avec les forces d’ invasion nazie.

Les Etats-Unis renforcent leur présence militaire en Europe

Le secrétaire général de l’OTAN a déclaré que les Etats-Unis avaient montré qu’ils « étaient engagés dans des relations transatlantiques », ajoutant que Washington augmentait même sa présence militaire sur le continent européen après des années de déclin. « C’est un engagement que nous voyons non seulement dans les mots mais aussi dans les faits », a souligné M. Stoltenberg.

Sans aborder la question de l’ approfondissement de la militarisation de l’UE, la création de la coopération structurée permanente (CEP) et la complémentarité – qu’elle a déjà défendue – entre ce qu’elle appelle la Défense européenne et l’OTAN, le leader de l’Alliance atlantique a encore insisté sur la nécessité de coopérer dans le domaine de la défense dans l’UE pour «résoudre la fragmentation de l’industrie européenne de la défense».