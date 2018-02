censure et bilan personnel globalement positif

L’appel du komintern est l’oeuvre d’un des plus grands musicien du siècle dernier Hanns Eisler qui collabora avec Brecht pour une oeuvre commune, j’en profite pour signaler que le 16 février On aurait pu célébrer la naissance de bertolt Brecht, à ce propos je vous rappelle notre livre: Brecht et Lang, le nazisme n’a jamais été éradiqué. Il y est non seulement question du film réalisé par lang et brecht à propos de l’assassinat par la Résistance tchèque de heidrich, le nazi de la solution finale, le bourreau de Prague, mais également de Hanns Eisler qui fut à la fois celui qui a composé la musique du film, mais un conseiller politique. le tout en liaison avec le komintern dont le frère de Hanns Eiseler était l’agent aux etats-Unis. ce film fut accusé de faire l’apologie du mensonge et surtout de l’organisation du parti communiste. Le récent concourt a illustré ce que fut heydrich, la manière dont le grand capital a porté au pouvoir les criminels nazis et la solution finale. C’est aussi le travail que j’ai tenté à partir d’un film « les Bourreaux meurent aussi. et qui est devenu un ouvrage de référence au plan universitaire, mais dont la grande masse des militants du PCF n’aura jamais entendu parler. je m’excuse de parler de ce cas personnel, mais il illustre des pratiques inadmissibles.

Qu’est-ce que le kommintern? Le komintern n’existe plus, c’est Staline lui-même qui l’a supprimé en estimant que les partis communistes étaient désormais murs pour chercher leur voie nationale dans un internationalisme mature, en fait pour répondre à la demande impérative de Churchill et Roosvelt, qui ne voulaient plus de partis « espions » de l’uRSS.cela faisait sauter aussi l’argument de la social démocratie concernant « le parti de l’étranger », de ce point la réussite n’est pas évidente..

L’intérêt d’avoir un parti d’élus, c’est qu’il peut redresser la barre de l’effacement, nous mettre sur la voie des luttes au quotidien et c’est bien, si nous avons limité les dégâts au niveau d’une représentation parlementaire, c’est à l’implantation de ces élus, à leur volonté de conserver un parti communiste que nous le devons. Mais si nous nous contentions de cela nous aurions tort. parce que le danger c’est que la conscience tend alors à se rétrécir et à négliger l’apport du théorique autant que de l’internationalisme, surtout quand il s’agit d’aller a contrario des stéréotypes médiatiques. On a alors tendance à penser: occupons-nous de « l’essentiel » et ne nous encombrons pas de rectifier l’opinion sur ce qui se passe en Syrie, en Corée ou avec la Russie. Mais à l’inverse de ce qu’a défendu Maurice Thorez et la plupart des dirigeants communistes jusqu’à Robert hue, c’est un rétrécissement de la pensée qui ne peut que nuire au combat. .

Il ne faut pas recopier le passé, mais il faut le connaître, reconnaître sa dynamique y compris aujourd’hui ou je plaide pour que le PCF construise un nouvel internationalisme sans mecque mais en liant des relations de dialogue et d’écoute, non seulement au sommet mais que tous les militants y participent, ce que tente ce blog. Certes le combat part du quotidien, de ce qui touche directement les exploités, la jeunesse, les créateurs, les femmes, mais pour être réellement marxiste et communiste, il faut avoir la conscience de l’apport de Marx: « vaincre les poches d’autarcie dans lesquelles ont été enfermée la conscience prolétarienne »; Sortir de l’horizon limité de son village pour acquérir une intelligence réelle de l’exploitation.

Le temps du komintern est terminé,mais il est bon de se souvenir du rôle qu’il a joué pour que les résistances communistes dénoncent la propagande hitlérienne et témoigne de la résistance de l’Union soviétique. Il est bon de se souvenir de maurice Thorez de sa capacité à incarner le prolétariat français, l’histoire et l’alliance avec les intellectuels, et dans le même temps cette dimension internationale. Il a imprimé au PCF cette marque.

Il est vrai que la direction de l’humanité a interdit qu’on en parle, alors que le Monde Diplomatique, Positif, France culture presse nouvelle et bien d’autres en faisaient une critique positive… Voilà la manière d’être de ces »copropriétaires » de l’humanité… le fait est que malgré leur censure je ne manque ni d’éditeurs, ni de lecteurs et que mon dernier livre sur Staline est déjà en ré-impression, c’est désagréable, indigne même mais c’est à la fois grotesque et tragique. parce qu’il ne s’agit pas d’une vengeance privée mais d’une ligne. Je ne suis pas la seule , nous sommes un groupe de communistes proscrits pour avoir osé défendre Cuba, dénoncer l’expédition libyenne et le fascisme en Ukraine… sans parler de la dénonciation du Congrès de Martigues, de la manière dont la mutation nous a privés d’instruments de luttes indispensables comme les cellules d’entreprise. Ainsi aujourd’hui nous sommes à 90% d’accord avec la nécessité des luttes, que les communistes interviennent contre la mise à sac des conquêtes qui comme par hasard furent celles du programme de la Résistance menée le plus souvent par des ministres communistes d’Ambroise croizat à Maurice Thorez. Mais la question que nous soulevons est comment rendre ces luttes efficaces, que faut-il construire, reconstruire? Etait-il besoin de censurer ceux qui ont toujours posé ces questions? Mais revenons à l’internationale et à la censure qui a frappé un grand nombre de ceux qui prétendaient rectifier le tir sur la caricature du passé et sur notre isolement par rapport aux autres partis communistes, notre allégeance au droit de l’hommisme socialiste.

je le dis aussi simplement que je le pense y compris quand je pense à la mort récente du fils de henri Alleg, de Jean salem, ce grand intellectuel qui a ouvert à la Sorbonne un séminaire sur Marx et qui est mort récemment. Il y a eu dans cette censure quelque chose de l’ordre de la volonté de meurtre qui a frappé ceux qui revendiquaient un parti révolutionnaire et on peut imaginer que ceux qui ont pratiqué ainsi s’ils avaient eu le pouvoir seraient allés jusque là… En tous les cas ils auront fait qu’une génération de ceux qui luttaient pour le renouveau de la pensée marxiste autant que pour que ne soit pas déformé notre passé, dans le cadre de l’internationalisme ait été mise à l’index, coupés de la base militante.

le paradoxe est que je crois que ceux qui ont choisi cette voie ne le regrettent pas et sont restés profondément communiste. Mieux pour la plupart ils ont sur faire leur propre bilan et s’en féliciter ce qui les conduit à refuser toute forme d’anticommunisme.

parce que cetux qui se sont approprié le journal, le parti ne peuvent empêcher tout ce que le parti m’a apporté. J’aurais pu être une universitaire classique tout m’y destinait, j’étais au Comité national du CNRS et je vivais paisiblement et dans le bonheur de ma cellule et de mes travaux de recherche, mes cours, quand le parti a fait appel à moi… Et là j’ai certes bloqué ma carrière universitaire, mais ma vie est devenue la plus belle et la plus honorables des aventures, j’ai eu la chance de côtoyer Aragon, de rencontrer des partis communistes étrangers, en particulier les Cubains… J’ai fait le tour de la planète, à la recherche de ce que j’ai appelé l’archipel communiste, alors que d’autres devaient vivre la même période dans la souffrance et le désespoir moi je découvrais partout à quel point le communisme continuait à travailler l’histoire, la taupe traçait son chemin dans les ruines… cet engagement a approfondi et amplifié mes exigences intellectuelles. Parfois je me dis qu’il faudrait arrêter de militer et réserver mes forces pour ce qui me passionne: continuer à comprendre le poids des événements sur l’histoire, notre histoire. Mais il y manquerait un point de vue théorie-pratique. Alors je continue non seulement à cause de cet apport personnel, mais parce que je suis profondément convaincue que l’on ne recréera pas un parti ex-nihilo et qu’il faut donc avoir le courage de confronter les positionnements. .

Et j’ai voulu faire partager mes découvertes, livres, conférences, blog, peu à peu on arrivait à percer le mur du silence…pas pour nous pour apporter aussi une vision d’espoir.

Ma vie a été telle que tous les jours je me félicite de mon adhésion au PCF en 1956 et que je remercie ce parti, ses militants de ce qu’ils m’ont apporté de plus précieux à savoir la possibilité de participer à de justes combat. cela ils ne pourront jamais le censurer tout au plus nous envoyer dans le mur et c’est pour ça qu’un bilan s’impose, pour que chacun puisse pleinement profiter de tout ce que l’engagement dans le parti peut apporter. mais ce qui se joue dans le bilan n’est pas seulement la réhabilitation de ceux qui ont été indignement traités, mais nous puissions élaborer une politique en liaison avec d’autres partis communistes, dans le respect de nos positions mais dans la fraternité d’une lutte contre la guerre et le fascisme

C’est pourquoi j’en appelle à tous de venir ou revenir au parti communiste, il n’y a pas d’autre voie si l’on veut en finir avec toutes les oppressions.

Danielle Bleitrach