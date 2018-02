Brésil : L’adhésion à la grève générale contre la réforme des retraites grandit 

Du nord au sud, les secteurs les plus divers syndicats ont tenu plénière une vue de décider du mode de participation des travailleurs à la grève générale contre la réforme des retraites, prévue pour le lendemain 19 le Front populaire du Brésil (FBP)et qui a le soutien des grandes centrales syndicales du pays sud-américain.

Il est pas encore certain que la réforme, qui a été présentée comme un amendement constitutionnel proposé (PEC) 287, obtiendra un vote à la Chambre des représentants le 19 (20 et 21 sont des hypothèses aussi), mais les syndicats et les organisations sociales ont clairement fait savoir que quel que soit le jour du vote, lundi prochain est « le jour de l’arrêt du Brésil ».

Février est la date limite imposée par le gouvernement de Michel Temer pour l’approbation de la réforme des retraites, après plus d’un an de discussions et reports successifs de son vote. Cependant, le projet, qui « semblait avoir un soutien solide » peine à atteindre les 308 votes nécessaires «dans une année électorale et après avoir fait face deux plaintes » du ministère public fédéral, appelé le Brésil de Fato .

Au portail rouge , le président de l’Centralnica dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, a également souligné la question de l’année électorale: «Ils n’ont pas voté jusqu’à présent parce qu’ils n’ont pas de voix. Les députés ont peur d’approuver cette proposition inquiétante et ne pas être réélus », a-t-il déclaré.

Menace de destruction de la sécurité sociale

Une note à portée de main sur le site Web du Centre des travailleurs du Brésil (PFE), le FBP rapelle que le « gouvernement du coup d’ Etat de Michel Temer et ses alliés menacent le peuple brésilien sur les questions de la retraite [retraite] « depuis l’ année dernière .

Affirmant que le peuple et les travailleurs brésiliens, organisés et mobilisés, peuvent vaincre la tentative , FPB souligne que, si elle est approuvée, cela conduira à la destruction de la sécurité sociale et constituera « un stimulus à la croissance des pensions privées, laissant la société otage des banques dans un pacte des putschistes avec le capital financier « .

« Michel Temer disant que la réforme est nécessaire pour mettre fin » avec le déficit du régime de retraite , a déclaré le FBP, soulignant que les changements proposés augmenteront le temps de cotisation et l’âge minimum d’accès à la retraite (62 ans pour femmes et 65 ans pour les hommes), et mettra un terme aux systèmes spéciaux de réforme des enseignants, des fonctionnaires, des travailleurs ruraux et autres.

Le FBP souligne également que, dans certaines régions et périphéries des grandes villes du Brésil, «les résidents travailleront jusqu’à leur mort», considérant que l’espérance de vie n’excède pas 58 ans.

Pour le 19, il a été annoncé des grèves, des protestations, des manifestations, desmanifestations dans des États comme São Paulo, Pernambuco, Natal, Ceará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, District fédéral, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.