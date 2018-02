BEYROUTH (Spoutnik) – Les milices kurdes et le gouvernement syrien ont conclu un accord sur le déploiement des forces armées syriennes dans le district syrien d’Afrin, ont rapporté jeudi les médias libanais.

l n’y a pas c’est le moins que l’on puisse dire les mêmes échos sur la relation des Kurdes avec la Syrie vu du côté russe et du côté français. Ces contacts s’ils ont lieu et ils ont vraisemblablement lieu, comme on lieu les contacts entre israéliens et Russes, reposent non seulement sur l’intervention militaire russe mais aussi et surtout une intense activité diplomatique russe qui tente de créer un dialogue entre la Syrie et ses voisins, au-delà de la seule influence iranienne et en jouant l’équilibre des forces. La Russie connaît des succés relatifs, en effet les Etats-Unis pèsent de tout leur poids pour qu’une solution négociée dans laquelle les droits des kurdes, mais aussi des palestiniens seraient reconnus n’intervienne pas ayant choisi l’OTAN et les saoudiens. Alors que c’est ce que veut Moscou. Pour le moment, en empêchant les membres de leur coalition de participer aux négociations, les USA ont un pouvoir de nuisance, mais ce qui ne peut se réaliser officiellement existe en sous main.( traduction et note de danielle Bleitrach)

La décision a été prise dans le but de protéger le district et de contrer les attaques de la Turquie ou de ses alliés à Afrin, a rapporté le diffuseur Mayadeen, citant une source ayant une connaissance de la situation.