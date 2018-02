Parti et classe. Introduction (La répartition des forces de classe dans le Donbass, partie 3) par Stanislas Retinsky

Essence de classe des « anti-Maidan » dans le Donbass

Jusqu’en 2014, dans le Donbass, la question de la sécession ou, du moins, de l’accession de la région à un statut autonome en Ukraine a été soulevée à plusieurs reprises. Il a fait l’objet de négociations avec les grandes capitales locales et à Kiev. En 1994, un référendum a eu lieu dans les oblasts de Donetsk et de Lougansk, au cours duquel la majorité des électeurs ont demandé un arrangement fédéral. La question du fédéralisme a été soulevée déjà en 2004 lors du congrès de Severodonetsk. Ensuite, les représentants des régions du sud-est de l’Ukraine ont décidé d’organiser un référendum et d’annoncer l’autonomie du Donbass, à moins que Viktor Ianoukovitch ne soit reconnu comme le président de l’Ukraine. Après le « troisième tour » de vote, Viktor Iouchtchenko est devenu le président, à la suite de quoi la fédéralisation du pays a commencé à être mise sur le tapis beaucoup plus souvent.

Tout d’abord, par le Parti des régions, qui a défendu les intérêts du plus grand capital de l’Ukraine, a parlé plus haut que tout le reste du fédéralisme. Ce capital, après la domination économique, a cherché la domination politique. Pour cela, il était prêt à partager le pays. En 2005, des accusations de séparatisme ont été portées contre un certain nombre de députés ukrainiens et d’anciens gouverneurs des régions de Kharkov et Lougansk. Mais l’événement le plus marquant a été la détention par le bureau du procureur général du président du conseil régional de Donetsk Boris Kolesnikov. Certes, il a été convoqué sur le cas du séparatisme, mais détenu sur des accusations d’extorsion. Curieusement, l’arrestation de Boris Kolesnikov convenait aux deux côtés. Viktor Iouchtchenko s’est attribué le slogan » les bandits – en prison », et le Parti des Régions a démontré de façon efficace dans les médias comment le pouvoir orange punit brutalement les « combattants d’opinion ».

Alors que l’attention de l’électorat était centrée sur la détention du président du conseil régional de Donetsk, les négociations entre le président et les «régionaux» se sont, d’ailleurs, déroulées avec beaucoup de succès. Un mois après la libération de Boris Kolesnikov, Viktor Iouchtchenko a limogé le Premier ministre Ioulia Timochenko et, en septembre 2005, avec le soutien actif des députés de la faction du Parti des régions, Yury Ekhanourov est devenu le nouveau Premier ministre. Plus les électeurs étaient convaincus du manque de scrupules du Parti des Régions, plus sa cote devenait basse. Comme la lutte pour la langue russe en tant que deuxième langue s’est arrêtée avec la campagne électorale, le référendum pour la fédération a été oublié immédiatement par les « régionalistes »après la conclusion des accords avec Viktor Iouchtchenko.

Le 22 février 2014, une réunion des députés du sud-est de l’Ukraine s’est tenue à Kharkov, où ils ont annoncé qu’ils étaient prêts à assumer pleinement leurs fonctions dans le cadre du coup d’État de Kiev. Cependant, la suite de cet appel d’offres s’est faite attendre. Par exemple, à Donetsk le 1er mars, les autorités locales, qui avaient spéculé sur la désobéissance de Kiev, ont tenté d’organiser un rassemblement en faveur du gouvernement central. Des dizaines de milliers de manifestants n’ont pas soutenu de telles actions, exigé la démission des responsables qui avaient reconnu le gouvernement central, ainsi que la tenue d’un référendum sur le statut de la région. Après que le président de l’administration régionale de l’Etat de Donetsk, Andrei Shishatsky, le protégé de l’oligarque Donetsk Rinat Akhmetov, ait ignoré les demandes des manifestants, une tentative a été faite pour prendre d’assaut le bâtiment administratif.

La différence entre ce qui s’est passé en 2004 et en 2014 dans le sud-est, a été que dans le premier cas, ces événements ont été complètement sous le contrôle des oligarques locaux et utilisés dans la lutte contre d’autres groupes oligarchiques, tandis que le second événement – a eu lieu contre leur gré. Le fait est que pendant dix ans, l’équilibre du pouvoir avait changé à l’intérieur du pays et à l’extérieur. Les Oligarques, entretenant des relations entre eux, s’appuyaient sur la petite-bourgeoisie et le prolétariat, mais en 2014 dans le sud-est, les éléments petits-bourgeois ont perdu le contrôle et ont commencé à revendiquer un rôle indépendant. Les dirigeants d’« antimaydan » et du « printemps russe » dans le Donbass, en commençant par l’ancien « gouverneur du peuple » Paul Goubarev et se terminant par le Président actuel du Conseil national de la DNI Dennis Pushilin, sont issus de la petite bourgeoisie.

En 2004, les oligarques de Donetsk ont ​​également entièrement contrôlé le «séparatisme» local. Sur la vague des événements bien connus, un certain nombre d’organisations publiques ont émergé, y compris la « République de Donetsk ». Par exemple, Alexandre Turcan, en ce temps là directeur et l’un des fondateurs de l’organisation, lors des élections présidentielles de 2004, avait travaillé au siège de Viktor Ianoukovitch, ce qui indique l’existence d’un lien entre les activités du Parti des régions et l’avènement de la « République de Donetsk ». Le grand capital, au service de leurs intérêts a cherché à passer pour les intérêts de tout le Donbass, et même du Sud-Est de l’Ukraine. Il était donc important pour les «régionalistes» de montrer que les appels à la création de la fédération ne reposaient pas tant sur eux que sur le «peuple». Même si des organisations telles que la « République de Donetsk » ne naîtraient qu’à l’initiative de leurs fondateurs, les activités publiques ne devaient pas outrepasser le cadre qu’ils avaient fixé.

En 2014, la situation dans le Donbass a changé. À l’heure actuelle, la «République de Donetsk» est la principale force du MRN, mais parmi les figures de l’État non reconnu, il n’y a pas d’oligarques. L' »Anti-Maidan » dans le Donbass dès le début a été un mouvement démocratique, c’est-à-dire un mouvement indépendant de la petite bourgeoisie. Les oligarques, au contraire, ont constitué un front uni, oubliant pour un moment la lutte entre eux. La DNR a déclaré la guerre contre « le propriétaire du Donbass » Rinat Akhmetov, et son plus proche concurrent Sergey Taruta. Mais les actions de la petite bourgeoisie la plus radicale n’ont jamais cessé d’être timorées. Jusqu’au dernier moment, elle a essayé de négocier avec les oligarques locaux, en leur assurant qu’il n’y aurait pas de nationalisation. Même l’introduction en mars 2017 de l’administration publique externe dans les entreprises anciennement détenues par la grande bourgeoisie, ne devrait pas être contre eux. Cela ne rapprochait pas le Donbass du socialisme. Friedrich Engels dans Anti-Duhring a écrit que dans la société capitaliste il y a des cas où l’état est forcé de prendre le contrôle de quelques branches de l’économie.

La situation actuelle dans le Donbass incarne l’idée petite-bourgeoise de préserver les relations de marché, mais sans l’oligarchie. Le problème est qu’une telle société ne peut pas survivre longtemps. La logique des relations marchandise-argent est qu’elles sont soit surmontées, c’est-à-dire que le capitalisme est remplacé par le socialisme, soit elles reviennent à l’origine. Dès que le MRN a essayé de se soustraire à l’influence de certains oligarques, il y avait une menace de la part des autres. Selon certaines sources, Sergey Kurchenko, un oligarque ukrainien, proche de la famille Ianoukovitch, tente d’influencer l’économie de la République. Après le coup d’Etat à Kiev, il a fui le pays, comme le président, et réside actuellement en Russie.

Et quel est le rôle du prolétariat dans les événements du Donbass? Il y a certainement participé, mais pas en tant que force indépendante, mais dans le cadre d’un mouvement démocratique. À quelques exceptions près, les travailleurs ont agi de manière organisée et ont agi selon leurs propres exigences. Dans certaines villes, entreprises et places centrales, ils ont organisé plusieurs rassemblements à l’appui du MRN. La plus grande manifestation a eu lieu à Donetsk le 28 mai 2014. Environ un millier de mineurs ont pris part à la marche pour protester contre «l’opération antiterroriste» dans le Donbass. Il est passé deux jours après le bombardement de la ville par l’aviation de Kiev. Les combats ont considérablement accru la menace d’une situation d’urgence dans les entreprises. Les bombardements dans les sous-stations signifient pour les mineurs la mort inévitable, alors ils sont sortis en protestation dans les rues.

Dans le Donbass, la plupart des travailleurs s’opposaient au coup d’Etat de Kiev et, par conséquent, ils sympathisaient avec le DNR. Le fait est que les participants de l’ ‘ »euromaydan » ont traité le prolétariat du Donbass avec dédain, l’ont appelé « bétail » et avant que le coup d’Etat ne fasse irruption dans le sud-est, espérant y exporter une « révolution ». En relation avec le fait que les oligarques de Donetsk, soutenaient «l’EuroMaidan», le prolétariat s’y opposait également. Des slogans anti-oligarchiques ont résonné dans le Donbass, mais ils n’ont pas été provoqués par une protestation contre l’exploitation en tant que telle, mais contre les capitalistes en tant que partisans et participants à un coup d’État. Ici, nous ne traitons pas d’une position de classe, mais du patriotisme local. Et ce n’est pas surprenant, car l’introduction de la conscience de classe est la tâche des communistes.

La conclusion suivante peut être tirée des événements dans le Donbass. Dans certaines circonstances, les masses émergent d’un état indifférent et sont prêtes non seulement à participer passivement aux événements, c’est-à-dire à participer à des rassemblements et à voter lors d’un référendum, mais aussi à prendre des mesures actives. Ils sont prêts non seulement à sympathiser avec l’idée, mais aussi à se battre pour cela. Ceci s’applique aux travailleurs. Ainsi, avec le déclenchement des hostilités, la «Division minière» a été créée, qui comprenait notamment les mineurs de la mine Skochinsky. Un des commandants d’unité est aussi un mineur. Actuellement, il dirige une organisation syndicale. La division a pris part à de nombreuses batailles, y compris des batailles pour Shakhtersk. L’expérience militaire des travailleurs du Donbass, bien sûr, ne passera pas sans laisser de traces. La condition nécessaire pour la victoire de la révolution socialiste est le prolétariat, durci dans les batailles, dirigé par le Parti communiste révolutionnaire. Mais le rôle du parti dans le mouvement ouvrier est déjà dans les parties suivantes de l’article, qui seront basées sur les travaux de Lénine, Lukacs et Gramsci.

Stanislav Retinsky, secrétaire du Comité central du CPDPR