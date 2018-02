le directeur du FBI réinvente « le péril jaune »

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a émis un avertissement sévère sur l’influence croissante de la Chine lors d’une audience du Comité sénatorial du renseignement mardi.

Il a dit que la Chine mettait en œuvre un plan visant à remplacer les États-Unis en tant que principale puissance mondiale, y compris en infiltrant le monde universitaire.

Des rapports récents ont suggéré que si les Instituts Confucius de Chine sont ostensiblement des centres d’apprentissage des langues, ils servent souvent de véhicules à la propagande chinoise dans les universités du monde entier, y compris aux États-Unis.

Les experts du renseignement ont également cité les menaces chinoises contre la cybersécurité comme une préoccupation majeure en 2018.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a réitéré mardi une opinion répandue parmi les responsables du renseignement américain que la Chine cherche à devenir une superpuissance mondiale par des moyens non conventionnels – mais il l’a présentée comme une menace gouvernementale et sociétale aux Etats-Unis.

S’exprimant devant le Comité sénatorial du renseignement aux côtés d’autres agences de renseignement américaines, M. Wray a déclaré que pour saper le pouvoir militaire, économique, culturel et informationnel des États-Unis, la Chine utilisait des méthodes qui ne reposaient pas uniquement sur ses institutions étatiques.

« L’une des choses que nous essayons de faire est de considérer la menace chinoise comme n’étant pas seulement une menace pangouvernementale, mais une menace pèse sur toute la société », a déclaré M. Wray. « Et je pense qu’il va falloir une réponse de toute la société de notre part. »

En réponse à une question du sénateur Marco Rubio sur la question de savoir si la Chine envisageait de dépasser les Etats-Unis en tant que puissance dominante dans le monde, Dan Coats, le directeur du renseignement national, a fait écho à Wray.

« Il ne fait aucun doute que ce que vous venez de décrire est ce qui se passe avec la Chine », a déclaré M. Coats. « Ils le font d’une manière très intelligente, ils le font d’une manière très efficace, ils regardent au-delà de leur propre région. »

Coats a indiqué que plusieurs agences menaient des « études intensives » pour comprendre comment la Chine cherche à réaliser son programme mondial.

L’épée à double tranchant des universitaires ouverts

Wray a souligné l’utilisation par la Chine de sources de renseignement non conventionnelles comme un exemple de sa portée.

Il a déclaré que les « collectionneurs » – ce que la communauté du renseignement appelle les gens qui recueillent des renseignements au nom des agences ou des gouvernements – ont infiltré les universités américaines.

« Je pense que dans ce contexte, je dirais que l’utilisation de collectieurs non traditionnels – en particulier dans le milieu universitaire, professeurs, scientifiques, étudiants – nous en révèle dans presque tous les bureaux de terrain que le FBI a à travers le pays », a déclaré Wray. .

« Ils exploitent l’environnement très ouvert de recherche et de développement que nous avons, que nous vénérons tous, mais ils en profitent », a déclaré M. Wray, ajoutant qu’il y avait une « naïveté » parmi les universitaires sur les risques posés. par des ressortissants étrangers dans les universités américaines.

L’Institut de l’éducation internationale a constaté que les universités américaines ont accueilliplus d’un million d’étudiants internationaux durant l’année scolaire 2015-2016, dont près de 329 000 étudiants chinois.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’un grand nombre d’étudiants ou d’universitaires chinois dans les universités américaines constituent une menace pour les intérêts américains, le gouvernement chinois utilise plusieurs efforts d’éducation comme véhicules pour le soft power.

L’un est l’ Institut Confucius , auquel Rubio a fait allusion lors de l’audience du Sénat.

Ces instituts reflètent de nombreuses autres entités d’éducation en langues étrangères que les pays financent à travers le monde, mais avec quelques réserves. Plutôt que d’exister en tant que corps autonome, ils sont insérés dans des universités aux États-Unis et ailleurs. Et la politique étrangère a rapporté l’année dernière que bien que leur mission soit de promouvoir la diplomatie culturelle, ils diffusent la propagande chinoise et restreignent les professeurs.

En réponse au danger perçu par ces instituts pour l’expression ouverte, l’Université de Chicago et l’Université d’État de Pennsylvanie ont fermé les Instituts Confucius sur leurs campus en 2014. D’autres universités mondiales ont emboîté le pas.

Les Instituts Confucius sont également présents en Afrique , où la Chine développe son pouvoir économique et politique.

Quartz a rapporté en novembre que des gens dans des pays comme la Zambie et le Zimbabwe étaient encouragés à considérer la Chine comme une force économique positive et une source de progrès et d’opportunités dans le cadre de la politique « Regarder vers l’Est ».

En raison de cette poussée, le nombre d’étudiants africains en Chine a explosé au cours des 10 dernières années, indique le rapport Quartz.

Menaces chinoises de cybersécurité

Lors de l’audition au Sénat, mardi, les principaux chefs de l’industrie américaine ont attiré l’attention sur les stratégies chinoises de cybersécurité.

« Franchement, les Etats-Unis sont attaqués par des entités qui utilisent le cyber pour pénétrer pratiquement toutes les actions majeures qui ont lieu » aux Etats-Unis, a déclaré Coats.

L’ évaluation de la menace mondiale de la communauté américaine du renseignement , également publiée mardi, décrit les capacités cybernétiques de la Chine.

« La Chine continuera d’utiliser le cyberespionnage et renforcera les capacités de cyberattaques pour soutenir les priorités de sécurité nationale », indique le rapport, ajoutant que si la cyberactivité de la Chine est à des niveaux beaucoup plus bas qu’avant septembre 2015, elle reste menaçante.

Il poursuit: «La plupart des cyber-opérations chinoises détectées contre l’industrie privée américaine sont axées sur des entreprises de défense et des entreprises de technologies de l’information et de communications dont les produits et services soutiennent les réseaux gouvernementaux et privés du monde entier.

Soulignant les résultats, plusieurs chefs de renseignement ont réaffirmé la nécessité de renforcer les efforts de contre-espionnage des États-Unis dans le cyberespace. Beaucoup l’ont identifié comme l’une des principales priorités de la communauté du renseignement pour l’année à venir.

M. Wray a déclaré qu’avec tant de facettes de la société américaine menacées, il faudrait beaucoup plus que des agences de renseignement pour combattre la Chine.

« Ce n’est pas seulement la communauté du renseignement », a-t-il dit, « mais elle sensibilise notre secteur académique, au sein de notre secteur privé, dans le cadre de la défense ».