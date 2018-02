le Congrès du PCF : il ne s’agit pas de marquer les camps mais de construire une politique qui tienne compte de la complexité du réel et de nos buts

Hier j’ai distribué un tract sur la sécu avec les camarades de ma cellule… je m’inquiétais mais ils en savent autant que moi et s’interrogent sur Que faire? Voici personnellement vers quoi j’incline. .

Pour le moment, il ne s’agit pas seulement de luttes de factions qui ne peuvent que nous desespérer et sont étrangères à notre culture, mais bien d’une confusion générale sur les options politiques, les seules sur lesquelles nous soyons d’accord et ce n’est pas si mal, c’est la nécessité de lutter contre la politique de Macron, et nous y sommes d’autant plus sensibles qu’il s’attaque à ce que nous pouvons considérer comme le produit de nos luttes à nous communistes, l’action de nos ministres, après l’oeuvre d’Ambroize Croizat, la fonction publique et maintenant ils en sont à la bataille du rail des cheminots pour rendre la propriété aux patrons vichyssois… Le retour en force de la littérature collaborationniste n’est pas un hasard … et on voit bien qui va payer l’addition, ceux que nous avons toujours représentés, ceux qui n’ont jamais trahi, selon le mot de Mauriac.Autre chose, l’immense majorité des communistes est aussi convaincue de la nécessité d’un parti communiste. Il y a là des points d’appui essentiel, même si depuis des années on a bradé notre mémoire, suivi les errances de la social démocratie dans cet oubli programmé. Il y a ce qu’est le parti. mais pour le reste ce qui touche aux solutions autant qu’aux moyens plus personne ne sait réellement quelle est la politique du parti.

Nous avons toujours eu une action nationale aux côtés des travailleurs de notre pays, mais notre force était aussi l’insertion dans des combats internationaux. Maurice Thorez a bien représenté cela. Aujourd’hui où le mouvement du capital est de plus en plus dans une mondialisation, l’exploitation et ses conséquences dans le cadre du formidable mutation scientifique et technologique bouleverse tous les équilibres y compris migratoires, nous perdons pied.

Y compris dans les combats internationaux que nous continuons à mener sans toujours être conscient des perspectives réelles, autre qu’une légitime indignation. Il y a quelque incohérence militante chez les gauchistes et certains membres du PCF, qui ont choisi sur la question palestinienne de suivre la politique des frères musulmans et pas la politique officielle du PCF. Ce sont en général les mêmes qui soutiennent avec enthousiasme les kurdes, sans se rendre compte que les pires ennemis des Kurdes sont les frères musulmans… Il y a ceux qui sont convaincus que la Chine est une dictature et ceux qui s’intéressent à ce gigantesque laboratoire dirigé par un parti communiste… Que dire de la caricature qu’a été la célébration de la révolution d’Octobre? Ou l’utilisation de Marchais pour célébrer l’eurocommunisme au moment où l’Italie et l’Espagne payent la note de ce choix?

Toutes ces confusions n’ont d’égale que celle des partisans du nucléaire civil et ceux qui ne voient d’issue que dans « les communs des défenseurs des ZAD, etc… Sur bien des questions et en particulier celles qui touchent à l’appropriation collective des moyens de production, du rôle de l’Etat, sans parler de l’Europe, il y a le résultat d’années de galimatias, d’une politique liée uniquement aux élections et sans la moindre perspective stratégique. On peut y voir des positions inconciliables, mais elles ne le sont que si nous ne nous situons pas dans le mouvement, dans la lutte des classes, dans un perspective.

La première chose que je souhaiterais du Congrès c’est une clarification des positions et pas seulement au plan international, cela passe par un processus démocratique au cours duquel les adhérents seraient appelés à trancher sur des questions ouvertes pas pour marquer les camps mais pour tenir compte de la complexité du réel dans l’élaboration de leur politique et de ses buts, un socialisme à la Française…

La démocratie, la nôtre celle des militants communistes, les gens les plus désintéressés et les plus convaincus de la nécessité du changement, est la seule réponse possible. Et elle a effectivement besoin de se développer sur fond de notre participation aux luttes contre la politique du Capital, celle de Macron, celle de l’UE, celle de l’atlantisme. ce congrès sera celui d’une transition et il ne résoudra pas toutes les questions, mais il devra aider à la mise en mouvement.

je dois dire que je n’ai aucune confiance en ceux qui nous ont mené là pour mener ce processus et peut-être la première chose à faire serait de ne pas leur laisser la maîtrise du Congrès. Ce soir réunion de cellule, on va poursuivre.

danielle Bleitrach

Publicités