Abribus au Kerala… L’archipel communiste

Le Kerala, densément peuplé, s’étend sur près de 900 km dans le sud-sud-ouest de la péninsule indienne. Il est couvert de denses forêts sur les contreforts des Ghats occidentaux et traversé d’un réseau de lagunes et canaux le long de la côte de la mer des Laquedives. Il est parfois surnommé « le pays de Dieu » (God’s own land). L’agriculture est à la base de l’économie avec une petite paysannerie.

Le Kerala possède un indicateur de développement humain élevé par rapport à son niveau de développement économique. L’espérance de vie et le taux d’alphabétisation sont très au-dessus de la moyenne nationale. De nombreuses personnes originaires du Kerala ont émigré à l’étranger, en grande partie dans les pays du Golfe. Les fonds envoyés par ces personnes équivalent à plus de 20 % du produit intérieur brut

Le Kerala, politiquement l’un des États les plus stables de l’Inde, il a la particularité d’avoir élu démocratiquement, en 1957, un gouvernement communiste. Les communistes sont à nouveau élus en mai 2016 : le Kerala est alors, « avec le minuscule État de Tripura, coincé au nord-est derrière le Bangladesh, l’un des deux bastions marxistes du pays ». Le parti communiste « alterne avec une régularité de métronome avec le parti centriste du Congrès, contrôlé par la dynastie Nehru-Gandhi ».

Les citoyens sont très impliqués dans la vie politique et leur participation est bien plus importante que dans le reste du pays

Mainteant peut-être les français pourraient-ils pousser un joyeux cocorico dont ils ont le secret en constatant que c’est le lieu des comptoirs français et que peut-être l’influence de la Révolution française bien comprise… enfin on peut toujours rêver…

danielle Bleitrach

