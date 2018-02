voilà une reconnaissance et une alliance à la hauteur de ce qu’est le PCF

La mémoire des mathématiques par-delà les clivages politiques. Deux députés,Cédric Villan (LREM) et Sébastien Jumel (PCF), ont uni leurs forces ce mercredi 14 février pour demander à Emmanuel Macron « la reconnaissance officielle de l’assassinat de Maurice Audin par l’armée française » à l’occasion du 86e anniversaire mercredi de la naissance du mathématicien communiste, disparu à Alger en juin 1957., en présence de Josette Audin.

Voilà le parti dans lequel on peut se reconnaître celui capable de mener un combat de toujours, celui d’un henri Alleg, celui de tant de jeunes militants comme moi adhérant au parti pour ses combats de classe, pour son rôle dans la Résistance mais aussi ses combats anti-colonialiste. J’ai adhéré pour tous ces combats-là et ma première cellule s’appelait Iveton du nom de ce militant communiste algérien qu’un certain François Mitterrand avait condamné et refusé la grâce.

C’était un combat au nom de la France, celle qui portait partout l’honneur du pays de la liberté, qui parle encore du rôle d’un Suret-Canale, de ceux qui aux côtés des anti-colonialistes portaient partout le soutien des communistes. Et nous ne monopolisions pas ce combat, nous l’ouvrions à tous ceux qui voulaient agir avec nous, il était celui de la classe ouvrière, des intellectuels qui l’avaient rejointe mais aussi celui de ceux qui n’ont jamais trahi la France, se battent pour le développement scientifique et technique, la création. C’est pour cela qu’il était juste que Sébastien Jumel adhérant au PCF à 18 ans invite Cedric Villani à exiger avec lui que lumière soit faite sur cet assassinat.

Je pense à jean Pierre kahane et à la joie qu’il aurait eu de voir associé l’excellence française en mathématique avec le combat anti-colonialiste.ce parti auquel nous avons adhéré avait mené la lutte anti-nazie, la lutte anti-coloniale, il avait imposé le statut de la fonction publique, la sécurité sociale, le vote des femmes, le financement du cinéma français, il est le meilleur de nos vies d’aujourd’hui et pas seulement le passé.

Danielle Bleitrach

